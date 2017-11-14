Хвойный квас Чудо – бальзам для здоровья и долголетия

Как–то доставила «скорая помощь» в одну московскую больницу мужчину с множественными переломами ребер. Травмы он получил в драке с соперником из–за женщины на почве ревности. Такие случаи фиксируются едва ли не ежедневно, но, изучая документы пострадавшего, профессор – заведующий хирургическим отделением – обратил внимание на дату рождения пациента. Семену, как звали поступившего в отделение, исполнилось 86 лет!

Вероятно, подумал профессор, произошла ошибка: неправильно заполнили анкетные данные в приемном покое, поскольку осмотр и результаты анализов показывали, что биологический возраст мужчины никак не старше 55 лет. Однако проверка документов Семена показала, что все написано правильно, да и сам он настаивал на своем паспортном возрасте. Тогда у заведующего возникло подозрение: паспорт поддельный! Но и расследование, проведенное органами МВД, подтвердило: паспорт настоящий, пациенту хирургического отделения действительно 86 лет.



Позднее доктор наблюдал, как Семен читает без очков, отметил с изумлением, что у того сохранились все зубы, он цитировал на память литературные произведения классиков. Профессор провел у кровати необычного пациента немало времени, расспрашивая о секретах долголетия и мужской силы.



Многие годы, как рассказал доктору Семен, он прожил в Сибири, работал на лесозаготовках в леспромхозе. Снимал комнату у пожилого фельдшера – отца многочисленного семейства, женатого на молодой женщине. Вот этот фельдшер–то и научил Семена делать хвойный квас для лечения и профилактики аденомы предстательной железы.

Рецепт фельдшер узнал от коренных жителей Сибири. Хвойный квас и сам пил, и Семену предлагал ежедневно после завтрака. Когда Семен переехал жить в Подмосковье, то не забыл о квасе из хвои: самостоятельно стал делать этот бальзам. Рецепт хвойного кваса он рассказал профессору. Вы тоже можете им воспользоваться.



Рецепт хвойного кваса



Заготовьте однолетние или двухлетние ветки сосны или лиственницы. Если есть и те и другие, возьмите их в пропорции 1: 1. Хвойное сырье для кваса следует мелко изрубить и высушить в тени. Заготавливать сырье для хвойного кваса можно с весны до осени, но лучше в конце лета, а хранить следует в темном и прохладном месте около года.



Далее для приготовления хвойного кваса потребуется медная вода. Чтобы ее приготовить, необходимо иметь емкость из чистой нелуженой меди. Если нет такого сосуда, то возьмите примерно 50 граммов обрезков чистой красной меди (стружку, проволоку и т. п.), но только не сплав – не латунь и не бронзу. Если хотите использовать медную проволоку электропроводов, то необходимо убедиться, что на ней не осталось изоляции, иногда и не видимой глазу (например, прозрачная эмаль); проволоку необходимо тщательно зачистить наждачной бумагой от изоляции, чтобы в ваш хвойный квас не попала нежелательная химия.



Налейте в медную емкость 1 литр питьевой воды или медь поместите в эмалированную посуду и залейте 1 литром питьевой воды. Поставьте на огонь и кипятите до тех пор, пока половина воды не выкипит. Полученные пол–литра медной воды долейте кипятком до 3–литрового объема. Далее, для приготовления хвойного кваса возьмите 2,5 стакана (75 граммов, можно и больше) заранее подготовленного сырья залейте горячей медной водой и добавьте полстакана сахара или меда. Когда настой остынет до комнатной температуры, добавьте для брожения около 1 столовой ложки пекарских дрожжей.



Поместите будущий хвойный квас в темное место с температурой 20–25 0С (нормальные условия) и дайте ему перебродить сутки. Полученный хвойный квас сцедите, разлейте по бутылкам, укупорьте и поставьте в холодильник. Пейте квас ежедневно по 3/4 стакана во время еды или сразу после приема пищи (лучше после завтрака) 1–3 раза в день.



Внимание! Препараты хвойных пород не рекомендованы лицам с заболеваниями почек воспалительного характера, так как обладают раздражающим действием. Других противопоказаний к хвойному квасу нет.



Профессор, зная, что меня интересуют целебные свойства меди и я собираю рецепты народной медицины, позвонил и рассказал о способе приготовления хвойного кваса. Я записал рецепт, но наверное еще нескоро собрался бы приготовить хвойный квас – мало ли что кому помогает, – если бы ко мне не обратился коллега: несколько лет назад его единственного сына сбила машина насмерть, и, погоревав с женой, они решились родить еще ребенка.



Жене, как я узнал, исполнилось 47 лет, а ему – 58. Врач подтвердил, что жена родить ребенка еще в состоянии, а вот у него – вследствие сильного стресса – есть мужские проблемы. Попытки экстракорпорального оплодотворения результатов тоже не дали. И тогда я рассказал коллеге о сибирском средстве: хвойном квасе – почему бы и не попробовать? Идея была принята, и они начали готовить и пить хвойный квас.



К моему удивлению, уже через полгода употребления хвойного кваса жена забеременела! Родилась девочка.



Еще не раз потом я давал рецепт кваса пожилым мужчинам со слабой потенцией. Обычно уже после месяца употребления, как они потом рассказывали, мужские силы восстанавливались, улучшалось общее состояние, повышалась работоспособность.



Моя мама, Мария Рафаиловна, которой пошел 96–й год, в последние два года страдала головными болями из–за склероза сосудов головного мозга. Таблетки не помогали. Но ежедневное употребление хвойного кваса в течение недели (всего недели!) дало желанное облегчение – боли отступили.



Тут уж я перестал сомневаться в том, помогает хвойный квас или нет: совпадение разных независимых свидетельств есть доказательство их истинности.



Но что именно является активной составляющей хвойного кваса: медь, вещества, содержащиеся в хвое? Я проконсультировался со специалистами: фитотерапевтами, биологами, фармакологами. Вместе мы провели ряд экспериментов и исследований. И вот что выяснилось.



Кора и хвоя лиственницы и сосны богаты биологически активными веществами, называемыми биофлавоноидами. Биофлавоноиды имеют выраженные Р–витаминные свойства и необходимы организму человека. Среди биофлавоноидов по силе действия особенно активен дигидрокверцетин (ДГК, формула С15Н12О7), который, можно сказать, лидер среди собратьев–флавоноидов.



Сила его лечебного воздействия приводит в восторг врачей и диетологов. В заключении одного из научных заведений Академии наук России на ДГК было отмечено, в частности, что дигидрокверцетин укрепляет стенки сосудов, тормозит преждевременное старение клеток, улучшает коронарный кровоток, способствует нормализации возбудимости и проводимости сердечной мышцы, нормализует уровень холестерина и триглицеридов в крови. Ингибируя агрегацию тромбоцитов, ДГК препятствует развитию атеросклероза, уменьшает риск возникновения инсульта и инфаркта. Антиоксидантные, капилля–ропротекторные свойства препарата сочетаются с противовоспалительным, гепатопротекторным и диуретическим свойствами. Кроме того, ДГК уменьшает неблагоприятное воздействие на организм химио– и радиотерапии, тормозит развитие дистрофических и склеротических процессов в глазах, повышает остроту зрения, благоприятно влияет на кожные покровы, нормализует синтез коллагена, эластина в коже, способствует сохранению упругости кожных покровов.



Благодаря приему дигидрокверцетина период ремиссии при хронических заболеваниях органов дыхания длится дольше, риск заболеть ОРВИ резко снижается, ДГК оказывает противовирусное действие, усиливает общий иммунитет.



Седативный и антистрессовый эффекты способствуют расслаблению гладкой мускулатуры бронхов, расширению их просвета и устранению отечности. Препарат стимулирует процессы регенерации слизистой оболочки желудка, предотвращая развитие или заживляя язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, повышает устойчивость тканей организма к повреждающему действию избыточного сахара в крови, снижает вероятность заболевания диабетом или облегчает течение развившихся его форм.



ДГК можно применять для профилактики рака, сердечно–сосудистых заболеваний, болезней мозга. Побочного действия препарата зафиксировано не было.



Деревья хвойных пород – основной источник сырья для промышленного получения дигидрокверцетина. Россия благодаря своим обширным таежным ареалам – основной мировой производитель ДГК. В огромном количестве это вещество экспортируется за рубеж, а потом в составе биологически активных добавок возвращается в Россию, но цена на импортные препараты немалая.



Некоторое время назад российские производители также стали выпускать БАДы с дигидрокверцетином, но таблетированная форма их организмом человека усваивается плохо. Кроме того, для ежедневного потребления БАДов, даже отечественных, придется выложить немалую сумму, которая не по карману большинству неработающих пенсионеров.



Как же преодолеть эту проблему?



Исследования показали, что бальзам, приготовленный в виде кваса из хвойной коры, есть не только источник ДГК, но дигидрокверцетин содержится там в легкоусвояемой форме. А причина в том, что ДГК крайне плохо растворяется в обычной воде и плохо всасывается органами пищеварения (не более 1%), но его растворимость многократно повышается, если в воде присутствует этиловый спирт.



При брожении хвойного кваса, как известно, образуется некоторое количество спирта, что позволяет значительно увеличивает растворимость ДГК. Выделяемая дрожжевыми бактериями молочная кислота образует с дигидрокверцетином форму, легко усваиваемую организмом. Если в хвойном квасе будут присутствовать еще и ионы меди, дигидрокверцетин образует с ними медь–флавоноидное соединение с дополнительными лечебными свойствами, и этот фактор значительно усилит действие ДГК.



Так был раскрыт секрет целебного хвойного кваса. Эти и другие исследования привлекли внимание российских фармацевтических предприятий. В настоящее время, повторюсь, под разными названиями производится несколько препаратов с ДГК. Но их усвояемость организмом человека оставляет желать лучшего по вышеуказанным причинам. Предпочтение следует отдавать жидким формам, например томуже хвойному квасу.



Описанный выше способ получения медной воды с помощью медной проволоки непрост, но есть более простое решение. Специально для приготовления медной воды российские ученые сконструировали устройство – медно–серебряный ионатор РЕМ–01. Ионатор представляет собой сдвоенную спираль из меди и серебра высокой чистоты. При погружении устройства в воду за счет контактной разницы потенциалов из меди выделяются ионы, которые и делают ее «медной», насыщенной медью. Кроме того, в растворе образуется небольшое количество оксида серебра, который как катализатор усиливает свойства ионов меди и медь–флавоноидных соединений.



Конструкция ионатора исключает насыщение воды ионами выше предельно допустимой концентрации. То есть попросту говоря вода остается в статусе питьевой, она безвредна, даже если устройство оставить в емкости с водой надолго.



Но обязательно ли должна быть в хвойном квасе именно медная вода?



Отчасти ответ вы знаете из прочитанного выше, а я добавлю еще ряд небезынтересных научных фактов.



Медь является незаменимым элементом для организма человека и животных: она входит в состав около 200 гормонов и ферментов, ее недостаток приводит к ослаблению иммунитета, что увеличивает риск возникновения заболеваний.



Е. М. Родимин

http://3rm.info/publications/54912-hvoynyy-kvas-chudo..

Источник: slavyanskaya-kultura.ru