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Реактивный огнемет в действии: неприятелю Россия подарит.. «Приз»!

13:26. 14 ноября 2017 Просмотров - 360 2 коммент. Опубликовал:

ан4

В России продолжают разрабатывать и испытывать новейшие образцы вооружений и военной техники. В Сети появилось видео испытаний компактного реактивного огнемета «Приз». Журналисты, наблюдающие за процессом апробации огнемета в реальных условиях, были поражены: от удара автобус – пополам, башня БРДМ – снесена напрочь.

         
         

Секрет в «начинке» боеприпаса: она в два раза мощнее боевой части огнемета «Шмель». Взрыв тоже не простой: термобарический. При достижении цели боеприпас создает облако аэрозоля. Далее - мощная ударная волна, повышение температуры в месте взрыва до 1000 градусов. Атмосферный кислород выжигается и создается резкий перепад давления.

При взрыве 3,2 кг боеприпаса достигается эффект сопоставимый с детонацией порядка 8-9 килограмм старого доброго тротила. Как результат: ракета разорвала старый автобус в клочья, а БРДМ, имеющему защиту от стрелкового оружия, начисто снесла башню.

         

Добавим к этому большую стартовую скорость, дальность полета и возможность установки ночного, телевизионного или оптического прицела, чтобы понять, «Приз» тот еще подарочек для противника.

Впрочем, это еще не все новости из армейского мира. Подразделения РХБЗ ВВО, дислоцированного в Приамурье, уже принимают на вооружение новые тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» на базе танка Т-72. Боевая машина массой около 44,3 тонны оснащена платформой с 24 направляющими трубами для запуска реактивных снарядов калибра 220 мм.

Пострелять «птичек» на расстоянии до 6 километров система вполне способна. Легкобронированная и автомобильная техника для нее не противник. Разрушить здания, поджечь, уничтожить личный состав неприятеля на открытой местности или в окопах? Нет проблем!

Опять же снаряды, как и в огнемете «Приз» используются термобарические. Американцы, к слову, называют «Солнцепек» одной из самых эффективных артсистем в мире. После его боевого применения в Ираке «Солнцепек» попал в топ-лист закупок иностранных заказчиков на Ближнем Востоке. Для проведения локальных военных операций самое то.

Просто тактическое чудо-оружие, «в состав» которого входит огневая мощь и колоссальное психическое воздействие на противника. И кто от такого откажется? Один залп ТОС-1А и площадь восьми футбольных полей срыта подчистую. Так «Солнцепеки» и поджарили террористов ИГИЛ в Сирии, что те бежали в панике. Ужас и смятение в стане врага. Не так ли русские идут?

Метки: армия 2017, великая россия, огнемёты, оружие
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