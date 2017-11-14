Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 ноября 2017

Христианский город Махарда в провинции Хама регулярно подвергается обстрелам со стороны населенных пунктов, занятых террористами из проамериканской группировки «Джейш аль-Изза» (араб. — «Армия Славы»). А сирийские военные ведут охоту на атакующие силы боевиков.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из провинции Хама.

На прошлой неделе очередная атака пришлась на городскую электростанцию, в результате чего был поврежден топливопровод, питающий турбины ТЭС.

Как следствие, несколько тонн мазута попало в почву, две из четырех турбин были временно остановлены, а ремонтные бригады, до сих пор устраняющие последствия обстрела, вынуждены работать под прицелами террористов и при постоянной угрозе новых обстрелов.

Парадокс ситуации заключается в том, что электростанция Махарды питает электричеством сам город, соседнюю полуразрушенную Хальфаю (из которой боевики были вытеснены и все поселки-сателлиты вокруг, в том числе находящиеся под контролем «Джейш аль-Изза».

Правительство Сирийской Арабской Республики не отключило их от электроснабжения, потому что в них в подавляющем большинстве живут мирные жители, которых террористы удерживают насильно.

Выключить рубильник в данном случае — это обречь на голод, холод и отсутствие коммуникаций с внешним миром ни в чем не повинных граждан в то время, как боевики будут спокойно пользоваться генераторами, работающими на отобранном у гражданских топливе. Поэтому и получается, что для них электростанция — не аргумент, и они атакуют ее всеми возможными способами, понимая, что последствия для них не будут фатальными.

Группировка «Джейш аль-Изза» входит в число проамериканских бандформирований, у неё на вооружении находятся противотанковые комплексы TOW, присылаемые спецслужбами США.

Охота на боевиков США

Комитет национальной обороны Махарды, в свою очередь, прилагает массу усилий, чтобы вовремя обнаруживать вылазки террористов и по возможности атаковать их до того, как они совершат очередное преступление против мирного населения.

Делается это путем выставления дозоров и организации наблюдательных пунктов, с которых осуществляется контроль дорог, полей и непосредственно зон жилой застройки, где закрепились бандиты. Как правило, их атаки представляют собой выезд пикапов с установленными орудиями (РСЗО «Град», как правило) или САУ «Гвоздика». После короткого развертывания дается залп, и боевики немедленно скрываются. По сути, у сил самообороны есть только время, пока террористы готовятся открыть огонь. Именно из-за этого очень важно обнаружить их, как только они выехали из мест своей дислокации, чтобы иметь в запасе немного времени. Самое малое, что можно сделать (и это худший сценарий) — дать команду на включение общегородской системы оповещения об угрозе удара.

Сирены в городе и его окрестностях (например, на территории электростанции) воют регулярно, спасая много жизней — основные потери случаются из-за разлетающихся осколков снарядов, и очень важно, чтобы люди как можно скорее укрылись в зданиях.

Часто по нескольку раз за неделю населенные пункты, граничащие с территориями, подконтрольными боевикам, подвергаются обстрелу. Они не щадят ни гражданские, ни гуманитарные объекты, ни инфраструктуру. При этом, о каких бы объектах ни шла речь, она всегда реквиемом звучит о погибающих во время подобных атак людях.

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