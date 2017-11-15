Египетский лабиринт хранит тайны древних цивилизаций

Все знают о существовании на территории Египта загадочных пирамид, но не все знают, что под ними скрыт огромный лабиринт. Секреты, хранящиеся там, способны раскрыть тайны не только египетской цивилизации, но и всего человечества.

Этот древний египетский лабиринт находился рядом с озером Биркет-Карун к западу от реки Нил в 80 километрах к югу от современного города Каира. Он был построен еще в 2300 году до нашей эры и представлял собой окруженное высокой стеной здание, где было полторы тысячи наземных и столько же подземных помещений.

Общая площадь лабиринта составляла 70 тысяч квадратных метров. Посетителям не разрешалось осматривать подземные помещения лабиринта, там располагались гробницы для фараонов и крокодилов – священных в Египте животных. Над входом в египетский лабиринт были начертаны такие слова:

«Безумие или смерть – вот что находит здесь слабый или порочный, одни лишь сильные и добрые находят здесь жизнь и бессмертие»

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Много легкомысленных вошли в эту дверь и не вышли из нее. Это – бездна, которая возвращает назад лишь смелых духом. Сложная система коридоров, дворов и комнат в лабиринте была такой запутанной, что без проводника посторонний человек никогда не смог бы найти в нем дорогу или выход. Лабиринт был погружен в абсолютный мрак, а когда открывали некоторые двери, то они издавали ужасный звук, похожий на раскаты грома или рев тысячи львов.

Перед большими праздниками в лабиринте проводили мистерии и приносили ритуальные жертвы, в том числе человеческие. Так древние египтяне выказывали свое уважение богу Себеку – огромному крокодилу. В древних манускриптах сохранились сведения о том, что в лабиринте действительно обитали крокодилы, достигавшие 30 метров в длину.

Египетский лабиринт представляет собой необычайно большое сооружение — размеры его основания составляют 305 х 244 метров. Греки восхищались этим лабиринтом больше, чем любыми другими египетскими постройками, за исключением пирамид. Во времена античности его называли «лабиринт», и он послужил моделью для лабиринта на Крите.

За исключением нескольких колонн, в настоящее время он полностью разрушен. Все, что нам о нем известно, основывается на древних свидетельствах, а также на результатах раскопок, выполненных сэром Флиндерсом Петри, который предпринял попытку реконструкции данной постройки. Самое раннее упоминание принадлежит греческому историку Геродоту Галикарнасскому (около 484— 430 до н. э.), он упоминает в своей «Истории», что Египет разделен на двенадцать административных округов, которыми правят двенадцать правителей, и далее приводит свои собственные впечатления от этого сооружения:

«И вот они решили оставить общий памятник, а решив это, воздвигли лабиринт немного выше Меридова озера, близ так называемого Города Крокодилов. Я видел внутри этот лабиринт: он выше всякого описания. Ведь если бы собрать все стены и великие сооружения, воздвигнутые эллинами, то в общем оказалось бы, что на них затрачено меньше труда и денежных средств, чем на один этот лабиринт.

А между тем храмы в Эфесе и на Самосе — весьма замечательны. Конечно, пирамиды — это огромные сооружения и каждая из них по величине стоит многих творений эллинского строительного искусства, вместе взятых, хотя и они также велики. Однако лабиринт превосходит размерами и эти пирамиды. В нем двадцать дворов с воротами, расположенными одни против других, причем шесть обращены на север, а шесть на юг, прилегая друг к другу.

Снаружи вокруг них проходит одна-единственная стена. Внутри этой стены расположены покои двух родов: одни подземные, другие над землею, числом 3000, именно по 1500 тех и других. По надземным покоям мне самому пришлось проходить и осматривать их, и я говорю о них как очевидец. О подземных покоях знаю лишь по рассказам: смотрители-египтяне ни за что не желали показать мне их, говоря, что там находятся гробницы царей, воздвигших этот лабиринт, а также гробницы священных крокодилов.

Поэтому-то я говорю о нижних покоях лишь понаслышке. Верхние же покои, которые мне пришлось видеть, превосходят все творения рук человеческих. Переходы через покои и извилистые проходы через дворы, будучи весьма запутанными, вызывают чувство бесконечного изумления: из дворов переходишь в покои, из покоев в галереи с колоннадами, затем снова в покои и оттуда опять во дворы.

Всюду каменные крыши, так же как и стены, а эти стены покрыты множеством рельефных изображений. Каждый двор окружен колоннами из тщательно прилаженных кусков белого камня. А на углу в конце лабиринта воздвигнута пирамида высотой 40 оргий, с высеченными на ней огромными фигурами. В пирамиду ведет подземный ход».

Манефон, верховный жрец Египта из Гелиополя, который писал на греческом, отмечает в своем сохранившемся в отрывках труде, датируемом III веком до н. э. и посвященном истории и религии древних египтян, что создателем лабиринта был четвертый фараон XII династии, Аменемхет III, которого он называет Лахарес, Лампарес или Лабарис и о котором он пишет так:

«Он правил восемь лет. В Арсинойском номе он выстроил себе гробницу — лабиринт со множеством комнат».

В период между 60 и 57 годами до н. э. греческий историк Диодор Сицилийский временно жил в Египте. В своей «Исторической библиотеке» он утверждает, что египетский лабиринт находится в хорошем состоянии.

«После смерти этого правителя египтяне вновь стали независимыми и возвели на престол правителя-соотечественника, Мендеса, которого некоторые называет Маррус. Он не вел никаких военных действий, но выстроил для себя гробницу, известную под названием Лабиринта.

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Этот Лабиринт примечателен не столько своими размерами, сколько хитростью и искусностью внутреннего устройства, воспроизвести которое невозможно. Ибо когда человек входит в этот Лабиринт, он не может, сам найти дорогу назад, и ему необходима помощь опытного проводника. которому устройство здания известно досконально.

Некоторые говорят еще, что Дедал, посетивший Египет и восхищенный этим чудесным творением, построил похожий лабиринт для критского царя Миноса, в котором содержалось. как гласит миф, чудовище по имени Минотавр. Однако критского лабиринта более не существует, возможно, его сровнял с землей кто-то из правителей или же время выполнило эту работу, тогда как египетский лабиринт простоял в полной неприкосновенности до наших времен».

Диодор сам не видел этой постройки, он лишь собрал воедино те данные, которые оказались для него доступны. При описании египетского лабиринта он пользовался двумя источниками и не сумел распознать, что оба они повествуют об одном и том же здании. Вскоре после составления своего первого описания он начинает рассматривать данное сооружение, как общий памятник двенадцати номархам Египта:

«Два года не было в Египте правителя, и в народе начались мятежи и убийства, тогда двенадцать самых главных вождей объединились в священный союз. Они собрались на совет в Мемфисе и заключили соглашение о взаимной верности и дружбе и провозгласили себя правителями.

Они правили в соответствии со своими клятвами и обещаниями, поддерживали взаимное согласие в течение пятнадцати лет, после чего решили выстроить для себя общую гробницу. Замысел их был таков, что как и при жизни они лелеяли сердечное расположение друг к другу, им воздавались равные почести, так и после смерти их тела должны покоиться в одном месте, а монумент, воздвигнутый по их приказу, должен символизировать собой славу и мощь погребенных там.

Это должно было превзойти творения предшественников. И вот, избрав место для своего памятника близ Меридова озера в Ливии, они выстроили гробницу из великолепного камня в форме квадрата, однако по величине каждая сторона его была равна одной стадии. Искусность резных украшений и всякой прочей работы потомки никогда не смогли бы превзойти.

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За оградой был сооружен зал, опоясанный колоннами, по сорок с каждой стороны, крыша же двора была сработана из цельного камня, выдолбленного изнутри и изукрашенного искусной и многоцветной росписью. Двор также украшали великолепные живописные изображения тех мест, откуда родом был каждый из правителей, а также имевшихся там храмов и святилищ.

В целом же про этих правителей известно, что так велик был размах их планов по сооружению своей гробницы — и по размерам ее, и по затратам, — что если бы до завершения строительства их не свергли, то творение их осталось бы непревзойденным. И после того как царствовали эти правители в Египте в течение пятнадцати лет, случилось так, что правление перешло к одному человеку…»

В отличие от Диодора, греческий географ и историк Страбон Амасейский (около 64 до н. э. — 24 н. э.) приводит описание, основанное на личных впечатлениях. В 25 году до н. э. он в составе свиты префекта Египта Гая Корнелия Галла совершил путешествие в Египет, о чем он подробно повествует в своей «Географии»:

«Кроме того, в этом номе есть лабиринт — сооружение, которое можно сравнить с пирамидами, — а рядом с ним гробница царя, строителя лабиринта. Около первого входа в канал, пройдя вперед 30 или 40 стадий, достигнем плоской местности в форме трапеции, где находится селение, а также большой дворец, состоящий из многих дворцовых помещений, числом столько, сколько в прежние времена было номов, ибо там находится столько залов, которые окружены примыкающими друг к другу колоннадами, все эти колоннады расположены в один ряд и вдоль одной стены, которая подобна длинной стене с залами перед ней, а пути, ведущие к ним, находятся прямо напротив стены.

Перед входами в залы находится много каких-то длинных крытых сводов с извилистыми путями между ними, так что без проводника ни одному чужеземцу не найти ни входа, ни выхода. Вызывает удивление, что крыша каждого покоя состоит из одного камня и что крытые своды в ширину точно так же покрыты плитами из цельного камня чрезвычайно большой величины, без всякой примеси дерева где-либо или какого-нибудь другого вещества.

Поднявшись на крышу небольшой высоты, так как лабиринт одноэтажный, можно видеть каменную равнину, состоящую из камней такой же большой величины; отсюда, спустившись снова в залы, можно заметить, что они расположены в ряд и покоятся на 27 колоннах, стены их сложены также из камней не меньшей величины.

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В конце этого здания, занимающего пространство больше стадии, помещается гробница — четырехугольная пирамида, каждая сторона которой имеет около плефра в ширину при равной высоте.

Имя погребенного там — Имандес. Говорят, что такое количество залов построено в силу обычая собираться здесь всем номам соответственно значению каждого, вместе со своими жрецами и жрицами для совершения жертвоприношений, принесения даров богам и для судопроизводства по важным делам. Каждому ному был отведен предназначенный ему зал».

Несколько далее, в 38-й главе, Страбон приводит описание своей поездки к священным крокодилам Арсинои (Крокодилополь). Это место расположено рядом с лабиринтом, поэтому можно предположить, что и лабиринт он тоже видел. Плиний Старший (23/24—79 н. э.) в своей «Естественной истории» приводит наиболее подробное описание лабиринта.

«Скажем и о лабиринтах, самом, пожалуй, диковинном творении человеческой расточительности, но не вымышленном, как могут подумать. До сих пор еще существует в Египте в Гераклеопольском номе тот, который был создан первым, как передают, 3600 лет тому назад царем Петесухом или Титоесом, хотя Геродот говорит, что все это сооружение создано 12 царями, последним в числе которых был Псамметих.

Назначение его истолковывают по-разному: по Демотелу, это был царский дворец Мотерида, по Ликею — гробница Мерида, по истолкованию многих, оно было построено как святилище Солнца, что наиболее вероятно.

Во всяком случае нет сомнения в том, что отсюда заимствовал Дедал образец того лабиринта, который он создал на Крите, но воспроизвел только его сотую часть, которая содержит коловращение путей и запутанные ходы туда и обратно, не так, как мы видим на павиментах или в Полевых играх мальчиков, содержащий на небольшом клочке много тысяч шагов ходьбы, а с множеством вделанных дверей для обманных ходов и возврата к тем же самым плутаниям.

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Это был второй лабиринт после египетского, третий был на Лемносе, четвертый в Италии, все крытые сводами из тесаного камня. В египетском, что меня лично удивляет, вход и колонны — из камня с Пароса, остальное в нем сложено из глыб сиенита – розового и красного гранита, которые едва ли могут разрушить даже века, хотя бы и при содействии гераклеопольцев, которые относились к этому сооружению с необычайной ненавистью.

Подробно описать расположение этого сооружения и каждую часть в отдельности невозможно, так как оно разделено на регионы, а также на префектуры, которые называют номами, и 21 названию их отведено столько же обширных помещений, кроме того, в нем есть храмы всех богов Египта, и, сверх того, Немесис в 40 эдикулах закрытых молелен заупокойных храмов заключил много пирамид по сорока обхватов, занимающих по шести арур 0,024 га в основании.

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Устав же от ходьбы, попадают в ту знаменитую запутанную ловушку дорог. Мало того, здесь и вторые этажи высоко на склонах, и нисходящие девяноста ступенями портики. Внутри — колонны из камня порфирита, изображения богов, статуи царей, чудовищные фигуры. Некоторые помещения устроены так, что, когда отворяют двери, внутри раздается страшный гром.

А проходят большей частью в потемках. И еще за стеной лабиринта есть другие громадные строения — их называют птерон колоннады. Оттуда прорытые под землею ходы ведут в другие подземные помещения. Кое-что восстановил там всего лишь один Херемон, скопец царя Нектеба [Нектанеба I], за 500 лет до Александра Великого.

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Передают также, что при сооружении сводов из тесаного камня подпорки были сделаны из стволов спины [египетской акации], проваренных в масле».

Описание римского географа Помпония Мелы, который в 43 году н. э. изложил в своем сочинении «О положении земли», состоящем из трех книг, принятые в Риме воззрения на известный мир:

«Лабиринт, построенный Псамметихом, охватывает одной непрерывной стеной три тысячи зал и двенадцать дворцов. Стены и крыша его мраморные. Лабиринт имеет только один вход.

Внутри его имеется бесчисленное количество извилистых ходов. Все они направлены в разные стороны и сообщаются между собой. В коридорах лабиринта есть портики, попарно похожие один на другой. Коридоры огибают друг друга. Это создает большую путаницу, но разобраться в ней можно».

Авторы древности не предлагают никакого единого, последовательного определения этого выдающегося сооружения. Однако поскольку в Египте времен фараонов из камня строились только святилища и сооружения, посвященные культу умерших (гробницы и погребальные храмы), — тогда их все прочие здания, включая и дворцы, строились из дерева и глиняных кирпичей, — значит, лабиринт никак не мог быть дворцом, административным центром или памятником (при условии что Геродот, говоря о «памятнике, монументе», не имеет в виду «гробницу, что вполне возможно).

С другой стороны, поскольку фараоны XII династии сооружали в качестве гробниц пирамиды, единственно возможным предназначением «лабиринта» остается храм. Согласно весьма правдоподобному объяснению, приводимому Аланом Б. Ллойдом, он, вероятно служил и погребальным храмом для Аменемхета III, который был погребен в пирамиде неподалеку, а также храмом, посвященным некоторым богам.

Неубедительным остается и ответ на вопрос о том, как этот «лабиринт» получил свое название. Предпринимались попытки вывести данный термин из египетских слов «al lopa-rohun, laperohunt» или «ro-per-ro-henet», обозначающих «вход в храм у озера».

Но между этими словами и словом «лабиринт» нет фонетического соответствия, также и в египетских текстах не обнаружено ничего похожего. Высказывалось также предположение, что тронное имя Аменемхета III, Ламарес, эллинизированный вариант которого звучит как «Лабарис», происходит от названия храма Лабариса.

Такую вероятность нельзя исключить, однако это не объясняет сути явления. Более того, веским аргументом против подобной интерпретации служит тот факт, что Геродот, автор самого раннего письменного источника, не упоминает об Аменемхете III и его тронных именах. Не упоминает он и о том, как это сооружение называли сами египтяне («Аменемхет живет»). Он просто повествует о «лабиринте», не считая нужным объяснять, что это такое.

Для описания огромного, внушающего благоговение, искусно выполненного каменного сооружения он использует греческий термин, словно этот термин выражает некое общее значение, концепцию. Именно такого рода описания приводятся и во всех прочих письменных источниках, и лишь авторы более позднего времени упоминают об опасности заблудиться.

Следовательно, можно сделать вывод, что термин «лабиринт» в данном случае используется метафорически, он служит названием для некой постройки, выдающегося сооружения, выполненного из камня. М. Будимир, прибегая к историко-лингвистической аргументации, пришел к аналогичному заключению, трактуя лабиринт как термин, обозначающий «постройку большой величины».

Немецкий иезуит и ученый Атанасий Кирхер (1602—1680), известный современникам как Доктор сотни искусств (Doctor centum artium), попытался реконструировать египетский «лабиринт», основываясь на античных описаниях.

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В центре рисунка помещен лабиринт, который Кирхер, возможно, смоделировал по образцам с римских мозаик. Вокруг расположены изображения, символизирующие двенадцать номов — административных единиц Древнего Египта, описанных Геродотом. Этот рисунок, гравированный на меди (50 X 41 см), помещен в книге «Вавилонская башня, или Архонтология» («Turris Babel, Sive Archontologia», Амстердам, 1679).

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В 2008 году, группа исследователей из Бельгии и Египта приступила к изучению запрятанных под землёй объектов, в надежде найти и разгадать тайну загадочного подземного комплекса древней цивилизации.

Бельгийско-египетская экспедиция вооруженная научными приборами, и техникой позволяющей заглянуть в тайну помещений скрытых под песком, смогла подтвердить наличие подземного храма недалеко от пирамиды Аменемхета III. Без сомнения, экспедиция под руководством Петри вывела из тьмы забвения одно из самых невероятных открытий в истории Египта, пролив свет на величайшее открытие. Но если вы подумаете, что открытие состоялось, а вы об этом не знаете, то вы ошибетесь с выводом.

Это значимое открытие было скрыто от общества, и никто не смог понять, почему так произошло. Результаты работы экспедиции, публикация в научном журнале NRIAG, выводы исследования, публичная лекция в университете Гента, – все это подверглось «замораживанию», поскольку генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта, запретил все сообщения о находке, якобы из-за наложенных санкций египетской службы безопасности, защищающих памятник древности.

Луи де Кордье, и другие исследователи экспедиции терпеливо ждали ответ о раскопках в районе лабиринта в течение нескольких лет, с надеждой о признании находки и желанием сделать её достоянием общественности, но к сожалению этого не произошло.

Но даже если исследователи подтвердили существование подземного комплекса, раскопки все равно должны проводиться, чтобы исследовать невероятный вывод ученых. Ведь считается, что сокровища подземного лабиринта могут дать ответы на бесчисленные исторические тайны древнеегипетской цивилизации, а также дать новые знания об истории человечества и других цивилизаций.

Вопрос здесь только в одном, почему это бесспорно невероятное историческое открытие попало под гнет “умолчания”?

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Когда я искал материал для этой статьи то нашел изображение египетского лабиринта в самом неожиданном для этого места – на коллекционной монете, достоинством в 10 новозеландских долларов. Коллекционная серия “Этапы развития Человечества”. Египетский лабиринт. Серебро. Острова Кука 2016. Одна из 999 разновидностей коллекционной коробки. Упакована эта монета в металлическую коробку. На ее крышке отображена часть лабиринта. Собрав все 999 коробок (тираж монеты), можно получить полное изображение схемы комплекса.

Я нахожу тот факт, что возможно самая главная тайна человеческой цивилизации на разгадку которой должны были быть брошены все силы и средства современной науки, этой самой современной науке не интересны – возмутительным. Неужели древний египетский лабиринт достоин лишь отображения на коллекционных монетах имеющих обиход лишь в узком кругу коллекционеров?

Впрочем стоит признать тот факт, что по всему миру разбросаны сотни, если не тысячи загадочных артефактов прошлого нашей цивилизации, которые преданы забвению, а все попытки их поиска и исследования, тут же жестко пресекаются.