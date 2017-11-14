США расписались в акте капитуляции перед Russia Today. И перед Россией!

Министерство юстиции США окончательно потребовало от русской телекомпании RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в Америке в срок до 13 ноября.

Это налагает ряд известных ограничений на деятельность телеканала в США - впрочем, не фатальных. Но одновременно это решение американских властей означает, что они полностью и безоговорочно капитулировали перед той правдой, что обнародует Россия через свои СМИ. Ну и перед профессионализмом телеканала RT - тоже.

Бить в ответ, не бить?

И вот теперь в России развернулась дискуссия, как и чем ответить на трусливый выпад американских властей и стоит ли отвечать? Может, лучше высокомерно усмехнуться, сплюнуть и столь же высокомерно промолчать? Стоит ли реагировать на действия обезьяны, которая полощет банановую шкурку?

Однако есть кондовая правота и в другой точке зрения: если западных варваров не бить по рукам, то они начинают тянуть их к твоему горлу.

В российской власти и в российском экспертном сообществе, насколько можно судить, представлены обе позиции.

Так, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, заявив, что требования Минюста США к RT о регистрации в качестве иностранного агента безосновательны, поручил, как сообщают информационные агентства, "профильным комитетам нижней палаты парламента проработать возможный симметричный и зеркальный ответ на действия США".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"Это неприкрытое давление властей США, которое оказывается на российские СМИ, распространилось на интернет-платформы и соцсети, не позволяя нашим СМИ развиваться и увеличивать аудиторию", - разъяснил он свою позицию.

В то же время об этих ответных мерах выразился довольно обтекаемо, лишь намекнув, что на территории России действуют "десятки американских СМИ и онлайн-платформ", которые, по его словам, "вмешиваются во внутренние дела РФ". "При этом эти каналы финансируются прямо или косвенно правительством США", - показал Володин примерное направление ответного удара.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заверила, что "мы действительно проработали ответные меры на основании российского законодательства". Она посулила также, что "на следующей неделе начнется уже практическое введение в действие этих ответных мер". Но конкретики тоже высказано не было.

Ее озвучил менее связанный государственным протоколом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он предположил, что скорее всего будут применены ограничительные меры в отношении американского канала CNN, а также "Голоса Америки", "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время".

А вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой выразил мнение, что зеркальной мерой было бы тоже приравнять работающие в России американские СМИ к иностранным агентам.

С вопросом, как быть в этой ситуации, нужно ли отвечать, и если да, то как, Царьград обратился к авторитетным представителям разных страт российского экспертного сообщества.

Владимир Жарихин: "Самым эффективным способом ответить американцам будет лишение проамериканских СМИ российской государственной кормушки "

"У меня этакое двойственное отношение, - признался заместитель директора Института стран СНГ, заместитель председателя Межрегионального фонда президентских программ, член Совета по национальной стратегии Владимир Жарихин. - С одной стороны, опускаться до их уровня, а уровень мы видим какой, как-то не хочется. Они уже какой-то театр абсурда из своей страны устраивают. И в этот театр абсурда вписывается и абсолютно абсурдное решение по поводу Russia Today.

Второе - все-таки это в определенной степени признание нашей правоты. Самим фактом, что ставят препоны, они признают действенность и эффективность информации нашего канала.

С другой стороны, нам и на самом деле особенно нечем ответить. Потому что американские СМИ в России воспринимаются как совершенные маргиналы. CNN смотрят крайне мало. "Голос Америки" и "Свободу" тоже слушают немного людей, да и те, что слушают… Там по инерции их слушают люди совершенно с такими… коммунистическими взглядами. Иными словами, это абсолютно, скажем, не электоральные ресурсы, и закрытие их, собственно говоря, ничего не изменит. В этом смысле эффективнее бы дало американцам по рукам, если бы закрылись те реальные оппозиционные каналы, которые проводят антироссийскую, проамериканскую политику, типа "Дождя" и "Эха Москвы". Но у нас правовое государство, и закрывать их серьезных оснований-то нет. И даже иностранными агентами их признать нельзя - они фактически из рук нашего государства кормятся. С моей точки зрения, то, что то же самое "Эхо Москвы" является частью холдинга "Газпром", является ненормальным. И здесь как раз самым эффективным способом ответить американцам будет лишение этих фактически проамериканских СМИ российской государственной кормушки. Пусть они ищут другие источники финансирования. Вот тогда они будут вынуждены пойти на поклон к тем же США, к западным спонсорам - и тогда станут реальным иностранным агентом.

То есть не торопясь просто начать разбираться с этими ребятами, которые проводят здесь американскую пропагандистскую линию. Ради Бога, ребята, продолжайте внутреннюю оппозиционную линию, это нужно, даже необходимо - но не за государственные деньги".

Сергей Волков: "Они сделали этот трусливый шаг, расписавшись и в своей ненависти, и в своей слабости"

"Сам по себе, конечно, этот шаг со стороны американского правительства, так скажем, демонстрирует некую слабость этого правительства, - считает известный писатель, журналист и социальный мыслитель Сергей Волков. - Потому что использовать по отношению к достаточно популярному в США каналу Russia Today закон 1938 года, который изначально принимался как антилоббистский и за всю историю, в общем-то, успешно и никогда не работал, - это глупость и показатель слабости. В XXI веке использовать закон 1938 года - ну смешно. Под него подпадают ведь в таком случае и другие каналы - "Аль-Джазира" там, BBC… То есть мы имеем дело еще и с так любимой в Америке политикой двойных стандартов. Из всей этой шумихи торчат большие такие ослиные политические уши. То есть это политика конфронтации со стороны Америки. Они сделали этот недружественный, трусливый даже шаг, расписавшись и в своей ненависти, и в своей слабости…

А вот как ответить на это... Есть два пути. Один из них - просто проигнорировать: собаки лают, а караван идет. Тем более что Russia Today может в своих материалах просто теперь ставить маленькую приписочку, где-то там: "Мы являемся иностранным агентом", - и продолжать свою деятельность. В общем-то, это, по большому счету, ни на что не повлияет. Второй путь - да, можно, конечно, ответить и зеркально. Но насколько это будет эффективно в эпоху интернета? Они ведь смогут вещать и оттуда. Да, наши определенные службы могут применить свои возможные рычаги давления. И части каких-то СМИ, которые финансируются из международных фондов, то есть финансируются Америкой, крантик завернут. И они уйдут с медийного поля. Хорошо это будет или плохо? Не знаю. Не думаю, что очень хорошо. Так что я бы все-таки как-то склонялся к первому варианту: проигнорировать и продолжать работу".

Павел Данилин: "Даже отвлекаться на эту тему не стоило бы"

"Когда они предлагают RT зарегистрироваться как иностранному агенту, я ничего страшного в этом не вижу, - неожиданно ответил на эти вопросы генеральный директор Центра политического анализа (ЦПА), историк и политолог Павел Данилин. - Американцы, на мой взгляд, абсолютно в своем праве. Когда мы тоже всякие "Левада-центры" заставляем регистрироваться как иностранных агентов, они шум создают, но при этом понимают, что мы тоже в своем праве. Просто нужно целенаправленно работать в этом направлении и, не обращая внимания на шум, четко всех подводить у себя под эти определения. Но создавать какие-то препятствия для деятельности "Голоса Америки" или "Радио Свобода" мне представляется по меньшей мере несерьезным. А CNN вообще аккредитована как иностранное СМИ. По-моему, даже отвлекаться на эту тему не стоило бы".

Михаил Онуфриенко: "Высокомерно игнорировать это американское враждебное действие"

"Я так понимаю, что заниматься этим не стоит. Потому что, развивая ситуацию по нагнетанию истерии, мы, собственно говоря, ничего не добиваемся, - считает один из известных международных политических экспертов Михаил Онуфриенко. - Объявлять кого-то иностранным агентом сверх того, что уже было сделано, считаю контрпродуктивным. Это не поспособствует задачам развития России. Зато мы прекрасно понимаем, что на Западе это будет представлено как односторонние шаги России по подавлению свободы слова. Мы же прекрасно видим, что формирование общественного мнения идет на Западе, в общем-то, в худших советских традициях. Объективная картина скрывается, берется какой-то факт, выдергивается из контекста и преподносится общественности как доказательство того, что с Россией невозможно иметь дело. Нам это надо?

Нет, нужно просто высокомерно игнорировать это американское враждебное действие. Это называется: собака лает - а караван идет. Пытаясь таким позорным действием защитить их страну от российского влияния, американцы демонстрируют свою слабость. Фактически запрет Russia Today - это признание того, что наша информация воздействует на американцев. Что они нас боятся. Так это же и приятно. Это значит, что мы правильно действуем".

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https://tsargrad.tv/articles/ssha-raspisalis-v-akte-kapituljacii-pered-russia-today-i-pered-rossiej_94982