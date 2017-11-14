Сирия, ИГИЛ, последние новости 14 ноября 2017
- 09:45 Массовая капитуляция боевиков: террористы ИГИЛ* бегут из Ракки, чтобы сдаться российским военным.
- 09:28 ООН разрешила нам воевать в Сирии, — глава Пентагона.
- 09:18 Сирийский опыт: ВС РФ получили первую партию бронебульдозеров (ФОТО).
- 06:25 Пентагон рассказал, почему не выведет войска из Сирии.
- 05:30 Охота на боевиков США: Как военные противостоят атакам на христианский город в Сирии (ФОТО).
- 00:00 Эрдоган призвал США и Россию вывести свои войска из Сирии.
Массовая капитуляция боевиков: террористы ИГИЛ* бегут из Ракки, чтобы сдаться российским военным
Всех сдавшихся российский конвой передал сирийским спецслужбам, которые и должны проверить искренность желания боевиков вернуться к мирной жизни.
*- ИГИЛ (запрещена в РФ)
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ООН разрешила нам воевать в Сирии, — глава Пентагона
Глава Пентагона Джеймс Мэттис считает, что ООН разрешила США входить на территорию Сирии, поскольку принимала резолюции против террористической группировки ИГИЛ.
«ООН заявило, что мы в принципе можем преследовать ИГИЛ*. И мы там, чтобы уничтожить их», — сказал он.
Так министр обороны ответил на вопрос журналистов, каковы юридические основания для присутствия США в Сирии.
«Но это не значит, что мы просто уйдем, а там опять выскочит ИГИЛ 2.0, а мы будем делать вид, что удивлены. Так что нам нужны усилия в Женеве под эгидой ООН, чтобы двигаться дальше», — добавил Мэттис.
Совбез ООН не давал США разрешения на военные операции в Сирии.
Сирийские власти настаивают на том, что присутствие США в Сирии незаконно, поскольку осуществляется без разрешения правительства страны. Россия, которая наносит удары по ИГИЛ в Сирии, делает это по приглашению официального Дамаска.
Администрация США для ведения военных действий за рубежом должна запрашивать разрешение конгресса. В реальности это правило постоянно нарушается. Так, сейчас при ударах по террористам в Ираке, Сирии, Йемене и Ливии администрация использует разрешение конгресса, выданное для борьбы с «Аль-Каидой»* в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.
Критики заявляют, что администрация слишком широко толкует санкцию конгресса. Палата представителей во вторник приняла не имеющую обязательной силы резолюцию, где подчеркивается, что разрешения конгресса на ведение боевых действий в Йемене у Белого дома и Пентагона нет.
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* запрещенные в РФ террористические группировки
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Сирийский опыт: ВС РФ получили первую партию бронебульдозеров (ФОТО)
В инженерные подразделения Российской армии поступила первая партия бронированных бульдозеров, разработанных и выпущенных на Челябинском тракторном заводе (ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» входит в корпорацию «Уралвагонзавод»).
По имеющейся информации, личный состав в ближайшее время начнет ее освоение.
При создании данной техники всецело учтен сирийский опыт. В ходе военного конфликта на Ближнем Востоке стало ясно, что кроме инженерных машин на дорогих и тяжелых танковых шасси существует острая необходимость обеспечить войска простыми и дешевыми бульдозерами, которые для защиты личного состава оборудовали броней.
В условиях Сирии такие машины встречаются очень часто, причем на всех участках фронта борьбы с международным терроризмом.
Учитывая опыт военных конфликтов, российские оборонщики также занялись созданием подобной техники. Челябинский тракторный завод предложил вариант «панцирного» бульдозера Б12. Машина получила бронированную капсулу рабочего места водителя, защищенный капот и бак с топливом.
Благодаря этим нововведениям, гусеничной машине не страшны пули и осколки. Это позволит существенно снизить потери личного состава и более эффективно выполнять боевые задачи.
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Пентагон рассказал, почему не выведет войска из Сирии
США не планируют уход из Сирии до успеха женевского процесса по мирным переговорам, заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.
«Мы не будем просто уходить сейчас, до того как прорежется женевский процесс. Это не значит, что все там останутся. Некоторые войска уйдут. Я просто говорю, что мы обставим это условиями. Я таких решений пока не принимал», — сказал Мэттис, которого цитирует пресс-служба Пентагона.
«Мы обеспечим, чтобы были заложены условия для дипломатического решения… Не так, чтобы провести военную часть и затем сказать „пока“ всему остальному. Мы для этого и делаем это — чтобы поддержать дипломатическое решение», — сказал Мэттис.
США наносят в Сирии удары по террористам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ*, хотя делают это без разрешения сирийских властей. В стране находятся несколько сотен американских спецназовцев, которые помогают местному ополчению, поддерживаемому США.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Охота на боевиков США: Как военные противостоят атакам на христианский город в Сирии (ФОТО)
Христианский город Махарда в провинции Хама регулярно подвергается обстрелам со стороны населенных пунктов, занятых террористами из проамериканской группировки «Джейш аль-Изза» (араб. — «Армия Славы»). А сирийские военные ведут охоту на атакующие силы боевиков.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из провинции Хама.
На прошлой неделе очередная атака пришлась на городскую электростанцию, в результате чего был поврежден топливопровод, питающий турбины ТЭС.
Как следствие, несколько тонн мазута попало в почву, две из четырех турбин были временно остановлены, а ремонтные бригады, до сих пор устраняющие последствия обстрела, вынуждены работать под прицелами террористов и при постоянной угрозе новых обстрелов.
Парадокс ситуации заключается в том, что электростанция Махарды питает электричеством сам город, соседнюю полуразрушенную Хальфаю (из которой боевики были вытеснены и все поселки-сателлиты вокруг, в том числе находящиеся под контролем «Джейш аль-Изза».
Правительство Сирийской Арабской Республики не отключило их от электроснабжения, потому что в них в подавляющем большинстве живут мирные жители, которых террористы удерживают насильно.
Выключить рубильник в данном случае — это обречь на голод, холод и отсутствие коммуникаций с внешним миром ни в чем не повинных граждан в то время, как боевики будут спокойно пользоваться генераторами, работающими на отобранном у гражданских топливе. Поэтому и получается, что для них электростанция — не аргумент, и они атакуют ее всеми возможными способами, понимая, что последствия для них не будут фатальными.
Группировка «Джейш аль-Изза» входит в число проамериканских бандформирований, у неё на вооружении находятся противотанковые комплексы TOW, присылаемые спецслужбами США.
Охота на боевиков США
Комитет национальной обороны Махарды, в свою очередь, прилагает массу усилий, чтобы вовремя обнаруживать вылазки террористов и по возможности атаковать их до того, как они совершат очередное преступление против мирного населения.
Делается это путем выставления дозоров и организации наблюдательных пунктов, с которых осуществляется контроль дорог, полей и непосредственно зон жилой застройки, где закрепились бандиты. Как правило, их атаки представляют собой выезд пикапов с установленными орудиями (РСЗО «Град», как правило) или САУ «Гвоздика». После короткого развертывания дается залп, и боевики немедленно скрываются. По сути, у сил самообороны есть только время, пока террористы готовятся открыть огонь. Именно из-за этого очень важно обнаружить их, как только они выехали из мест своей дислокации, чтобы иметь в запасе немного времени. Самое малое, что можно сделать (и это худший сценарий) — дать команду на включение общегородской системы оповещения об угрозе удара.
Сирены в городе и его окрестностях (например, на территории электростанции) воют регулярно, спасая много жизней — основные потери случаются из-за разлетающихся осколков снарядов, и очень важно, чтобы люди как можно скорее укрылись в зданиях.
Часто по нескольку раз за неделю населенные пункты, граничащие с территориями, подконтрольными боевикам, подвергаются обстрелу. Они не щадят ни гражданские, ни гуманитарные объекты, ни инфраструктуру. При этом, о каких бы объектах ни шла речь, она всегда реквиемом звучит о погибающих во время подобных атак людях.
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Эрдоган призвал США и Россию вывести свои войска из Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и США вывести войска из Сирии и сосредоточиться на политическом решении кризиса.
Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС. Согласно документу, который был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ* вплоть до ее полного разгрома.
«Говорится, что военным путем (сирийский. — Прим. ред.) кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решения кризиса будут политическими. Давайте вместе искать пути к выборам там», — сказал Эрдоган перед вылетом в Сочи на переговоры с Путиным.
Он добавил, что Турция выступала против того, чтобы американские войска входили в Ирак в 2003 году.
«Но они вошли, сказав, что не останутся там. Ушли? Нет. Мир не глуп. Часто говорится одно, а делается другое, к сожалению. У Америки на севере Сирии пять баз и еще восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?» — сказал Эрдоган.
В прошлый понедельник заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что масштабы вывода российских войск из Сирии после победы над ИГИЛ будут зависеть от складывающейся обстановки, но обе базы — авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, — скорее всего, останутся.
В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС из Сирии в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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