Трамп назвал дураками “своих”

Дерзкая внешнеполитическая провокация против России, которую подготовил американский истеблишмент на саммите АТЭС в Дананге, грубо сорвав полноценную встречу "не своего президента" Дональда Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным, уже вышла боком ее организаторам. Лидеры двух стран все равно пообщались "на ногах" на полях саммита, да так, что критики Трампа в США совсем потеряли голову. Трамп быстро отомстил своим глобалистским "тюремщикам", ведущим кампанию по его дискредитации, в тот самый момент, когда они были готовы записать себе в актив еще одну победу над "хозяином" Белого дома. На пресс-коференции во Вьетнаме, отвечая на "коронный" вопрос, спросил ли он прямо у Путина, вмешивался ли Кремль в президентские выборы в США в 2016 году, Трамп сказал: "Каждый раз, когда мы видимся, он говорит, что он этого не делал, и я верю, что он имеет в виду то, что говорит. Я думаю, он очень оскорблен, и это не очень хорошо для нашей страны".

Президент США, таким образом, не только встал на сторону России, которая никогда не признавала приписываемого ей за океаном вмешательства в американские выборы, но и подчеркнул, что, выдвигая такие обвинения, американцы вредят прежде всего самим себе.

Заодно Трамп обрушился с критикой как на "политических оппортунистов" на бывшее руководство могущественных американских спецслужб - директора Национальной разведки Джеймса Клэппера, директора ЦРУ Джона Бреннана и главу ФБР Джеймса Коми, еще раз подтвердив, что по-прежнему не верит исходившим от них сигналам, что это Россия стоит за взломом компьютеров Национального комитета Демократической партии и активной кампанией в соцсетях против его соперницы на выборах Хиллари Клинтон.

И что тут началось!

Естественно, эти слова президента вызвали в США громкий скандал. Вышеупомянутые представители (причем отнюдь не бывшие) управляющего страной через голову Белого дома Глубинного государства (Deep State) отреагировали на слова Трампа дружным визгом.

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан: "Трампу должно быть стыдно, что он верит Путину, а не собственным спецслужбам". Фото: www.globallookpress.com

"Трампу должно быть стыдно!" - заявил в ответ в эфире телеканала CNN экс-директор ЦРУ Джон Бреннан. По его словам, президент представляет угрозу для США. Действительно, ведь он верит России, а не фальшивкам, состряпанным в недрах американских спецслужб. Какой скандал!

"Учитывая, кто меня критикует, я расцениваю эту критику как орден", - объявил Бреннан, будто его критикует или сатана, или действительно назначенный русскими президент США. Этот деятель далее наглядно продемонстрировал, почему президент не верит таким, как он: "Думаю, что Трамп – неважно по какой причине – или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится того, к каким результатам может прийти расследование (его "русских связей" - прим. Царьграда). Если говорить о том, что делает Трамп в отношении русских, то это или наивное неведение, или страх".

Бреннан заступился также за своего коллегу по грязным делам Клэппера, участвовавшего в той же телепередаче: "По-моему, особенно недостойно то, что в День ветеранов Дональд Трамп поставил под сомнение достоинство и характер Джима Клэппера, который носил военную форму 35 лет".

Последний также сподобился на комментарий: "То, что он (Трамп) верит слову Путина больше, чем собственным спецслужбам, это просто бессовестно". А далее Клэппер завел набившую оскомину даже американцам шарманку: "Путин стремится подорвать нашу систему, нашу демократию и весь наш политический процесс". Огласив эту насквозь лживую мантру, этот "рыцарь" плаща и кинжала назвал заявления Трампа "поразительными" и тоже пришел к выводу, что действующий президент США "на самом деле представляет угрозу для нашей страны".

Как утверждал Клэппер, "китайцы и русские считают, что они могут использовать его в своих целях". Тут он оказался просто новатором, так как стал, пожалуй, первый, кто заявил, что китайцы также используют Трампа в своих целях!

Не только "бывшие"

С критикой Трампа выступили не только "бывшие" представители американского истеблишмента. Так, глава Комитет Сената США по вооружённым силам бесноватый Джон Маккейн, республиканец, часто критикующий президента, пустился в поучения насчет того, что "ставить слова полковника КГБ выше слов американской разведки никак не соответствует принципу "Америка превыше всего". Тяжело больной на голову сенатор продолжал: "Владимир Путин не руководствуется интересами Америки. Верить в обратное, значит, быть не только наивным, но и подвергать угрозе нашу национальную безопасность".

Влиятельный конгрессмен-демократ Адам Шифф, подвизающийся в Комитете Палаты представителей по разведке Конгресса США, считает, что Трамп сознательно лжет: он-де прекрасно знает, что русские вмешивались (можно подумать, американцы никогда и ни во что не вмешивались в России, не пытаются по-прежнему ей диктовать, что она должна делать), однако в своих интересах решил "принять" опровержения Путина вместо якобы "надежных доказательств наших собственных разведывательных ведомств". И делает вывод: в Белом доме необходимо "провести чистку". На кого и на что намекает, понятно.

Трамп не остался в долгу

Президент США, разумеется, не остался в долгу, дав более или менее выдержанный ответ на несправедливые упреки в свой адрес. Первый прозвучал на воскресной пресс-конференции во Вьетнаме: "Верю я этому или нет? Я - с нашими спецслужбами, особенно в том виде, в каком они находятся сейчас. Теперь ими руководят хорошие люди, и я очень верю в наши спецслужбы".

А второй ответ, более честный и от души, Трамп дал в единственном доступном ему бесцензурном (пока доступном?) средстве массовой коммуникации – Твиттере. Именно тут прозвучало ключевое слово: "дураки".

Президент США Дональд Трамп: "Когда все эти ненавистники и дураки поймут, что иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо? " Фото: www.globallookpress.com

"Когда все эти ненавистники и дураки поймут, что иметь хорошие отношения с Россией - это хорошо, а не плохо? Все время играть в политические игры вредно для нашей страны. Я хочу решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом, и Россия может оказать огромную помощь!" Президент также обвинил свою соперницу на выборах экс-госсекретаря "жуликоватую" Хиллари Клинтон в неспособности установить необходимые США отношения с Россией. А ее боссу - президенту Барака Обаму, своему предшественнику в Белом доме, поставил на вид "нулевую химию" с Путиным. То есть укорил в отсутствии внутренней симпатии между ним и президентом России, дав тем самым понять, что у него самого она как раз есть. Стоит ли после этого удивляться, что Путин сказал столько хороших слов о Трампе на своей пресс-конференции в Дананге?

Нужна особая бдительность

В общем, несмотря на то, что полноформатной встречи в Дананге между Путиным и Трампом не было, им удалось в конечном счете очень эффективно и плодотворно пообщаться "на ногах". Согласовать важное совместное заявление по Сирии и вообще еще раз засвидетельствовать свои взаимные симпатии, о которых они объявили открыто и публично, несмотря на все старания американской стороны вызвать международный скандал. Вполне дружественными и, казалось бы, весьма результативными были и первые переговоры президентов двух стран в Гамбурге.

Вот это-то и… настораживает. Американская наднациональная олигархия, давно обосновавшаяся в Конгрессе США, после гамбургской встречи решила "порадовать" Россию перспективами резкого ужесточения в ближайшие месяцы антироссийских санкций. На этот раз американский истеблишмент "постарался" даже перед Данангом, попытавшись заткнуть рот RT в США статусом "иностранного агента" после целого ряда пакостей поменьше, что Путин совершенно справедливо назвал "атакой на свободу слова".

Какие американские пакости нас ждут после Дананга? Это мы скоро узнаем. Не сомневаемся, что они будут. "Райское досье" появилось недаром. Однако при этом надо понимать, что вины президента США в этом нет, даже если тот будет вынужден как высшее должностное лицо своей страны участвовать в разворачивающейся конфронтации. Это будет не выбор Трампа. Он, как мы видели, желает обратного. И можно предположить, будет пытаться спустить все на тормозах, в меру своих сил и возможностей. Поэтому нам и не все равно, что думает насчет России Трамп, даже если у него связаны руки. Вести с Россией новую холодную войну в условиях раскола в американской власти США будет сложнее, чем в ином случае, а России, соответственно, будет легче.

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https://tsargrad.tv/articles/tramp-nazval-durakami-vragov-rossii_95311