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Первый телемост Россия-США-Германия (полная русская версия)

09:21. 14 ноября 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

29 октября 2017 года на «Народном Славянском радио» состоялся первый телемост «Наследие Предков» – Россия, США, Германия.

В передаче приняли участие:
Юрий и Ольга Шевченко (Россия-США).
Шерон МакЭрлан (США).
Вячеслав Сейвальд (Германия).
Виктор Максименков (Россия).

Ведущий Алексей Орлов «Народное Славянское радио».

Выступления:

1
“Загадки Северной Америки…”
Авторы Юрий и Ольга Шевченко (Россия-США)
И Потомки Рода Небесного ищут свою Прародину – Великую Даарию.

«Духовный магнетизм овладевает искателями Древней Колыбели Человечества.
Это так, как будто ты стремишься найти Землю, где прошло твоё детство, по которой ступали твои Предки. Открытие Даарии – это шаг к великому воссоединению народов».
Из книги В.Уварова «Пирамиды».

Наши Великие Предки оставили по всей Земле множество Артефактов, которые увлекают своей тайной. Мегалитические Храмовые Комплексы имеют удивительное сходство, в какой бы части Света они не находились. Они объединяют давно разъединённое Сознание народов, и, особенно, ценны в наше время, когда так стремительна наша Эволюция.
Северо-Американский Континент хранит множество Чудес.




Это и тайны городов, загадки древних маундов Среднего Запада, и петроглифы, зашифрованные послания Предков Юго-Запада Америки. Мы узнаем много интересного, путешествуя вместе с Народным Славянским Радио, по Северной Америке, где наши Предки оставили много Мудрых Посланий для своих Потомков.
А вот сумеем ли мы их прочесть, зависит только от нас. Но когда Сердца открыты, они готовы осознать Мудрость Древнюю – Великую Силу Жизни!


2
“Декларация предков, Великий Совет Бабушек”
Шерон МасЭрлан из Калифорнии (США).
grandmothersspeak.com

Какая замечательная идея! Я расскажу немного о том, как мы в Сети Света связаны с Предками и работаем с ними. Прежде всего, о Декларации предков, которую дали нам бабушки, когда они попросили нас начать работать с предками.

3
“Что мы знаем о Германии?”
Вячеслав Сейвальд (Германия)

“Berg und Tal kommen nicht zusammen, wohl aber die Menschen.
(die Deutsche Variante)
Гора с горой не сдвинется, а человек с человеком свидится.
Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется.
(русский вариант)
Схожие народные пословицы Германии и России.”

Многие люди, проживающие за пределами Германии, имеют малое представление о том, кто жил на этих землях в не таких уж далёких временах. Да и сами немцы мало что об этом знают, так как эта информация не входит в официальную программу школьной истории, и везде замалчивается.
Вячеслав Сейвальд, общественный деятель, предприниматель и инициатор русско-германского союза «Геруссия» проживает в Германии более 20 лет и за свои годы побывал в разных уголках этой замечательной страны.
В докладе Вячеслав приведёт примеры из своих наблюдений, какое славянское наследие, до сих пор, существует в Германии и что об этом думают европейцы.

4
“Находки подтверждающие наследие предков за 111 000 лет.”
Виктор Максименков (Россия)

“Безумие единиц – исключение,
а безумие групп и партий, безумие народов и времён – правило.
Ф. Ницше”

В докладе будут рассмотрены темы:
Древняя Даария на картах.
Передовые Сибирские археологические находки.
Луны.
Календари.
Световая Письменность.
Мегалиты.
Единая древняя цивилизация.

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Цель телемоста раскрыть тему общего наследия некогда объединённой могучей Державы, занимавшей всё северное полушарие Земли и оставившей множество археологических артефактов разных размеров и видов, память о которой хранится в преданиях разных народов независимо от границ и языков ныне Нас разделяющих.

Надеемся, что наш телемост послужит добрым поводом задуматься о своём прошлом, о едином наследии, что позволит нам лучше понимать друг друга, завершить бессмысленные распри и жить в Мире, как это и положено братским народам.

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Источник: www.youtube.com

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