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Россия представит дополнение к тяжелому «Шторму»

14:25. 14 ноября 2017 Просмотров - 279 Нет комментариев Опубликовал:

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Россия приступила к разработке современного легкого многофункционального авианосца (ЛМА) водоизмещением 40 тысяч тонн, сообщает издание FlotProm со ссылкой на источник в Крыловском государственном научном центре (КГНЦ).
 
Макет нового корабля уже разработан и будет представлен общественности в декабре 2017 года. Легкий авианосец будет являться неким дополнением к разрабатываемому проекту тяжелого авианосца «Шторм», однако в производстве выйдет в несколько раз дешевле. Кроме того, реализация проекта не требует огромного количества времени, как со «Штормом».
 
Новый корабль будет обладать довольно внушительными техническими характеристиками, учитывая не самые больше габариты. При водоизмещении в 30-40 тонн ЛМА будет способен взять на борт до 50 единиц различной техники. На данный момент планируется использовать в составе авиагруппы самолеты Су-33, являющиеся морским вариантом Су-35, а также МиГ-29К. Представители компании-разработчика сообщили, что использование МиГ-35 пока не предусматривается, поскольку на предприятии не приступили к разработке корабельной версии самолета.
 
Кроме того, для увеличения боевой эффективности авиационной группы будут использоваться самолеты радиолокационного дозора и современные вертолеты Ка-27. Примечательно, что новые легкие авианосцы могут быть построены в Крыму, на керченском заводе «Залив». Предприятие уже обладает необходимым опытом и технической оснащенностью, чтобы реализовать необходимый для России проект. Новые авианосцы смогут существенно облегчить возможность выполнения геополитических и боевых задач за пределами РФ....
 
Напомню; 
 
Тяжелый крейсер того класса, к которому принадлежит будущий авианосец «Шторм», имеет не менее 70 ударных самолетов. Согласитесь, аргумент весомый. Тем более что у нас в Сирии общая численность авиационной группировки и того меньше, но задачи она способна решать весьма серьезные.
 

Кроме того, авианесущее судно значительно менее уязвимо в отношении атак, нежели чем сухопутная база. Конечно, это справедливо только в отношении борьбы с различными нелегальными группировками, но ведь большего от авианосцев и требовать глупо! Если речь идет о глобальной войне, куда полезнее подводный флот, а для решения более глобальных задач без сухопутного базирования все равно не обойтись…

Основные постулаты современной стратегии ВМФ

самый большой авианосец

Вездесущие американцы, у которых со времен ВОВ имеется огромный опыт в вопросе использования авианосцев, уже давно выявили два их ключевых преимущества – мобильность и независимость. В отличие от сухопутной базы, которую нужно организовать и перебросить туда всю необходимую технику и снаряжение, авианосец полностью самодостаточен. Его в краткие сроки можно перебросить туда, где он необходим, а затем, по мере решения проблем, столь же быстро убрать. С помощью авиагруппы можно быстро нарастить свое присутствие в конкретном регионе. Наконец, это опять-таки вопрос престижа: способность «поиграть мышцами» - важный козырь при переговорах.

Конечно, армия дает такую возможность, но переброска необходимо числа войск – дело очень сложное и чертовски дорогое, сопряженное с многочисленными и далеко не всегда благожелательными переговорами с правительствами тех стран, по территории которых будет пролегать маршрут. Авианосцы позволяют игнорировать практически все эти проблемы.

В руководстве отечественного ВМФ на проблему тяжелых авианесущих кораблей есть две диаметрально противоположных точки зрения: «Да, еще как нужны!», и «Нет, для чего нам эти пожиратели денег?». Словом, до единства мнений нам пока что очень далеко, но все же проект 23000 «Шторм» уже существует. Кроме того, на фоне истории со злосчастными «Мистралями», когда первые лица оборонного ведомства во всеуслышание заявляли о «создании новых авианосцев взамен французских судов», это уже вопрос престижа.

 

Как с этим дела обстояли в СССР?

Увы, но так же. То есть неважно. Проблемам тяжелых кораблей с авиационной группой правительство Союза практически не занималось. Во многом объясняется это подковерными интригами. После Великой Отечественной о героических подвигах подводников и моряков Севморфлота практически забыли. «На коне» оказались генералы, практически полностью оттянувшие на себя все государственное финансирование. Опять-таки, свою роль сыграл вездесущий Никита Сергеевич Хрущев.

Едва не убив всю отечественную ствольную артиллерию в угоду ракетам, он практически «утопил» всю программу перевооружения флота. Более того, даже сами разговоры о строительстве авианосцев он воспринимал в штыки, так как считал их «оружием мирового империализма».

вмф рф

Когда же необходимость в кораблях такого класса стала очевидной (а произошло это в конце 70-х годов), то экономическая ситуация уже была не в пользу Советского Союза. Кроме того, было упущено драгоценное время, и никакого опыта в строительстве авианесущих крейсеров у страны не было. Но как же не раз нами упомянутый «Кузнецов»? Нельзя ли наладить постройку новых кораблей на базе того же проекта?

Увы, но нет. Опыт эксплуатации этого судна однозначно свидетельствует, что у него слишком много недостатков. Более того, «Кузнецов» точно не подходит на роль авианосца, так как физически им не является. Это тяжелый авианесущий крейсер. Сегодня ВМФ РФ нуждается, скорее, в плавучих аэродромах, с помощью которых можно быстро перебрасывать авиакрыло в требуемую точку.

 

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https://politexpert.net/75615-proekt-legkogo-avianosca-rossiya-predstavit-dopolnenie-k-tyazhelomu-shtormu

http://fb.ru/article/228635/avianosets-shtorm-osnovnyie-harakteristiki-voorujenie

Метки: #авиакрыло, #шторм, Авианосец, вмф россии, Вооружённые силы России
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