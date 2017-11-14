Роман Александров: Почему женщины в РФ ненавидят мужчин?

Кто придумал феминизм?

Аарон Руссо. Беседы с Рокфеллером (фрагмент интервью)

Однажды ночью он задал мне вопрос и начал смеяться.

Он спросил:"Аарон, как ты думаешь, какова причина женской эмансипации?"

Я размышлял раньше на этот счет, и я сказал:"Чтобы женщины имели право на труд, получали одинаковую зарплату с мужчинами, имели одинаковые права."

Он начал смеяться:" Аарон, ты идиот!"

Я спросил:"Почему я идиот?"

Он сказал:

"Я объясню тебе причину. Мы, Рокфеллеры, создали феминизм. Мы имеем контроль над всем, что Вы читаете в газетах и видите в телевизоре, все это основано Рокфеллерами. И ты хочешь знать почему?

Было две первопричины.

Первая - мы не могли обложить налогами половину населения до феминизма.

Вторая - сегодня мы имеем детей в школах с самого раннего возраста, мы отучаем их думать, отрываем их от семьи. Дети думают, что государство, школа, чиновники - это родная семья и что они должны учить их, а не их родные родители.

Это и есть две первопричины феминизма."

Я раньше думал, что это благородная идея, но когда я узнал их скрытые намерения, я увидел зло за тем, что раньше считал возвышенным.

Источник

Видеоисточник

Интервью с Романом Александровым, создателем фильма «Мизандрия» (Мужененавистничество) (2015)

Руслан Св: Уважаемый, Роман. Как вам пришла идея создания столь оригинального фильма?

Роман Александров: Всю свою жизнь я сталкиваюсь с бытовым мужененавистничеством. Я сейчас говорю не о фактическом неравноправии мужчин и женщин в юридической практике, не о Государственном отношении к Мужчине, как к бесправному рабочему животному, нет — я говорю именно о простейших жизненных ситуациях и о реакции обычных женщин на них.

В нашей стране Мужчина перманентно обижен, унижен и обижаем женщинами повсеместно. Это происходит и в Семье и на работе и на улицах. Всю мою жизнь женские необоснованные претензии вызывали у меня чувство недоумения и внутреннего протеста.

Но это носило сиюминутный характер — я никогда не пытался систематизировать и объяснить для себя все эти проявления женского психологического насилия: являясь продуктом Системы и жертвой женского «воспитания», я, как и миллионы мужчин в стране, воспринимал феномен женского абьюза как должное.

На определенном этапе своей жизни я задался вопросом: почему?

Почему женщины в РФ ненавидят мужчин? Ненавидят люто, отчаянно, часто даже не отдавая себе в этом отчета.

Почему ненавидеть мужчин в нашей стране считается не то что не зазорным, а наоборот: мужененавистничество — это эдакий аналог «джигитовки» в женской среде.

Самые отъявленные мужененавистницы в обычной жизни часто становятся морально-нравственными ориентирами для подруг.

Почему общество и государство потакают и поддерживают мужененавистничество?

Почему даже отсутствует дискурс в обществе по «мужским проблемам»?

Почему мужчины в массе своей не отдают себе отчета в совершаемом над ними насилии?

С каждым годом волна мужененавистничества усиливается. Кто пускает эту волну? Где исторические истоки вопроса?

В определенный момент жизни мне захотелось понять, разобраться, исследовать проблему и предложить свое видение и пути решения ситуации.

Я не стал лезть в глубь веков и ворошить седую старину. Фильм «Мизандрия» исследует небольшой период отечественной истории с 1941 года по сегодняшний день. Препарированная история советско-постсоветского мужененавистничества в ретроспективе.

Руслан Св: Фильм будет интересен только мужчинам или женщинам тоже? Какую реакцию Вы ожидаете от зрителей?

Роман Александров: Я думаю, что фильм будет интересен всем, кто способен мыслить. Мужчина это будет или женщина — неважно. Среди мужчин мыслящих существ больше, согласно проф. Савельеву, но и среди женщин встречаются исключительные особи. Кроме того далеко не все мужчины используют ресурсы своего мозга: часто женщины, имитирующие мыслительную деятельность, дают фору тем мужчинам, которые об этой деятельности даже понятия не имеют.

Тут надо б говорить не об интересе к фильму, а о принятии — не принятии его.

То, что 90% женщин фильм не воспримут, а 15 -20% из них люто, бешено возненавидят, представляется очевидным.

Фильм сделан не для них, а для мужской аудитории. Голая же, неприкрытая правда всегда «глаза режет». Сложно смотреть в зеркало и отмечать появление морщин. Видеть же в зеркале уродливую старую ведьму — невыносимо. В таких ситуациях бьют зеркало, а не отправляются на поиски источника Вечной Молодости.

Мужчины же скорее всего разделятся на три категории:

1. алени да баборабы, которые выключат фильм после первых же 15-20 минут: эта категория самая многочисленная из мужского населения и ревностно оберегающая свой уютненький мирок. Им проще не допускать в мозг попадания хакерской информации — система засбоИт.

2 категория тоже велика: просто неумные люди. Не использующие мозг для мышления. Основными причинами у них для НЕ восприятия фильма станут такие: «заумно», «долго», «нудно», «ниасилил».

3. Ну и, собственно, третья категория мужчин — наименьшая — те, которые и «обижены» (то есть, прозревают от матриархальной действительности) и у которых же есть разум и способность к анализу и синтезу информации.

По поводу «ожидаемого резонанса». Мне это неважно. Я не преследую никаких личных выгод от фильма — ни финансовых, ни публичных. «Мизандрия» — не блокбастер, не авторское кино и не коммерческий проект.

«Мизандрия» — это видеолекция о мужском бесправии в РФ.

И об истории этого бесправия. Какие цели преследует любой Лектор? Только одни: просветить, донести Истину, открыть глаза. Имеющий уши, да услышит!

Руслан Св: Как происходил процесс создания фильма? Как долго писался сценарий, много ли людей потребовалось привлекать, с какими сложностями пришлось столкнуться?

Роман Александров: Идея фильма пришла ко мне по «остаточному» принципу, если так можно выразиться. Я исходил из конъюнктуры рынка: чего еще НЕТ в мужских группах. В каком продукте испытывает дефицит набирающий обороты «рынок борьбы за права мужчин».

Являясь одним из идеологов Борьбы, автором множества статей, комментатором, создателем мотиваторов, я имею возможность наблюдать процесс «изнутри».

За последние пару лет, благодаря пабликам, сайтам, блогам происходит некоторый рост мужского самоосознания в стране. Пусть небольшой, но все ж… Ассортимент «мужского контента» достаточно разнообразен и велик: это и интернет-паблики, и книги, и статьи, и сайты и короткие видеоролики, и мотиваторы, и видеокасты, и даже сувенирная продукция с логотипами. В общем — есть почти все. А вот фильмов нет.

Я почувствовал острую необходимость сделать видеолекцию — заполнить ту нишу, которая пустует по сей день. Я решил сделать фильм — квинтэссенцию ВСЕГО интернет контента, посвященного мужской правовой проблематике.

Задача была поставлена мною себе более года назад. Задача глобальная и всеобъемлющая. Далее следовало найти или написать сценарий и придумать концепцию подачи материала.

Концепция придумалась сразу же: четко понимая невозможность конкурирования по качеству с бюджетными гостелефильмами, я взял за образец нашумевший в свое время в интернетах «Дух Времени». То есть: упор на содержание, а не на картинку, на наглядность а не на образность, на финансовую доступность, а не на выпендреж.

Данная концепция полностью соответствовала идее низкобюджетного/ безбюджетного док фильма.

Оставалось раздобыть сценарий. Так вышло, что в апреле месяце прошлого года я написал свою очередную статью, назвав ее «Мизандрия». Через несколько дней, мне стало понятно, что она и станет основой для сценария Фильма. Она же даст и название Фильму. Дальше — дело техники. Я по сути дела скомпилировал несколько своих старых статей, добавив большой статистический кусок из статьи Алекса Светлого — легенды мужского правового интернет сегмента. Однако по ходу работы над фильмом, я обнаружил, что данные в куске порядком устарели и нуждаются в обновлении. Мне пришлось исследовать и этот вопрос и переписывать аналитику.

За годы действия мужских пабликов и сайтов было создано большое понятийное и информационное поле по мужской дискриминации. Естественно мы все — авторы статей, книг — в той или иной мере заимствуем, дублируем, впитываем и углубляем идеи друг-друга. Поэтому говорить об уникальности материала, представленного в сценарии я ни в коей мере не могу. Алекс Светлый, Олег Новоселов, Дима Селезнев, профессор Савельев, Ян Теренц, Янус Скабичевский, Дмитрий Прозоровский, Алексей Гоганов, Лео, Руслан Мальтикор, Руслан Св, Вальтер Вайт, Доктор Рад, Александр Постевой и многие, многие другие авторы так или иначе перекликаются своими трудами с Фильмом.

Руслан Св: Вы считаете, что большинство мужчин воспримут фильм «в штыки»? С чем это может быть связано, если в фильме предоставляются в основном факты, статистика и анализ?

Роман Александров: Ответ на вопрос есть в финальной трети самого Фильма: не воспримут потому что ВИНОВНЫ.

цитата из фильма:

«Виновны в тупости, зашоренности, баборабстве и нежелании думать и развивать себя, в привычке во всем полагаться на Мать, будь то Родина – Мать, генетическая Мать или Богородица, в привычке прятаться под женскую юбку и уходить от ответственности, в привычке ехать по наезженной лыжне, в привычке подчиняться бабской указке. Их непротивление Бабству, их покорность матриархальной пропаганде, их некритическое восприятие внушаемых им с малолетства «ценностей», их сочувствие надуманным «женским проблемам» и слепота в отношении проблем собственных, их нежелание говорить на «немужские» темы, их боязнь повести себя не «по-мужски» — все это ведет страну к вырождению и репродуктивной и воспитательной катастрофам.»

Руслан Св: Мы знаем, что «феминистическое сообщество», в котором не мало мужененавистниц, пристально следит за «проектом» создания фильма. Задумывались ли вы о возможных актах агрессии со стороны мужененавистниц в отношении Вас или с использованием мужененавистнических законов и судебной практики?

Роман Александров: Я человек юридически подкованный, кроме того — я провел множественные консультации с различными юристами. Фильм НЕ содержит НИЧЕГО за что по закону полагается гражданская или уголовная ответственность. Фильм является аргументированным личным оценочным суждением. Если найдутся идиоты или идиотки, возжелавшие затевать длительные тяжбы — флаг им в руки.

К счастью, мы пока еще не в Америке, где уже сам факт попытки оспаривания женского «превосходства» является преступлением. Там, на Западе, все вообще очень запущено: можно рисовать гомосексуальные карикатуры на Христа или Пророка, но нельзя ставить под сомнение Величие Вселенской Вагины.

К счастью, в РФ пока еще все наоборот: у нас НЕЛЬЗЯ врываться в Храм с мертвыми тушками животных во влагалищах и устраивать дебоши, и наличие данных влагалищ не освобождает от ответственности, хотя, увы — существенно смягчает.

Кроме того, сильнейшей правовой защитой фильму служат нормы традиционной, патриархальной морали — той самой, которую исповедуют с небольшими отличиями все крупнейшие религиозные конфессии — и Христиане и Мусульмане и Иудеи. Кто желает оспаривать религиозные догмы через суд — добро пожаловать. Хочу так же отметить, что полностью поддерживаю инициативу Патриарха о запрете Абортов и их финансирования из госбюджета.

Что касается феминисток, то фильм появился и благодаря им: в Августе месяце феминистка Погребижская устраивала огромный краудфандинг на свой очередной док фильм, в котором намеревается оправдать мужеубийцу и мужененавистницу. За 12 дней на это «благое» дело интернет собрал более 3 млн рублей. Это послужило для меня мощнейшим толчком для окончательного решения: несмотря ни на что, Фильму — быть! Так что, мадамы феминофашистки, спасибо вам за ваш вклад в мужское правовое движение. Кстати, ее 3-х миллионник еще не вышел вроде… А наша низкобюджетка на подходе.

Руслан Св: Чтобы вы хотели пожелать зрителя фильма?

Роман Александров: Приятного просмотра. Вдумчивого и терпеливого) Фильм длинный, потому что очень цельный. Не советую смотреть «под рюмочку» и в кампашке. Инфа в фильме очень плотная: пропустите пару предложений — можете потерять нить повествования.

Ну и закончу как и большинство своих статей: КАМРАДЫ, БДИТЕ! Бдите и боритесь!

Источник

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ "МИЗАНДРИЯ" (МУЖЕНЕНАВИСТНИЧЕСТВО).

МИЗАНДРИЯ (Мужененавистничество). Фильм-лекция о мужском бесправии в РФ (ЗАПРЕЩЕННЫЙ К ПОКАЗУ ПО ТВ)

Факты - упрямая вещь.."По плодам судите..."

источник

отрывок из книги русского писателя Георгия Сидорова "Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации. Книга 4. За семью печатями" (2012)

ГЛАВА Проект — внутривидовая война

Но сначала я задам вопрос. Как ты думаешь, зачем тёмные запустили на всей планете институт моногамных семейных отношений?

— Наверное, для того, чтобы дискредитировать семейные отношения и постараться их запретить.

— Стратегия такова, ты прав. Но здесь есть один нюанс, который ты должен знать. Он себя давно проявил, но маскируется под другое...

— Что ты имеешь в виду? — не понял я.

— Войну полов, вот что! — отрезал седоголовый философ.

— Подумай сам, если в стаде обезьян начнётся война между самками и самцами, стадо уцелеет?

— Конечно, нет!

— То-то и оно. Теперь ты понимаешь тему нашего разговора?

Я промолчал.

Не дожидаясь моего ответа, старик продолжил:

— Давай вместе вспомним курс школьной истории. С чего она начинается? Детям пытаются внушить, что на Земле во времена первобытного коммунизма бытовал матриархат.

— Я это помню.

— Никогда никакого матриархата не было. Всё это выдумки. Красивые сказки о Золотом веке. Знаешь, зачем они придуманы? Чтобы оправдать матриархат, который мы сейчас наблюдаем в таких масштабах, какие нашим предкам и не снились. К чему это ведёт? К тому, о чём я сказал выше. К внутривидовому разделению полов и, как следствие этого, к борьбе между ними. Только распределение сил не в пользу мужчины...

— Что ты хочешь сказать? Я что-то не пойму!

— Не понимаешь? — покосился на меня рассказчик. — Ты когда-нибудь слышал о двойных стандартах?

— Слышал.

— Вот о них и идёт речь. Когда в конституции одно, а на деле совсем другое. Иллюминаты были бы не теми, кто они есть, если бы не продумали всё до мелочей.

Им конституция государства нужна как камуфляж. Прикрытие, за которым можно творить всё, что угодно. Например, статья 19 нашей конституции. В ней сказано, что все равны перед законом и судом. Якобы государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола.

Мужчина и женщина имеют равные права и свободы, равные возможности. А что на самом деле? Правами, причем неограниченными, обладают одни только женщины.

На мужчин же свалены все обязанности.

Ты встречал когда-нибудь мужчину, которому бы при разводе оставили детей? И не встретишь. Потому что государство лишает права отцовства именно его, а не женщину, хотя по статистике 87% браков распадается по инициативе женщины.

Она его предаст, изменит, найдет себе другого или просто выгонит из дому. Но суд за ней оставляет право на детей, а зачастую и на имущество, и даже на квартиру.

Последнее происходит в том случае, если нечего делить. Квартира маленькая, а «детям нужно место»... Подобных случаев сколько угодно. Преданный женой, лишённый права отцовства, отмеченный клеймом алиментщика (слово-то какое!) мужчина вынужден теперь жить, где попало, подобно бездомной собаке.

И, конечно же, содержать своих детей! Не важно, сколько он зарабатывает, всё равно берут с него пресловутый процент. Зачастую столько, что жена может и не работать. Вот тебе иллюстрация к статье 61 семейного кодекса РФ, утверждающая, что «родители в России имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей».

Конечно, есть немало случаев, когда при разделе квартиры, если она большая, часть жилплощади достаётся и мужчине. Но отцовских прав он всё равно лишен. Вопреки всем законам жена решает, общаться ему с детьми или нет. Если она захочет, то отец своего ребёнка и не увидит. А теперь ответь мне на вопрос: почему дети по нашему российскому судопроизводству всегда остаются с матерями? Почему отца лишают права их воспитывать?

— Это что, только у нас?

— Не только. На Западе то же самое. Но речь идёт пока о России, — посмотрел на меня знаток российской конституции.

— Наверное, для того, чтобы лишить мужчину возможности правильно воспитать своё поколение. Насколько я знаю, только мужчина способен дать нужное воспитание.

— Умный, образованный, не забитый и не живущий на энергодефиците. Теперь видишь «вилку»: с одной стороны энергошантаж со стороны женщины, с другой — мощный пресс со стороны государства. Причем в обход конституции. Вот он, механизм искусственно раскрученного матриархата! Бывают случаи, когда и женщину лишают права материнства. Редко, но бывают. И дети остаются с отцом. Но жена при этом алиментов не платит, и это в норме. Как будто так и надо. И никому в голову не приходит вопрос о равноправии полов? Что мы из всего этого наблюдаем? Что мужчина находится в рабстве и у государства, и у своей же собственной жены. Для государства он является донором дармовой рабочей силы, для супруги донором спермы и денег.

— Почему ты сказал, что мужчина является для государства донором дармовой рабочей силы?

— Потому что так оно и есть. Ещё в сталинскую эпоху мужчине к его прямому заработку шла доплата на содержание семьи. При лысом негодяе эту доплату с мужчины сняли. И его деньги прибавили женщине, воспевая равноправие по-советски. Вот почему сидевшие по конторам женщины — разные счетоводы, бухгалтера и т.д. — стали получать не меньше многих мужчин. Тех, которые в лютый холод занимаются строительством или мантулят в шахтах и на заводах... Зачем так было сделано? У одного пола отняли, другому дали. Причём тихо, тайно, как будто ничего и не произошло! Я тебе скажу: чтобы экономически дать женщине понять, что она может обойтись и без мужчины... Думаю, тебе этот ход понятен.

— Манипуляции сознанием посредством экономики. Опускание статуса мужчины в глазах его жены.

— В глазах всего женского пола! Видишь, что делают деньги? Они управляют не только обществом, но и сознанием.

— Сознанием дур и стерв! — вставил я.

— Не важно. И те, и другие — женщины. Понимаешь теперь глубину происходящего?

— Ты хочешь сказать, что идёт война против мужчины?

— Государственная машина уничтожает своего мужика в союзе с женщиной! Как тебе это? Причем не только у нас. Как ты уже заметил, то же самое делается во всём так называемом «свободном мире». Когда-то в Советском Союзе шёл отличный американский фильм «Крамер против Крамера». В нём показана жена-стерва, которая ради любовников разлучила отца с сыном, и на её стороне оказалась государственная машина.

— Мне этот грустный фильм посмотреть удалось, — вздохнул я, припоминая картину.

— Догадываешься теперь, почему наши российские мужчины, если верить статистике, живут на 14-15 лет меньше, чем женщины?

— Да-а! — почесал я затылок. — Сколько же живут наши мужчины?

— В среднем 58 лет. Основная их масса не доживает до пенсии. Кстати, женщины выходят на пенсию на 5 лет раньше мужчины.

— И живут на 15 лет дольше последних. Неплохо!

— Заметь, если женщина забеременела, то только она одна решает, жить или не жить младенцу. Мужчина, от которого она беременна, никаких прав на ребёнка не имеет. Таков закон. Права женщины охраняются государством.

— А права мужчины кем?

— Никем. Разве что Родом небесным! Интересы мужчин никто не отстаивает. В нашей стране действует сеть комитетов «по материнству и детству». Что это, если не насаждение феминизма и матриархата? Злого, тотального!

Но кто это понимает? Кто?

Ты когда-нибудь слышал понятие «отцовство»? И не услышишь! Потому что этот институт искорежен, вырван с корнем. Зачем, тебе понятно...

Вот он, финал тех самых, навязанных человечеству моногамных семейных отношений! Видишь, к чему привёл институт разрушения высокой человеческой любви и дефицит женской энергии в семье? К полному коллапсу. Женщина усилиями государства превратилась в оружие против мужчин. Именно благодаря её действиям и мыслям, последний находится в постоянном стрессе.

Этот пресс очень многих мужчин толкает к алкоголизму, уходу от реальности... Поведение мужчины зависит от отношения к нему женщины.

Но, к сожалению, наши бабоньки этого не понимают. Их сознанием манипулирует государственная машина, которой умело управляют полулюди-полурептилии. Я тебя познакомил с последним элементом разделения. Дальше делить некуда, да и нечего.

источник

Мужчина (Дух) и Женщина (Душа) - это одно ЦЕЛОЕ.

Энергия Духа мощная, это энергия огня и воздуха. Смотри на воздух. Воздухом мы дышим. Любое глобальное развитие произрастает от мужчин. Он всегда стремится вверх. Это скачок вперед на любом уровне. Это прогресс, это основа. Он питает все, дает всему толчок. Это движение. А что есть огонь? Огонь горячий, энергичный, сильный. Это свет. Мужчина чаще всего бывает целенаправленный, устойчивый в интересах, он не умеет быстро перестраиваться.

Душа имеет пространство. Она мягкая, нежная, чувственная. Она земля и вода.

Что есть земля? Это твердь, это основа, это очаг в рамках, рамки должны быть определены. Мужчина создает пространство, определяет рамки в семье. Женщина заполняет это пространство любовью.

Женщина не может думать глобально. Она думает в рамках своего пространства «занавесочки повесит, полочку прибить и т.д.»

Смотри на воду… Какая вода, такая и ты: текучая, чистая, прозрачная, питающая, гибкая, изменчивая, всепроникающая.

И был этот человек целой единицей, подобной Богу.

Но Вселенский закон Развития гласит: сама по себе жизнь – это вечное развитие, это совершенствование, это прогресс. Иначе где развитие, как развиваться в целом?

И разделили целое на две части, на две противоположности, на плюс и минус, на мужское и женское начало. И положили им много одинакового: и Дух, и Душу, и тело и т.д., но мужчина стал хозяином Духа, а женщина стала хозяйкой Души.

Это значит, что передавать из поколения в поколение мужчина может свой Дух – это сильный остов, это крепкие кости. Женщина безраздельно господствует сердцем, как своим, так и мужским, не умеет он сам высвобождать свои эмоции.

Вот какая женщина у мужчины, такой, соответственно, и мужчина по силе Духа, потому что развиваться они могут только в паре.

источник