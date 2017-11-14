Сергей Полонский построит «город будущего» в Крыму

Еще один кандидат в президенты России, заявивший о своем желании баллотироваться в 2018 году, - бизнесмен Сергей Полонский, основатель Mirax Group (помните, историю с обманутыми дольщиками?), мечтает построить в Крыму «город будущего». Под ним он подразумевает создание на полуострове некой межгосударственной территории, не принадлежащей Российской Федерации, но ставшей достоянием всего мира.

Иностранные государства смогут бесплатно получить земельные участки для реализации своих проектов в Крыму. Про мнение крымчан ничего сказано не было: «Город будущего будет принадлежать не Российской Федерации, а всем странам мира, всему человечеству. Мы пришли к выводу, что новый город третьего тысячелетия правильно построить на территории Крыма».

Мы решили, мы задумали, нам кажется – это лейтмотив его предвыборной кампании, судя по всему.

Помимо бесплатной раздачи крымской земли Полонский мечтает построить на полуострове и международное здание ООН. Также в «городе будущего» наличие охраны и полиции не предусмотрено. В сфере налогообложения могут быть введены послабления. И, вероятно, еще планы имеются, раз он заговорил о реализации настолько масштабного проекта. Правда, иллюзий относительно победы на выборах он не испытывает, но рассчитывает на «твердую четверку» - занять второе место.

В принципе, ничего нового Сергей Полонский относительно будущего развития Крыма не сообщил. Как заявил в начале ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов, крымчане настроены на международное сотрудничество и предлагают российским и иностранным партнерам привлекательные условия.

На полуострове действует свободная экономическая зона уже с начала 2015 года, за это время объем заявленных инвестиций в рамках СЗЭ превысил 100 млрд. рублей, а число участников зашло за отметку в тысячу. Иностранные компании, не афишируя свое присутствие в Крыму, спокойно работают. По сути, Крым в современном мире уже превратился в символ многополярного мира и гармонично развивается.

Крымчане не раздают бесконтрольно свою землю, кому попало. Претворение в жизнь задумки Полонского чревато серьезными проблемами для России в целом и для Крыма в частности. Судите сами: надгосударственная зона, где не действуют законы Российской Федерации, но присутствуют иностранцы на правах хозяев, которых не проверить, ни призвать к ответу, ни выдворить за пределы полуострова – это же угроза национальной безопасности.

Кто гарантирует, что реализацией проектов не займутся представители западных спецслужб? Не проникнут на территорию террористы или диверсанты? Мало ли потенциальных угроз можно перечислить… Интересно, Сергей Полонский просто эксцентричный бизнесмен и мечтатель или он руководствуются иными мотивами?