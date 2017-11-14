«Проект Аввакум» – непотопляемый ледяной авианосец

Названный в честь одного из так называемых «малых библейских пророков» — проект «Аввакум» был одним из самых оригинальных изобретений военно-морской мысли.

Во время Второй мировой войны, Британия, оказавшаяся в крайне непростом положении, судорожно цеплялась за различные проекты, которые смогли бы спасти ее положение и помочь противостоять нацистской Германии. В частности, британскому адмиралтейству крайне не хватало судов для обеспечения проводок конвоев из США на остров. Для того, чтобы создать базу для противокорабельной авиации, британцы предложили создать авианосец из смеси древесной массы и льда, которая получила название «Пикрет». Автором такой оригинальной идеи был Джеффри Пайк – сотрудник оперативного штаба.

Мысль о создании ледового корабля пришла в голову Пайку, когда американцы и британцы обдумывали проведение специальных операций на северном побережье Европы.

Давайте вспомним как реализовывался и к чему привел этот проект …

Не вполне ясно, кто первый это придумал, но известно, что идею айсбергов-аэродромов обсуждали в 1942 году премьер Уинстон Черчилль и лорд Луи Маунтбаттен (Louis Mountbatten), глава «Объединённых операций», британской организации отвечающей за развитие наступательного вооружения. Первоначально речь шла о простом «спиливании» верхушек айсбергов, оснащении их двигателями, системами связи и направлении в театр военных действий с группой самолётов на борту.

Нужно заметить, что столь экстравагантная идея родилась в период, когда промышленность союзников, особенно Великобритании, испытывала острую нехватку ресурсов, в первую очередь – стали. В то время как потребность в судах только росла. Замёрзшая вода представлялась дешёвым и неограниченным ресурсом. Как бонус – такой авианосец был бы непотопляем, так как целый град бомб и торпед не мог бы разбить крупный айсберг на куски, а лишь оставлял бы на нём выбоины.

Таяние такого «корпуса» не стало бы проблемой в операции, которая могла занять считанные дни или недели, к тому же – немного замедлить его можно было с помощью мощных холодильных установок. Чуть позднее идея трансформировалась. Британский инженер и учёный Джеффри Пайк (Geoffrey Pyke), сотрудник ведомства Маунтбаттена, предложил собирать боевые корабли из замороженных ледяных блоков, встраивая в конструкцию трубы холодильных установок.

Союзники в тот момент не имели достаточно сил для полномасштабного вторжения и решили ограничится точечными ударами, проводимыми с помощью вновь создаваемых сил специальных операций. Критическими точками Рейха были определены месторождения в Норвегии и в Румынии. Однако, спецназ нужно было как-то доставить к месту высадки, а Британия не могла похвастаться солидными запасами стали и алюминия. Однако, по расчетам Пайка, для создания массы льда, эквивалентной по массе обычному кораблю, требуется затратить всего лишь 1% энергии, в отличии от традиционного способа. Кроме того, Пайк предложил использовать и естественные айсберги, который могли бы быть выровнены и использоваться как взлетно-посадочные площадки для морской авиации. Пайк направил свое предложение по дипломатической почте в Британию и с ним ознакомился Уинстон Черчилль, который пришел в восторг от такой оригинальной идеи.

Пайк экспериментировал с любопытным материалом, названным коллегами-учёными в его честь – пикрит (Pykrete), и представлявшим собой замороженную смесь воды и целлюлозы (фактически — мелких опилок). Оказалось, что этот лёд был многократно прочнее обычного, да ещё в несколько раз медленнее таял. Идею этого материала подсказали британцам некие американские профессора. Но, как бы то ни было, именно Пайк довёл замысел до готового проекта и даже – реального корабля.

Конечно, Пайк не был первым, кто предложил использовать айсберг или льдину как пункт промежуточной остановки для самолетом и даже не первым, кто предложил, что такой плавучий остров может быть сделано из искусственного льда. Еще в 1930 году немецкий ученый Герке провел ряд таких экспериментов на Цюрихском озере, а в 1940 году такая идея почти всерьез рассматривалась все в том же британском Адмиралтействе.

В начале 1942 года начали проводиться практические исследования. Первой целью стало определение, являются ли плавучие льдины достаточно большими и прочными, чтобы выдержать длительное нахождение в Атлантике. Ученые отметили, что природные айсберги имеют слишком малую поверхность, находящуюся над водой и пригодную для организации взлетно-посадочной полосы. От проекта почти отказались, но была внесена идея использовать не простое лед, а «Pykret» — смесь воды и целлюлозы, которая смерзалась быстрее, чем обычный лед, медленнее таяла и имела большую плавучесть. «Пикрет» мог обрабатываться как дерево и заливаться в форму, как металл, при погружении в воду он образовывал изолирующую оболочку из влажной древесной, которая защищала конструкцию от дальнейшего таяния. Однако, как и любая конструкция из льда «Пикрет» обладал определенной текучестью и начинал медленно прогибаться при достижении температуры в 16 градусов Цельсия. Для компенсации этого, поверхность ледового судна должна быть защищена изоляцией, кроме того, корабль должен был иметь собственную холодильную установку со сложной системой каналов.

Прежде, впрочем, лорд Маунтбаттен принёс (это было в 1943 году) блок пикрита на конференцию союзников в Квебеке. Рядом он поставил такой же по размеру блок обычного льда. Затем достал револьвер и дважды выстрелил. Обычный ледяной куб разлетелся на мелкие кусочки, а от пикрита пуля рикошетировала (куб остался цел), ранив (к счастью, несильно) одного из присутствующих. После такой наглядной демонстрации американцы согласились участвовать в проекте.

Этот ледяной корабль был построен в Канаде, на озере Patricia Lake в провинции Альберта, причём было лето, что и требовалось для испытаний как технологии строительства, так и самого судна. Называлось оно «Аввакум» (Habakkuk), в честь пророка из Ветхого Завета, который сказал: «Видят народы и крайне удивляются! Поскольку работа, что делается в ваши дни такова, что вы не поверили бы, если бы кто-то про это сказал». Корабль с остовом из деревянных балок и наполнением из ледяных блоков (стабилизированных тремя небольшими холодильными установками и сетью трубок) насчитывал 18,3 метра в длину, 9 с лишним метров в ширину и весил 1,1 тысячи тонн. Его создание силами 15 человек заняло два месяца.

Опыты по строительству масштабной модели привели к выводу, что оптимальным соотношением является смесь из 14% древесной целлюлозы и 86% воды.

Однако к маю проблема пластической деформации стала чрезвычайно серьезной и стало очевидно, что для строительства корабля требуется больше стальной арматуры. Кроме того, необходимо было увеличивать изолирующую оболочку вокруг судна. Это вызвало увеличение сметы до 2,5 млн. фунтов стерлингов. Кроме того, канадские строители решили, что не смогут построить судно уже в этом сезоне и руководство проекта сделало заключение, что ни одно судно проекта Аввакум не будет готово в 1944 году.

Современная реконструкция стрельбы лорда Маунтбаттена. После выстрела от блока пикрита откалывается кусок, от такого же блока льда – не остаётся ничего

В начале лета 1943 года, морские архитекторы и инженеры продолжали работать над проектом Аввакум. Требования к судну повысились: оно должно было иметь диапазон действия в 7000 миль (11000 км) и быть в состоянии выдержать самые большие океанские волны. Адмиралтейство потребовало, чтобы корабль имел противоторпедную защиту, что означало, что корпус был иметь толщину не менее 12 метров. Флотские авиаторы потребовали, чтобы корабль был в состоянии принимать тяжелые бомбардировщики, что означало, что длина палубы должна была составлять 610 метров. Изначально проектировалась, что судно будет управляться путем изменения скорости электродвигателей, расположенных с обеих сторон, но Королевский флот решил, что необходим именно руль. Однако проблема установки и управления рулем высотой более 30 метров так и не была решена.

Морские инженеры предложили три альтернативных версии оригинальной концепции. Проекты обсуждались на встрече с начальниками штабов в августе 1943 года.

По оригинальному проекту ледяная крыша над самолетными ангарами должна была обеспечивать защиту самолета от авиационных бомб весом до 1 тонны.

Строительство судна Habakkuk. Укладка первого слоя блоков. Дополнительная теплоизоляция была сделана из хвойных иголок

Боевые же ледяные авианосцы должны были иметь длину 1,22 километра и ширину 183 метра. Их водоизмещение должно было составлять несколько миллионов тонн. Специалисты посчитали, что трудо— и денежные затраты делали такие корабли очень даже не дешёвыми, несмотря на кажущуюся бесплатность льда. К тому же, для целлюлозного наполнения блоков пикрита, в случае строительства целого флота подобных авианосцев, о чём военные так увлечённо говорили вначале, потребовалось бы свести едва не все леса Канады.

Окончательный вариант авианосца проекта «Аввакум» предлагал вес в 2,2 млн. тонн. Силовая установка должна была иметь мощность 33 000 л.с. (25 000 кВт) и состоять из 26 электродвигателей, установленных в раздельных внешних гондолах. Обычная силовая установка выделяла бы слишком много тепла и от нее отказались. Его вооружение включало бы 40 двухствольных установок калибра 4,5 дюйма двойного назначения и многочисленные башни зенитных орудий. Корабли мог бы нести на борту до 150 двухмоторных бомбардировщиков или истребителей.

Новый слой пикрита и система охлаждения

Когда Habakkuk гордо поплыл по канадскому озеру (а это было в августе 1943 года) ситуация на европейском театре военных действий понемногу стала разворачиваться в пользу союзников.

В том же году проект «Аввакум» начал терять приоритет. Причин тому было несколько. Во-первых, существовал дефицит стали, во-вторых, Португалия разрешила союзникам использовать аэродромы на Азорских островах. Кроме того британская палубная авиация получила на вооружение подвесные дополнительные топливные баки, которые позволили увеличить радиус действия противолодочной авиации, а промышленность союзников освоила выпуск недорогих эскортных авианосцев. Прототип авианосца, построенный в Канаде, растаял в течении трех лет.

Впрочем, проблемы с нехваткой металла ещё не ушли в прошлое окончательно. Не зря же в высадке союзников в Нормандии, среди сонма разных судов, принимали участие и бетонные баржи. Деревянные же и железные останки Habakkuk в 1970-х годах нашли на дне Patricia Lake аквалангисты.