В вымирании динозавров виноват не столько метеорит, сколько место его падения.

Шестьдесят шесть миллионов лет назад астероид диаметром примерно 9 км, упав на Землю, по невероятной случайности попал в углеводородные и сернистые осадочные породы в том месте, где сейчас расположена территория, известная нам, как Мексика. Недавние исследования показали, что это воздействие на полуостров Юкатан нагрело углеводороды и серу в этих породах, образовав стратосферные сажи и сульфатные аэрозоли и вызвав экстремальное глобальное охлаждение и засуху. Эти события спровоцировали массовое вымирание, в том числе динозавров, и привели к последующей макроэволюции млекопитающих, благодаря чему мы и появились.

Количество углеводородов и серы в породах, разбросанных по всей планете, сильно варьируется в зависимости от местоположения, что свидетельствует о том, что уровни охлаждения и вымирания зависели бы от места падения злополучного астероида. В статье, опубликованной в Scientific Reports показано, что вероятность значительного глобального охлаждения, массового вымирания и последующего появления млекопитающих после падения на Землю астероида была достаточно низкой. Такое глобальное вымирание именно от падения астероида могло произойти только в том случае, если астероид при падении попал бы в один из таких богатых углеводородами районов, занимающих в общей сложности около 2,1% (в максимальной концентрации) поверхности Земли. Тем не менее, это случилось, и жизнь на Земле крайним образом изменилась.

«Динозаврам просто не повезло. Если бы астероид упал на практически любую другую точку планеты, то тогда не произошло бы ни большого, ни даже малого похолодания климата. По сути, можно сказать, что судьбу динозавров решило не падение астероида, а то место, где произошёл этот катаклизм», — объясняет Кунио Кайхо (Kunio Kaiho) из университета Тохоку (Япония), автор статьи.

Большинство палеонтологов и геологов сегодня считают, что последнее массовое вымирание животных на Земле, которое произошло 65,5 миллиона лет назад, было вызвано падением астероида, оставившего за собой гигантский .

В падении гиганта, оставившего после себя 300-километровый кратер Чиксулуб в южной Мексике, никто не сомневается, однако его роль в вымирании динозавров и морских рептилий до сих пор остаётся предметом дискуссий.

Год назад Кайхо и его коллега, соавтор статьи, Нага Осима (Naga Oshima) из Института изучения погоды в Цукубе (Япония) предложили довольно интересное объяснение этому парадоксу, которое довольно неплохо было принято мировым научным сообществом – они заметили, что астероид упал на огромный пласт осадочных пород, содержавших в себе гигантские запасы нефти, сформировавшиеся примерно 300-400 миллионов лет назад.

Падение небесного тела вызвало не только высвобождение нефти, но и её возгорание, в результате чего в атмосферу попало огромное количество сажи и пепла. А уже последовавшая за этим «ядерная зима» поспособствовала вымиранию всех животных с «быстрым» метаболизмом, для выживания которых требовалось много пищи и тепла.

Долгое время геологи не могли понять откуда берётся довольно большая разница между мощностью взрыва (который, тем не менее, был очень мощным) и количеством выброшенного пепла, ведь следы той катастрофы учёные нашли в породах того времени, сформировавшихся на большом расстоянии от будущей Мексики – в Исландии, Индии и других далеких уголках Земли.

Используя данные по количеству выброшенного пепла, собранные в ходе этих раскопок, Кайхо и Осима попытались определить, чем же было вызвано это несоответствие, и существуют ли ещё точки на поверхности Земли, падение астероида в которые могло бы вызвать аналогичные последствия.

Распределение углеводородных месторождений 65 млн. лет назад. Те самые злополучные 2,1% показаны фиолетовым цветом. Обозначено падение метеорита. (Изображение взято из описываемой статьи)

Как оказалось, вымирание динозавров действительно было вызвано удачным для млекопитающих, представленных на тот момент хоть и довольно многочисленными группами, но очень мелких, практически полностью ночных животных, стечением обстоятельств – лишь чуть более 2% (и около 13% при учёте областей, показанных оранжевым и фиолетовым цветами) поверхности Земли содержат в себе достаточные запасы углеводородов, чтобы породить примерно 250-500 миллионов тонн золы и пепла, необходимых для запуска долговременной «ядерной зимы» и начала массового вымирания крупных животных.

Если бы астероид практически в любую точку даже на территории Центральной или Северной Америки, то динозавры, морские рептилии и беспозвоночная фауна океанов мезозоя скорее всего, даже не заметили бы этого катаклизма, так как среднегодовые температуры снизились бы на 0,5-2 градуса Цельсия.

Таким образом, с одной стороны, можно говорить о том, что нам, потомкам тогдашних млекопитающих, очень сильно повезло. С другой – это означает, что природе абсолютно всё равно кто «главенствует» в пищевой цепочке и наша великая техногенная цивилизация может закончится в один момент, освободив эволюционный путь для тех, кого мы даже не замечаем под ногами.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/v-vymiranii-dinozavrov-vinovat-ne-stolko-meteorit-skolko-mesto-ego-padeniia-5a09371386516544ed8fcaff