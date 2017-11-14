Ждать осталось десять лет “дороги по пустыне”?
Автор - Виктор БАРАКОВ, (Вологда)
Прошло уже более тридцати лет после начала перестройки, и все эти десятилетия душе неимоверно тяжело, словно сделано что-то очень нехорошее, гадкое, словно я кого-то или что-то предал, либо предали, - коварно и цинично, - меня и всех нас.
Больнее всего признаться самому себе, что и я приложил к этому свою руку, и я говорил и писал лживые слова, бездумно повторяя, - вслед за другими, - приготовленные в невидимой дьявольской лаборатории формулировки, казавшиеся аксиомами.
Прежде всего, надо сказать о революции, - той самой, Октябрьской, которую и до сих пор называют большевистским переворотом.
Дело не в большевиках, а в том, что она, - кровавая, антирусская и богоборческая поначалу, - на самом деле оказалась для России спасением. "Только за границей, - говорил Сергей Есенин, - я понял совершенно ясно, как велика заслуга Великой Октябрьской русской революции, спасшей мир от безнадежного мещанства" (http://esenin.ru/pisma).
Спасением от капиталистической жадности, пробудившей (и пробуждающей) самые низменные человеческие чувства.
Спасением от разврата, - в православной стране официально были разрешены публичные дома, а студентов за хорошую учебу премировали бесплатными билетами в эти заведения!
Спасением от аристократической спеси, - даже «дворянин» Никита Михалков считает слом сословных перегородок благом.
Спасением от дикой и садистской эксплуатации взрослых и даже детей, - прочтите, например, «Срочный фрахт» Бориса Лавренева.
Спасением от неправомерной жестокости властей, - никто не посмеет отрицать, что были и Ленский расстрел, и Кровавое воскресенье, - и не важно, кто в этом виноват.
Спасением – страшно сказать! – от обезглавленной петровскими реформами церкви, - не Церкви Христа, которую не одолеют никогда врата адовы, а церкви земной, обрядоверческой, в которую загоняли силой, требуя ежегодно справку об обязательном причастии! Не случайно, далеко не случайно от нее отвернулся народ – лишь кровью новомучеников была восстановлена тайная связь, никогда не обрывавшаяся лишь у истинно православных.
Спасением от череды бессмысленных проигранных войн, в которых погибли, - непонятно зачем и почему, - миллионы, а барыши подсчитывали сами знаете кто… Скажете, что надо было спасти православную Сербию? – В эту маленькую страну достаточно было послать добровольцев, – как и в случае с Болгарией, искренне «благодарной» нам за это.
Спасением, наконец, от царя, прекрасные человеческие качества которого, прославленные церковью, не отменяют всех его диких ошибок в государственном управлении, - чего стоит, например, отправка на верную цусимскую гибель эскадры Рожественского, - притом, что Порт-Артур уже был сдан! Не случайно никто палец о палец не ударил, чтобы спасти императора и его семью, - за это предательство (отсутствие милосердия) мы тоже расплачиваемся по сию пору.
О монархии сегодня говорить просто глупо. И в церкви нет единомыслия, и в сердце народа для нее нет места:
О чём сыр-бор? Жирует нежить.
Сверкают лаком башмаки.
И носят их всё те же, те же,
Кто давит русские ростки.
И слышу споры ненароком,
Глаголы правды, без конца,
Что где-то там, почти под боком,
Готовый Дом, готовый царь.
Вези, помажь, и вся благая
Взойдёт на Русской стороне...
Тихонько лиру отлагаю
И вижу грабли на стене.
Всё было, всё! Не обличаю.
Беда с умом и без ума.
Хочу вместить и не вмещаю:
Царь и... публичные дома.
Какая там защита Веры?
Безбожие ласкало слух,
Когда идеями Вольтера
Царица возвышала дух.
А ныне? Из краёв нерусских
Зовут, кто Западом пропах...
Чтоб стать подмёткою французской
На тех же самых башмаках?
Пока созвездия в столицах,
А «просветители» в Кремле -
Покой нам будет только сниться
На вымирающей земле.
Без Бога мы ничтожней праха!
Беда в сердцах - не у дверей.
Беда не в том, что нет монарха,
А что забыт наш Царь царей.
Потуги жалкие безплодны
Многоглаголющих в поту:
Нам не воскреснуть всенародно,
Пока не припадём к Христу!
(Иеромонах Роман. Сыр-бор. 18-19 марта 2015 г., скит Ветрово)
О советском строе и советском человеке…
Не знаю, как насчет коммунизма (идеал земного рая недостижим, но ведь надо было спасти нас от ада!), но социализм был построен: «Россия переварила коммунизм» (В.Г. Распутин).
Построен он был неимоверным подвигом наших прадедов, дедов и отцов, положивших свои головы, - между прочим, в большинстве своем, абсолютно добровольно! – на алтарь этой победы. Кто-то, увы, в репрессиях, - не таких массовых, как пишут, и не всегда несправедливых. А большинство – на полях сражения, величие которого до сих пор не дает спокойно спать нашим заклятым «партнерам».
Неужели все они ошиблись? Неужели огромные жертвы были напрасны?
На самом деле ошиблись не они, а мы, назвав их (и себя) «совками» и «детьми Шарикова».
Мы нарушили пятую заповедь («Почитай отца твоего и мать твою…») и получили совершенно заслуженное возмездие.
Они устроили свою жизнь справедливо, насколько это было тогда возможно, а мы доныне повторяем, как заклинание: «Мы против уравниловки!»
Все это неправда. Зарплаты были близкими, но не равными: кандидат наук получал в разы больше, чем, например, уборщица. О сегодняшнем бесстыдстве в оплате подлинного труда и «труда» кровососущих олигархов и вспоминать противно.
Еще одна неправда – в утверждении «аксиомы»: частная собственность эффективнее государственной. Если бы это было так, то мы бы не топтались на месте, мечтая о ВВП уровня 1989 года, не завидовали бы Китаю.
О равенстве и справедливости…
Почему устроение земной жизни в монастырях, где нестяжание, – само собой разумеющееся явление, - не порицается, а обустройство своего дома – России – по законам добра и справедливости считается чем-то постыдным, недостойным и чуть ли не еретическим?
Есть во всем этом какая-то глубинная неправда, излишняя надежда на милосердие Божие. Между прочим, в Библии сказано о соработничестве: «Вера без дел мертва».
Социализм рухнул потому, что был построен на песке, но что нам мешает воссоздать его на камне веры?
Что же ждет нас впереди?
В православной среде бытует убеждение, что этот кошмар закончится через десять лет – Моисей ровно сорок лет выводил свой народ из пустыни.
Хорошо, если так.
Только пустыню, в которую мы превратили собственную страну, возделывать будем мы.
Только мы сами.
И никто, кроме нас.
---
https://zen.yandex.ru/media/id/599977fc4826775d2020d0a0/jdat-ostalos-desiat-let-5a03e1892f578c5053706ca0?