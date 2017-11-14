Сводки от ополчения Новороссии 14 ноября 2017
- 17:02 ЛНР. Карта обстрелов 14.11.2017.
- 17:02 Сегодня ожидается очередное обострение и новые провокации ВСУ – Марочко.
- 16:35 Сурков и Волкер обсудили размещение миротворцев ООН в Донбассе.
- 14:55 ВАЖНО: Украина готовит новую провокацию с использованием ЗРК «Бук».
- 09:37 Помощь Сергею Паршикову.
ЛНР. Карта обстрелов 14.11.2017
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Сегодня ожидается очередное обострение и новые провокации ВСУ – Марочко
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Сурков и Волкер обсудили размещение миротворцев ООН в Донбассе
В Белграде состоялась консультация специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. По словам Суркова, российская сторона приняла 3 из 29 пунктов американского контрпредложения.
Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков провели очередную встречу, обсудив нынешнее дипломатическое состояние ситуации в Донбассе. Об этом сообщается на сайте посольства США в России.
«В Соединенных Штатах и России разные концепции того, как прийти к миру (в Донбассе), но мы будем продолжать работать, чтобы достичь этого. Минский процесс всегда предполагал необходимость сочетания политических мер и мер в сфере безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обе стороны согласились проанализировать итоги встречи и подумать о дальнейших путях решения проблемы. Кроме того, согласно заявлению Суркова для ТАСС по итогам встречи, США приняли часть российских предложений по проекту резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе.
«Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», — отметил Сурков. По словам помощника президента РФ,
«для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта», — подчеркивает Сурков.
Как отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе нынешней встречи должны обсуждаться не только вопрос о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе, но и другие актуальные проблемы.
«Они продолжают в этой ситуации традиционный обмен мнениями… это прямой канал обмена мнениями по ситуации на юго-востоке (Украины — ред.). Естественно, обсуждаются все вопросы, связанные с той повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта, конечно, тема миротворческой миссии и соответствующих инициатив также будет на повестке дня», — сказал он.
Нынешняя встреча Суркова и Волкера является уже третьей встречей в таком формате.
Прошлые консультации Волкера и Суркова были положительно оценены как госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, так и российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым.
«Была выражена позитивная оценка консультаций Сурков-Волкер по безусловной реализации минских договоренностей по Украине», — говорил пресс-секретарь российского посольства Николай Лахонин.
Предыдущая консультация Волкера и Суркова состоялась 7 октября. Как и в этот раз, местом встречи сторон стала сербская столица. Встреча была закрыта для представителей прессы, место переговоров также осталось неизвестным — местные СМИ лишь сообщили, что представители РФ и США встретились в одном из отелей Белграда.
Накануне той встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не ждать от этих переговоров конкретных итогов.
«В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат, это процесс синхронизации позиций, сверки часов, обмена информацией, что называется, из первых рук», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков отметил, что США не являются «страной нормандского формата», как Россия, Германия, Франция и Украина, и не гарантируют соблюдение минских соглашений. «Тем не менее Вашингтону важно получать информацию, что называется, из первых рук от стран, которые принимают участие в нормандском формате», — добавил Песков.
Как и в нынешний раз, одной из тем переговоров с Сурковым с высокой долей вероятности стала тема миротворцев ООН в Донбассе. Вашингтон разделяет позицию Киева — по его мнению, миротворческий контингент ООН должен контролировать всю территорию Донбасса вдоль границы с Россией.
Напротив, Москва считает, что «голубые каски» должны защищать ОБСЕ по линии соприкосновения противоборствующих сторон.
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ВАЖНО: Украина готовит новую провокацию с использованием ЗРК «Бук»
Украина готовит новую провокацию с использованием ЗРК «Бук». Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе МВД ЛНР, в Старобельском и Новопсковском районах оккупированной Киевом Луганщины развёрнута маневренная группа ВСУ в составе самоходной установки и группы охранения.
2 ноября на «горячую линию» МВД ЛНР поступило сообщение гражданина А. Заявитель рассказал о том, что в октябре на базе 250-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 11-го зенитно-ракетного полка ВСУ сформирована внештатная маневренная группа из самоходной огневой установки 9А310М1 «Бук» и группы охранения.
«Меня попросил вам позвонить и предупредить мой товарищ. У него знакомый в 57-й ОМБр командиром зенитного ракетного взвода, Дима, кажется. Так этот знакомый и хвастался. Говорил, что „Бук” хорошо охраняют: 2 „зушки” (зенитная артустановка ЗУ-23 — прим. ред.), расчёты ПЗРК и пехота», — рассказал заявитель.
Факт был внесён в Книгу учёта происшествий и преступлений МВД ЛНР.
По предварительным результатам назначенной проверки установлено, что данная группа разворачивалась в Старобельском районе — в окрестностях сёл Балакиревка, Бутковка, Дубововка, Проказино, а также была замечена возле села Лысогоровка Новопсковского района. Проверка продолжается.
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Помощь Сергею Паршикову
Помощь Сергею Паршикову
В конце августа 2017 года ряд общественных активистов обратился к жителям РФ за помощью. Помощь потребовалась конкретному человеку – Сергею Паршикову. Помощь финансовая. Для прохождения реабилитации после ранения ног Сергею требуется сумма в 330 тысяч рублей. Неравнодушные россияне откликнулись на призыв о помощи и перечислили Сергею 62 тысячи рублей. Разумеется, этого не достаточно для реабилитации, но Сергей искренне благодарен всем, кто откликнулся на его просьбу и принял непосредственное участие в его судьбе.
Сегодня я хочу рассказать вам немного об этом человеке. О том, в адрес кого вы возможно перечисляли свои денежные средства. Свои ранения Паршиков получил на Донбассе еще в мае 2015 года. Нет, Сергей не воевал в составе подразделений ополчения. Он гуманитарщик. Более того, он, так сказать, гуманитарщик первого призыва, который начал свою работу по оказанию помощи населению Донбасса еще в марте 2014 года.
Практически все, кто отправлял свои гуманитарные грузы в Славянск в мае 2014 года, именно тогда началась масштабная народная компания по оказанию помощи восставшим республикам, знают Лыню, известного «в миру» как Сергей Паршиков. Он лично, рискуя жизнью, перевез в Славянск и Краматорск сотни тонн гуманитарных грузов и оказал помощь в переправке еще большего количества «гуманитарки», стекающейся в Ростов-на-Дону со всей России. Потом была помощь Лисичанску, Северодонецку, Алчевску, Луганску, Стаханову, Первомайску, Донецку, Шахтерску, Иловайску, Зугресу, Торезу, Макеевке и целому ряду населенных пунктов, названия которых не отложились у меня в голове.
В тот момент, когда наша организация, РОО «Русская община», заключила соглашение с МИД ДНР, которое представляла Екатерина Губарева, о совместном формировании отдельного гуманитарного батальона «Новороссия», именно Сергей Паршиков стал его первым командиром. Стал тем, кто смог наладить гуманитарные поставки задолго до того, как в сторону сражающихся за свою свободу молодых республик потянулись вереницы белых КАМАЗов МЧС.
Свое ранение Сергей получил в районе населенного пункта Широкино, выполняя очередную гуманитарную миссию. Посечённые многочисленными осколками ноги удалось спасти, но Сергей потерял несколько пальцев, часть пятки и получил множественные переломы, которые по сей день не позволяют ему полноценно ходить.
Для того, чтобы вернуться к нормальной жизни ем необходимо пройти через ряд операций и длительную реабилитацию, что в свою очередь требует оплаты услуг медицинских учреждений в размере 330 тысяч рублей. Я призываю всех тех, кто знаком с Сергеем, тех, кто о нем только слышал и тех, кому он помогал, откликнуться на его просьбу о помощи и помочь ему всемерно. Кто чем может – деньгами, советом, добрым словом или пожеланием.
По определенным причинам я не могу размещать в данном материале реквизиты его сберегательной карты, но я публикую ссылку на предыдущий материал http://voicesevas.ru/news/russia/33644-zaschitniki-novorossii-pozyvnoy-lynya.html , перейдя по которой получите возможность ознакомиться с медицинскими документами и получить реквизиты для оказания материальной помощи Сергею Паршикову. В данной статье есть так же телефон его супруги, которая при необходимости может разъяснить отдельные моменты, касающиеся предстоящих операций и последующей реабилитации.
Алексей Зотьев
https://russiancommun.livejournal.com/338495.html – цинк
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