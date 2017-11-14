Русская Англия

Кельты, жившие на Британских островах (в частности, нынешние жители Уэльса, валлийцы) назывались континентальными племенами валахами (Welsh), что значит «чужеземные, заморские», (например, по-шведски «заморский» — vдlsk). Однако сами себя они называли кимры (cymry), что означает «товарищи», ср. англ. comrade. Таким образом кимры — это «древние» киммерийцы, они же «германское» племя кимвры, которые вместе с тевтонами были якобы разбиты римлянами в 101 г. н. э. под Верцеллами (фр. Versailles, т. е. под Версалем!), они же, давшие имя волжскому г. Кимры и прибалтийскому местечку Кемери — выходцы из Византийской Империи, оставившие там название г. Киммерик на Босфоре.

Традиционная история британских островов начинается с кельтов (англ. Celts — по-русски — сколотов-славян), появившихся там якобы за 700 лет до н. э., и с иудеоэллинского племени пиктов (англ. Picts, выходцы с Иберийского полуострова, писавшие иероглифами, откуда и понятие пиктография, и современное англ. picture «картинка»). О том, что пикты — иудеоэллинское племя, говорит, в частности, их обычай наследования не по отцовской, а по материнской линии. В дальнейшем пикты смешались с кельтами и превратились в шотландцев. Сами же кельты, как гласит английская история, пришли в Европу и на Британские острова с Юга России.

Эта известная всем песня зафиксировала сложившееся к XVIII веку в России представление об Англии как о «вечно» передовой стране, ушедшей в своем культурном развитии далеко вперед, пока Россия «томилась под татаро-монгольским игом». Однако вся английская история изначально тесно переплетена с историей славян, а затем, вплоть до XVII века — с русской историей.



История Англии говорит, что прибывшие на остров позднее англо-саксы боялись внезапных нападений кимр, которые, как призраки, появлялись и исчезали незаметно — не отсюда ли и мифические греческие химеры? Добавим еще, что кельтские «сторожевые» башни, сохранившиеся доныне, имеют форму минарета. История кельтов — это первый русско-византийский след в Англии.

Затем, якобы в I веке н. э., в Британии высаживаются «римляне» во главе с Брутом и покоряют кимр-кельтов. Традиционная английская история полагает, что «римский период» I–V вв. — это расцвет цивилизации в Англии, когда было построено большинство городов с каменными домами, в которых якобы было даже центральное отопление! Однако при этом до середины XX века основным очагом тепла в английских домах оставались камины, а центральное отопление считалось роскошью.

Куда же девались следы «римской цивилизации» в английских каменных домах? Неужели ни кельты, ни пришедшие «после римлян» англо-саксы, а потом и норманны, не сообразили, что в сыром английском климате в неотапливаемых каменных домах жить невозможно и по-варварски разрушили системы отопления? Мало того, английские горожане, в том числе и кельты, в «римский» период якобы говорили и писали и по-латыни и по-гречески, а потом это все куда-то исчезло, поскольку никаких следов письменной греко-римской культуры этого периода в Англии нет.

Еще якобы от «римлян» в Англии остались мощеные дороги, которые, как утверждает английская история, служат основой для современных английских дорог, хотя дороги построенные на 1000 лет позже оказались никуда не годными уже в XVI веке, т. е. через какие-то сто лет после постройки, так что их пришлось прокладывать заново. Но из истории России мы знаем, что булыжные дороги реально появились не ранее XV века и кое-где в русских городках исправно служат до сих пор, хотя построены отнюдь не римлянами.

Так что «римский» период в истории Англии весьма и весьма сомнителен и появился стараниями средневековых историков. Как показывают исследования английских хроник, проведенные В. Матузовой, а затем Г. Носовским и А. Фоменко, английские историки перенесли на территорию Британских островов средневековую византийскую историю XI–XV веков, вплоть до падения Царь-Града в 1453 г., отодвинув ее в английском варианте назад на 1000 лет. Но и византийская (Byzante, по-славянски боснийская) история этого периода — это, во многом, славянская история.

В конце легендарного «римского» периода, по традиционной истории около 430 г. н. э., на острова вторгаются англо-саксы и параллельно с ними юты (по-датски и норвежски — jyder, т. е. иудеи).

Считается, что англы, саксы и юты — германские племена. Однако славянское происхождение англо-саксов видно в английской истории невооруженным глазом. Чего стоят одни их имена: например, Рада (англ. Rada), или Уста (англ. Hasta), от которых произошли распространенные в Англии фамилии Reading(s), т. е., по-русски, Радин, и Hasting(s), т. е., по русски, Устин. Их князя выбирал совет, называвшийся Witan, т. е., по-русски, вече. Англо-саксонское войско называлось fyrd, которому соответствует современное англ. horde, т. е. Орда. У англо-саксов в ходу были арабские монеты.



Добавим, что административное здание саксов называется менор (англ. manor), что родственно слову минарет. А в это же время в соседних Ирландии и Шотландии (якобы в 563 г.), впервые появился некий Columba-креститель, т. е. … Колумб, который как раз и занимался крещением заморских язычников, но почти на 1000 лет позже! Орда, Колумб… — по этим цивилизационным событиям англо-саксонский период английской истории опять-таки переносится в средневековье, в XIV–XVI века.

После англо-саксов, якобы в IX в., с полуострова Ютландия (нынешняя Дания) пришли «собиратели дани, англ. Danegeld» — датчане, т. е. снова юты, они же викинги, они же норманны-норвежцы. Далее, по традиционной истории в 1066 г., следует «нормандское завоевание». Это событие считается исключительно важным и поворотным в «древней» истории Англии, и о нем особый рассказ.

Английская история называет Вильгельма Завоевателя «незаконнорожденным герцогом Нормандии», который, собрав с благословения знаменитого Папы Римского Григория VII толпу наемников со всей католической Европы и огромный флот, чтобы разграбить Англию, высадился в районе г. Гастингс и разбил армию Гаральда II, причем «храбрый несчастный» Гаральд был убит.

Важная деталь: десантная армия Вильгельма была конной, а воины Гаральда были пешими. Возникает вопрос, а откуда у Вильгельма в XI веке вообще взялась конная армия, если конница как род войск технически (т. е. из-за уровня развития коневодства и наличия пастбищ) не могла появиться в Европе ранее XIII века?! Лошади в Европе были исключительно дороги: согласно европейским источникам того же времени, в пересчете на сегодняшний курс, лошадь стоила 30 000 долларов! Конь ценился настолько высоко, что «Русская Правда» Ярослава Мудрого (по традиции, тот же XI век) устанавливала высшее наказание не за убийство или измену, а за конокрадство!

Традиционная история вообще тесно переплетает правление двух последних (саксонских = славянских) английских королей Гаральда I «Датчанина» (англ. Harold, традиционно правил в 1036–1039) и Гаральда II «Сына Году(и)на (англ. Godwin-son, т. е., по-русски … Годунова?)» с именем русского Великого князя Ярослава Мудрого.

Сравнение описания взаимоотношений Гаральда (или «Гаральдов») и Ярослава в английской и русской версиях весьма показательно. Английские источники утверждают, что Гаральд, принц норвежский (т. е. «датчанин», поскольку Норвегия тогда была частью Дании), искал руки дочери Ярослава Елизаветы, для чего сначала поступил на службу к Ярославу, затем был послан им служить в Царь-Град, после чего вернулся, по Карамзину, «со славою», женился на Елизавете и стал норвежским королем Гаральдом II.

С другой стороны, датская летопись Саксона Грамматика (законченная, якобы, около 1208 г., но «обнаруженная и опубликованная» лишь в 1514 г.!) повествует, что дочь Гаральда II (английского) Гида с 1070 г. была женой старшего сына Ярослава Мудрого Владимира. Однако, по русской истории, этот Владимир умер еще в 1052 г. и никак не мог жениться на Гиде в 1070 г. Поэтому русская история в лице Карамзина называет Гиду, дочь Гаральда II, первой женой Владимира Мономаха, т. е. не сына, а внука Ярослава Мудрого.

С третьей стороны, дочь Ярослава Мудрого Анна, согласно не только русским, но и французским источникам, была (после смерти мужа Генри I в 1060 г.) правящей французской королевой вплоть до 1075 г.

А теперь взгляните на карту Европы. Получается, что ни Франция, земли которой окружали «независимую в то время» Нормандию, ни Дания и Норвегия, откуда до этого вышли «законнорожденные» герцоги Нормандии — норманны, палец о палец не ударили, чтобы предотвратить десантную экспедицию «незаконнорожденного герцога» Вильгельма в Англию, несмотря на то, что во всех этих странах у власти были наследники Ярослава Мудрого, (умершего по традиционной истории в 1054 г.). Это же прямая параллель с русской усобицей того же времени среди князей-Ярославичей, когда изменник Изяслав бросился за помощью к тому же Папе Григорию VII. Тем самым, «нормандское завоевание» Англии по сути представляет собой ликвидацию междоусобицы внутри единого государства, в которое входили, в частности, и Русь, и Скандинавия, и Англия, и Франция.

Более того, биографии обоих легендарных английских Гаральдов (правивших, якобы в 1036–1039 гг. и 1066 г.) в значительной мере являются отражениями биографии последнего Византийского императора из династии Ангелов Исаака II (правил дважды: якобы в 1185–1195 гг. и в 1203 г.). При этом «англо-сакса Гаральда» свергают при «нормандском завоевании» Англии Вильямом, а «Ангел Исаак» в Византии в 1204 г. свергается «крестоносцами» под началом Вильгардуэна (фр. Villehardoin, т. е. Вилли Храбрый). Добавим, что само название Англии (Eng-land) означает «присоединенная земля» и является однокоренным со словом ангел (посланник, связующее звено).

После Исаака II Ангела Византийским Императором становится Федор (Теодор) Ласкарис, который, в свою очередь является отражением (Генри) Тюдора Ланкастера = Федора Ласкира, т. е. Ивана Молодого, старшего сына Ивана III), действительно завоевавшего Англию в 1485 г. (см. статью «Европейская опричнина»). При этом реальным последним Византийским Императором из династии Ангелов оказывается именно русский царь Иван III, женатый на византийской принцессе Софье Палеолог.

Для полноты картины заметим, что имя-прозвище «Исаак» может быть по-славянски прочитано как аск = тюркское ясак = сак, т. е. «мешок, кошель», т. е. калита, ср. греч. καλάθα «корзина», откуда средневековое арабское калиф, нынешнее халиф, т. е. дословно собиратель. А Ивана Калиту и считают «собирателем русских земель». Так что возможно, что «Исаак Ангел» — просто еще один титул Ивана III, потомка Ивана Калиты. Да и старое («римское») название Шотландии — Каледония (Caledonia) может быть произведено от Калита.

Согласно традиционной истории, после захвата Византийской столицы — Константинополя крестоносцами в 1204 г., династия Ангелов (англ. Angels) правила в Эпирском деспотате в Западной Греции до 1318 г. Столица области Эпир — г. Янина, т. е. Город Иоанна. Само же слово «Эпир» (греч. Ηπείροσ) по-гречески означает «материк, континент», как и по отношению к островной Англии конца XV века континентальная Европа, или, если угодно, Империя русского царя Ивана III — Эпир. Заметим, что при сдвиге вверх примерно на 280 лет интервал правления династии Ангелов практически совмещается с периодом русской истории от начала правления Ивана III до конца династии «Рюриковичей» в России со смертью Бориса Годунова — т. е. с 1462 по 1605 г.

Для завершения этого «ангельского» эпизода английской истории остается только напомнить, что Англию называют «туманный Альбион» потому, что якобы «римляне» до того как присвоить ей имя «Британия», называли ее… Албания, т. е. страна, расположенная в континентальной Европе на Балканах как раз возле греческого Эпира! (Кстати, предлагаю английским лингвистам попробовать прочитать «нечитаемое» письмо пиктов, первого неславянского племени на о-ве Британия, по-албански.)

Так что «нормандское завоевание» — это калька с истории Византийско-Боснийской Империи с элементами реальной высадки с континента десанта Генри Тюдора в 1485 г.

После «нормандского завоевания», в конце XI века в Англии якобы происходит первая в истории цивилизации и единственная в то время в Европе всеобщая перепись населения и имущества, известная как «Domesday Book» (Книга Судного Дня, как в Ветхом Завете) — точная копия реальной переписи, проведенной в XVI веке при короле Генри (VII) Тюдоре. Причем в промежутке в 500 (!) лет от XI до XVI века никаких других переписей в Англии не отмечено.

Более того, перед высадкой десанта Генри Тюдора в 1485 г. «просвещенная» Англия оказывается малобразованной, нищей и разоренной, а всего через какие-то двадцать лет Генри Тюдор становится чудовищно богат, поскольку в 1509 г. оставляет своему сыну (Генриху VIII) наследство в 2 000 000 фунтов (это на сегодня примерно 5 миллиардов долларов), не считая огромной недвижимости! При этом у Англии того времени еще нет ни мощного флота, ни колоний, Шотландия еще не присоединена, а торговлю с континентом контролирует Ганзейский союз.

Откуда могло взяться такое богатство у Генри Тюдора на разоренном войной острове? Но если Генри Тюдор был в действительности Иваном Молодым, старшим сыном русского царя (по сути, императора) Ивана III, то появление такого огромного наследства у Генри Тюдора после смерти отца (Ивана III) становится понятным.

Знаменательно также, что после «нормандского завоевания» юты (иудеи) из английской истории исчезают, зато на столетний период (якобы в 1190–1290 гг.) в Англии появляется «небольшая община» евреев-ростовщиков, пользующаяся патронажем короля, которая затем, после «резкого скачка цен и хлебных бунтов», признается еретической, а иудеи изгоняются из Англии аж до XVII века!

Разгром английской «ереси жидовствующих» — опять-таки копия действительной истории, произошедшей, в частности, на территории России и нынешней Германии в начале XVI в., только сдвинутой на 260 лет в прошлое. Исход «иудеев» из Византии после падения Царь-Града в 1453 г., видимо, и породил их мифические «сорокалетние скитания» в Ветхом Завете, а также краткосрочные периоды «появления, расцвета и изгнания» иудеев в разных частях Европы, раскиданные традиционной историей во времени и пространстве.

Если же просто отсчитать 40 лет библейских «моисеевых скитаний» от 1453 г., мы как раз и получим известный расцвет «ереси жидовствующих» в России Ивана III к 1493 г.! Затем в России происходит избиение «жидовствующих» «иосифлянами», которое оказывается отраженным и в истории «Киевской Руси» со сдвигом на 400 лет назад: по Карамзину, при Владимире Мономахе, т. е. как раз после «нормандского завоевания» Англии, «грабят евреев» в Киеве.

Вот так английская история вплоть до XVI века переплетается с русской историей через византийские посредство. Но почему английская история умалчивает об этом?

Английская имперская история написана с таким расчетом, чтобы все основные события, сопровождающие становление современной европейской цивилизации, происходили якобы в Англии гораздо раньше, чем в континентальной Европе.

Например, падение Царь-Града в 1453 г. и последующий распад Византийской (= Боснийской) Империи были предопределены крупнейшим цивилизационным событием — появлением огнестрельного оружия. Крепостные стены Царь-Града впервые в истории были разрушены осадными пушками. Всего полвека спустя, в 1494 г. (как раз при Иване III), во время итальянских войн впервые в истории успех сражения за Неаполь в пользу французов был достигнут за счет полевой, т. е. подвижной артиллерии.



А в написанной позднее истории Англии появляется любопытный эпизод, когда якобы на 150 лет раньше, в 1346 г., английские войска в битве при Креси своей артиллерией «пугали» французскую конницу. При этом успех сражения в пользу англичан обеспечила отнюдь не артиллерия, а «умелые действия английских лучников». «Английская артиллерия» в битве при Креси — явная выдумка, поскольку спустя полтора века, в битве при Босворте, против десанта Генри Тюдора («Ланкастера») артиллерии у англичан-«йоркистов» не было!

Другой яркий пример: оксфордский профессор Джон Уиклиф (John Wycliffe, т. е., по-русски — Иван Калиф-Калита) якобы еще в 1396 г. переводит Библию на английский язык (однако она почему-то не опубликована) — точь-в-точь как другой профессор — Мартин Лютер переводит Библию на немецкий язык в 1526 г. При этом Джон Уиклиф является идеологом Реформации — точно такой, как лютеранская, но несостоявшейся. Последователи Уиклифа в английской истории названы лоллардами (англ. Lollard), якобы от какого-то неизвестного латинского выражения. Однако Lollard — это в редакции выдающегося ученого и государственного деятеля Англии начала XVII века Ф. Бэкона слово Lothard, в котором явно читается последователь Лютера (Luthеr).

Английская история «сохранила» даже слова песенки-гимна знаменитого крестьянского восстания под предводительством У. Тайлера (по традиционной истории — 1381 г.). В русском переводе эти слова звучат так: «Адам пахал, а Ева пряла — тогда богатых не бывало!».



Самое забавное заключается в том, что авторство этой песни в немецкой истории не без оснований приписывается известному поэту, композитору и театральному деятелю XVI века Г. Саксу, сочинившему ее для последователей немецкого революционера времен Реформации Т. Мюнцера. Напомним, что Мюнцер, современник Лютера, казнен в 1525 г. — т. е. до начала реальной английской Реформации в 1531 г.! Получается, что и немецкая песенка в английской истории уехала на полтора века назад.

Остается только добавить, что шотландский король Яков Стюарт, пришедший к власти в Англии одновременно с падением династии «Рюриковичей» в России и приятель Великого Государя и Патриарха Всея Руси Филарета (Федора Романова), не только ссужал его деньгами, но и прислал в Россию в начале XVII века своего профессора Р. Джемса для составления русско-английского толкового словаря, дабы включить в английскую историю недостающие в ней звенья из русской истории.

При этом история династий собственно шотландских королей, призванная узаконить права Стюартов на английскую корону, написана, в отличие от бурной английской, как непрерывная законная передача власти в течение 1200 лет, вплоть до «мирного объединения» с Англией, которая все те же 1200 лет непрерывно пыталась покорить «слаборазвитую и малограмотную» Шотландию!

Поэтому и есть основания полагать, что вся «древняя» история королевских династий и Англии, и Шотландии вплоть до XVI века — сплошной вымысел, призванный увековечить цивилизационное первенство последующей Британской Империи.

По всей вероятности, вся «древняя» английская история написана в первой четверти XVII века — в конце правления Елизаветы I и при Якове I Стюарте в канцелярии лорда Николаса Бэкона, а затем и его сына — известного ученого и писателя, Фрэнсиса Бэкона. Да и у самих Бэконов в английской истории именно в это время появляется гениальный исторический предшественник-двойник: «профессор» Роджер Бэкон, который еще якобы в XIII веке «предвосхитил» чуть ли не все открытия Леонардо да Винчи, сделанные в действительности опять-таки на полтора века позже.

И не случайно, что в хрониках Шекспира есть единственный временной разрыв, связанный именно с правлением Генриха VII Тюдора = Ивана Молодого.

Так что история Англии до конца XVI века — это сначала, в основном, славянская, а затем славяно-византийская, и значит, во многом, русская история. Только после этого времени — с 1603 г. — и начинается собственная национальная история Великобритании. Впрочем, с этого времени её и отсчитывают английские историки, хотя при этом и не упоминают Россию.

Возвращаясь к началу статьи, напомним, что экономическое развитие Великобритании и превращение ее в великую державу в последующие века не в последнюю очередь определялось тем, что на территории Британских островов после 1485 г. не было иноземных захватчиков. Напротив, Британская империя после гибели испанского флота («Непобедимой Армады») в 1588 г. стала владычицей морей, крупнейшей колониальной, торговой и работорговой империей, обогащаясь за счет остального мира.

Эти объективные причины, плюс победа Реформации в Англии и установление конституционной монархии вместо самодержавия и окончательного закрепощения крестьян в России Романовыми, и привели к резкому различию в социально-экономическом положении русского мужика и «англичанина-мудреца», сложившемуся к XVIII веку. Но генетическая связь нынешних англичан с российскими предками осталась: ведь даже в XX веке Черчилль не столько боялся Гитлера, сколько Сталина…



Я.А. Кеслер

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