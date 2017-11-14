Сводки от ополчения Новороссии 14 ноября 2017

В Белграде состоялась консультация специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. По словам Суркова, российская сторона приняла 3 из 29 пунктов американского контрпредложения.

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков провели очередную встречу, обсудив нынешнее дипломатическое состояние ситуации в Донбассе. Об этом сообщается на сайте посольства США в России.

«В Соединенных Штатах и России разные концепции того, как прийти к миру (в Донбассе), но мы будем продолжать работать, чтобы достичь этого. Минский процесс всегда предполагал необходимость сочетания политических мер и мер в сфере безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обе стороны согласились проанализировать итоги встречи и подумать о дальнейших путях решения проблемы. Кроме того, согласно заявлению Суркова для ТАСС по итогам встречи, США приняли часть российских предложений по проекту резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

«Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», — отметил Сурков. По словам помощника президента РФ,

«для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта», — подчеркивает Сурков.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ходе нынешней встречи должны обсуждаться не только вопрос о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе, но и другие актуальные проблемы.

«Они продолжают в этой ситуации традиционный обмен мнениями… это прямой канал обмена мнениями по ситуации на юго-востоке (Украины — ред.). Естественно, обсуждаются все вопросы, связанные с той повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта, конечно, тема миротворческой миссии и соответствующих инициатив также будет на повестке дня», — сказал он.

Нынешняя встреча Суркова и Волкера является уже третьей встречей в таком формате.

Прошлые консультации Волкера и Суркова были положительно оценены как госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, так и российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым.

«Была выражена позитивная оценка консультаций Сурков-Волкер по безусловной реализации минских договоренностей по Украине», — говорил пресс-секретарь российского посольства Николай Лахонин.

Предыдущая консультация Волкера и Суркова состоялась 7 октября. Как и в этот раз, местом встречи сторон стала сербская столица. Встреча была закрыта для представителей прессы, место переговоров также осталось неизвестным — местные СМИ лишь сообщили, что представители РФ и США встретились в одном из отелей Белграда.

Накануне той встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не ждать от этих переговоров конкретных итогов.

«В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат, это процесс синхронизации позиций, сверки часов, обмена информацией, что называется, из первых рук», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что США не являются «страной нормандского формата», как Россия, Германия, Франция и Украина, и не гарантируют соблюдение минских соглашений. «Тем не менее Вашингтону важно получать информацию, что называется, из первых рук от стран, которые принимают участие в нормандском формате», — добавил Песков.

Как и в нынешний раз, одной из тем переговоров с Сурковым с высокой долей вероятности стала тема миротворцев ООН в Донбассе. Вашингтон разделяет позицию Киева — по его мнению, миротворческий контингент ООН должен контролировать всю территорию Донбасса вдоль границы с Россией.

Напротив, Москва считает, что «голубые каски» должны защищать ОБСЕ по линии соприкосновения противоборствующих сторон.

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