Пермского публициста, усомнившегося в холокосте евреев, теперь проверят психиатры…
Следственный комитет РФ назначил пермскому общественному деятелю Роману Юшкову судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела, возбуждённого в связи с ОТРИЦАНИЕМ холокоста евреев.
В постановлении о назначении экспертизы необходимость её проведения обосновывается тем, что "Юшков унижал человеческое достоинство группы лиц «евреи», а также отрицал факт уничтожения 6 миллионов евреев". Пермская Фемида уверена, что последний факт был установлен Нюрнбергским трибуналом.
В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Романа Юшкова экспертам-психиатрам поручено определить, не страдает ли Юшков психическим заболеванием, и если да, то каким именно. Провести экспертизу поручено Пермской краевой клинической психиатрической больнице. Публицист официально предупреждён, что в случае отказа добровольно явиться для прохождения экспертизы он будет доставлен на неё принудительно.
Напомним, уголовное дело в отношении Юшкова возбуждено в минувшем августе в связи с перепостом статьи мурманского писателя Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с “Holocaust six millions jews”!», размещённой на сайте «Русский мир», а также написанием сочувственных комментариев к ней.
Дело возбуждено по признакам возбуждения ненависти или вражды (ст. 282 ч. 1 УК РФ), а также реабилитации нацизма, выразившейся в «отрицании фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» (ст. 354.1 ч. 1).
«Чувствую, мои преследователи мечутся и не могут определиться, - считает Роман Юшков. - С одной стороны, им бы хотелось продемонстрировать, что отрицать холокост могут только умалишённые, как это делалось в средние века с отрицателями идеи плоской земли на трёх китах. С другой стороны, в этом случае они не смогут меня покарать. Бедняги!»
В рамках возбуждённого уголовного дела дома и на рабочем месте Юшкова изъяты для экспертизы все носители информации от системных блоков компьютеров до ноутбуков и музыкального плеера. Помимо этого структуры Росфинмониторинга заблокировали у публициста все банковские счета и карточки под предлогом ...предотвращения «отмывки средств, полученных преступным путём и финансирования терроризма».
Агентство "Перископ". Источник: http://periscop.prpc.ru/news/2702-171112
Как видим, судебный цирк в Перми продолжается, несмотря на вопиющие факты, ставшие достоянием гласности к 100-летию "русской революции" в России...
К этим вопиющим фактам, прежде всего, относятся достоверные сведения об участии евреев в революции 1917 года в Российской империи и геноциде русского народа, о финансировании еврейскими банкирами Адольфа Гитлера и его фашистской партии NSDAP, о создании мифа под названием "Холокост 6 миллионов евреев" почти за столетие до начала Второй мировой войны.
Итак, по порядку и подробно.
Нас много лет учили, что Октябрьская революция 1917 года, дескать, освободила русский народ от гнёта царизма и дала землю крестьянам, фабрики — рабочим, власть — советам.
На самом деле, революция 1917 года, в которой роль главных дирижёров играли Лейба Давидович Бронштейн (Троцкий) и Владимир Ильич Ульянов-Ленин, дала русскому народу ещё более худшую кабалу, чем была при царизме, поскольку при них ПРАВЯЩИМ КЛАССОМ в России стал "библейский народ-богоборец" — жиды.
Библейский народ-богоборец и два его вождя — Ульянов-Ленин и Бронштейн-Троцкий.
Доказательства этому факту и подробности той истории в статье: "100-летие революции. О чём надо знать и помнить всегда...": https://cont.ws/@antonblagin/762658
Сразу скажу, эта голая правда про евреев — никакой не "антисемитизм", не "разжигание розни", это всего лишь констатация исторических фактов! Современые люди должны это знать! Каждый имеет право знать историческую правду, как бы тщательно не замалчивали и не скрывали её враги народа!
Удивительно, но у России в то время был свой самый настоящий пророк — Фёдор Михайлович Достоевский, предсказавший Октябрьскую революцию за 40 лет до её начала, причём это было не устное, а письменное предсказание (что особенно ценно!), опубликованное в "Дневнике писателя" за 1877 год.
Также вопиющим фактом является и то, что нынешние руководители России в упор не видят (точнее, не хотят видеть!), что Ленин сообща с Троцким сделали правящим классом в Советской России "библейский народ-богоборец" — жидов.
Нынешние руководители России (не все, но многие, включая премьер-министра Д.А.Медведева) всячески публично поносят деяния следующего советского правителя — Иосифа Сталина, который к концу 30-х годов ХХ века сумел перехватить из рук Ленина и Троцкого вожжи управления страной и стал мало-помалу в силу своих возможностей исправлять созданный ими "исторический перекос". Сталин прежде всего покарал убийц государствообразующего народа России! Почти все "верные ленинцы" и "троцкисты" были к 1937 году арестованы и осуждены, а многие из них расстреляны именно как "враги народа". Подчёркиваю, их казнили не как врагов Сталина, а как врагов народа!
Тем не менее, нынешний премьер-министр России, будучи евреем по национальности, Дмитрий Медведев упорно талдычит на камеру: "Сталин совершил массу преступлений против своего народа".
Пусть евреи думают, как хотят! С точки зрения русского человека, то, что Д.А.Медведев называет "преступлениями против своего народа", было прежде всего восстановлением исторической справедливости!
Налицо историческая причинно-следственная связь: сначала массовые преступления против народа совершили еврейские вожди Ленин и Троцкий, потом у руля оказался Сталин, который исправлял то, что эти двое наворотили за годы революции и Гражданской войны 1918-1922 годов. Это невозможно оспорить!
Следующим вопиющим фактом является то, что всем историками хорошо известно, но большинство из них об этом предпочитает помалкивать: миф о Холокосте 6 миллионов евреев появился отнюдь не во время Второй мировой войны, и не после её, а за много десятилетий до того, как на земле родился Адольф Гитлер.
Этот миф использовался еврейскими политтехнологами как минимум с 1869 года как дезинформационное прикрытие (внимание!) политических преступлений, как то: революции и мировые экономические кризисы, в которых евреи принимали массовое участие.
Свидетельством (и одновременно доказательством) тому, что этот миф "О холокосте 6 миллионов евреев" появился задолго до Второй мировой войны, являются публикации в американских газетах "New-York Times", в которых помимо рассказов о "бедных и несчастных евреях" использовались знаковые слова: "six millions", "Jew", "Holokaust", и указывалась дата выхода публикации в свет.
Этот коллаж из газетных публикаций можно увеличить для лучшего прочтения текста.
В настоящее время в Интернете имеется документальная видеозапись, на которой показана целая кипа иностранных газет за период с 1915 года по 1938 годы с заметками про евреев, где как раз спекулятивно используются слова "six millions" (шесть миллионов), "Jew" (евреев), "Holokaust" (холокост).
Дополнить эту умопомрачительную цепочку исторических фактов можно цитатой из документа под названием "Катихизис еврея в СССР", который попал в руки работников советского КГБ в 1958 году. Среди многочисленных "наставлений", которые были адресованы советским евреям в надежде, что они будут заниматься подрывом основ государственного строя в СССР, было и такое:
"Играйте на сердоболии русских. Изображайте из себя бедных и несчастных, вызывайте к себе жалость и симпатию, распускайте слухи о народе – вечном страдальце, о гонениях в прошлом и дискриминации в настоящем. Тактика «бедного еврея» проверена тысячелетиями!"
Представленные выше факты показывают, что в рамках именно этой тактики и был создан еврейскими писателями миф о совершённом фашистами в ходе Второй мировой войны так называемом "холокосте" 6 миллионов евреев!
Давайте теперь поговорим о нашей реальности.
Вопрос: убивали ли евреев подчинённые Адольфу Гитлеру нацисты?
Ответ: да, убивали!
Причём, есть неоспоримые доказательства в виде фотодокументов и архивных документов, что в ходе Второй мировой войны нацистами были убиты сотни тысяч евреев!
СОТНИ ТЫСЯЧ ЕВРЕЕВ!!!
Однако, до сих пор нет ни одного прямого доказательства того, что нацисты в период с 1939 по 1945 годы убили аж 6.000.000 евреев!
Ни одного реального доказательства того, что нацисты убили эти заявленные "6 миллионов евреев", не было представлено и в ходе Нюрнбергского трибунала, международного судебного процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии, который проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года.
Эта цифра "Six millions Jews" всплыла в ходе Нюрнбергского процесса лишь после того, как Рудольф Гесс (Rudolf Franz Ferdinand Höß; 1900-1947) после целой серии пыток признался в том, что на территории концлагеря Освенцим было уничтожено 4 миллиона человек разных национальностей.
Рудольф Гесс был комендантом концентрационного лагеря Освенцим (с 4 мая 1940 — по 9 ноября 1943 годы) и инспектором концентрационных лагерей (с 9 ноября 1943 — по 1945 годы). Его признанием об уничтоженных миллионах людей незамедлительно воспользовались тогда еврейские организации, еврейские писатели и еврейские политики. Они сделали всё, чтобы придать мифу "О холокосте 6 миллионов евреев" самый что ни на есть правдоподобный вид.
Правда, установленная ими фальшивая статистика жертв концлагеря "Освенцим" ("Аушвиц") в виде памятной таблички просуществовала недолго. Честные историки смогли довольно быстро доказать, что В ОСВЕНЦИМЕ НЕ БЫЛО УМЕРЩВЛЕНО 4 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК!
Тогда те же еврейские организации и политики под давлением обстоятельств пошли на снижения числа жертв в Освенциме. На новой памятной табличке была указана уже другая цифра: "...в этом месте нацистскими преступниками было убито около одного с половиной миллиона мужчин, женщин и детей, преимущественно евреев...".
Все эти факты действительно вынуждают даже далёких от политики людей ставить под сомнение правдивость утверждения "О холокосте 6 миллионов евреев в ходе Второй мировой войны".
Да и как можно верить, если эти многочисленные факты доказывают обратное, что мы имеем дело с чудовищным мошенничеством и спекуляцией евреев на "мёртвых душах" в стиле одноименного бессмертного произведения Николая Гоголя:
Ну и последнее, что я хотел бы донести до читателя.
То, с каким упорством власть в Перми пытается непременно осудить и привлечь к уголовной ответственности по "русской статье" народного активиста Романа Юшкова, откровенно свидетельствует, что после развала СССР, случившегося в 1991 году, мы не просто перешли по велению нового руководства страны из социализма в дикий капитализм, но и получили то, что россияне имели при Троцком и Ленине — в современной России правящим классом опять стали евреи. Именно поэтому у них своя правда и свои суды. Одни суды для нас, гоев, другие для них, богоизбранных!
Приложение к статье: "Незаконные «раввинские суды» в России".
И ещё одно важное приложение к статье: "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях".
13 ноября 2017 г. Мурманск. Антон Благин
Комментарии:
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О каком же Холокосте так настойчиво кричат средства массовой информации (которыми, опять-таки, в основном, владеют иудеи), если единственный РЕАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД устроили именно «РУССКИЕ» ИУДЕИ после революции 1917 года, и продолжили фашисты на деньги тех же самых ИУДЕЙСКИХ ФИНАНСИСТОВ из Соединённых Штатов Америки против славян, в основном, русских?! Именно РОССИЯ подверглась ИУДЕЙСКОМУ ГЕНОЦИДУ, потеряв, в общей сложности, от семидесяти до ста миллионов человек! И это цифры реальные, а не взятые с «потолка». Но об этом «почему-то» иудейская мировая пресса молчит, да и чего ей поднимать шум — ведь это только гои! Гои, которых стоит уничтожать, если они не покоряются и не хотят быть рабами, и об этом ясно говорит «святая» для каждого иудея книга — Тора! То, что никакого Холокоста не было, доказал Ричард Харвуд (Richard E. Harwood), который написал книгу «Шесть миллионов — потеряны и найдены» (Did Six Million Really Die?), в которой он, на основании фактов и только фактов, доказывает, что не было шести миллионов уничтоженных иудеев, а было только ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ погибших!
После восьми лет суда в Канаде над издателем книги, ему удалось доказать, что вся информация в этой книге основана НА РЕАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ и абсолютно точная! В течение восьми лет все иудейские организации мира, их лучшие адвокаты не смогли опровергнуть ни одного факта из этой книги, но кто знает об этом процессе и его результатах? Практически никто! По миру по-прежнему «гуляет» миф о Холокосте, которого никогда не было! Не было ни газовых камер, ни крематориев, в которых сжигали трупы иудеев! Точнее, крематории были, но сжигали в них не иудеев, а трупы людей, умерших от тифа и других инфекционных болезней, чтобы не допустить эпидемий. Кстати, трупы умерших от тифа и других опасных инфекционных болезней сжигали не только в концлагерях, но и во всех остальных местах по всему миру и во все времена. К тому же, среди умерших от тифа и т.д. и сожжённых в крематориях концлагерей ИУДЕЕВ было немного! Любопытно и то, кто из иудеев попадал в концентрационные лагеря. Далеко не все, а только те, кто боролся против оккупационного режима в подпольном сопротивлении. Которое, в основном, контролировалось коммунистами, подконтрольными группировке Иосифа Джугашвили (Сталина). Другими словами, В СОПРОТИВЛЕНИЕ ВХОДИЛИ ИУДЕИ-БУНТОВЩИКИ ПРОТИВ ВЛАСТИ ЛЕВИТОВ, которая в Торе дана им самим Богом Яхве. Бунт «чёрных» иудеев против левитов, согласно Торе, является бунтом против самого Бога Яхве и его законов. А это, СОГЛАСНО ТОРЕ, КАРАЕТСЯ СМЕРТЬЮ. ЛЮБОЙ ИУДЕЙ ДОЛЖЕН придерживаться ЗАКОНОВ ТОРЫ, иначе ему ГРОЗИТ СМЕРТЬ и ПРОКЛЯТЬЯ, НИСПОСЛАННЫЕ САМИМ БОГОМ ЯХВЕ. Так что, ПО ИУДЕЙСКИМ ЗАКОНАМ, ВСЕ ИУДЕИ, которые ПРИНЯЛИ СТОРОНУ БУНТАРЕЙ, подлежат ФИЗИЧЕСКОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ ДЛЯ УСТРАШЕНИЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ. И факт того, что в немецкой армии сражалось сто пятьдесят тысяч иудеев, говорит сам за себя. Не было никакого геноцида иудеев, а было УНИЧТОЖЕНИЕ ОТВЕРГНУВШИХ ЗАКОН ТОРЫ и ЗАПОВЕДИ БОГА ЯХВЕ. Просто ШЛА ВОЙНА МЕЖДУ ДВУМЯ ИУДЕЙСКИМИ ГРУППИРОВКАМИ, между «белыми» иудеями и взбунтовавшимися «чёрными» иудеями группировки Иосифа Джугашвили (Сталина).
Да, хотелось бы ещё отметить один факт, который «почему-то» упорно обходится иудейской прессой. После начала войны между Соединёнными Штатами Америки и Японией, власти США бросили в концентрационные лагеря ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ американских граждан ЯПОНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ! Вся их вина заключалась только в том, что они имели японские корни. Власти не только бросили этих людей в лагеря, но и конфисковали всё их имущество. После войны все те, кто выжил, были освобождены, но никто и никогда, не вернул им конфискованного имущества! Такие вот дела! Но об этом никто ничего не говорит ни в самих Штатах, ни даже в Японии! Поэтому возмущаться тем, что часть иудеев, принимавших участие в сопротивлении, оказалась в концлагерях, просто нелепо. Это было их наказание за поддержку бунтарей. Той самой группировки «чёрных» иудеев, которая начала играть свою собственную игру против группировки «белых» иудеев господ Шиффов и Ротшильдов, о чём говорилось выше. Так что, с точки зрения Торы, это просто наказание смертью за отход от заповедей Бога Яхве, не более того. Но это — отдельный разговор…
Кампания по поводу выдуманного Холокоста в иудейских средствах массовой информации была классически раскручена для того, чтобы создать из иудеев народ-жертву фашизма, отвлечь внимание мировой общественности от реальных жертв иудейской политики и создать во всём мире ситуацию, когда любая критика сионизма, его методов и целей вызывала бы немедленную атаку средств массовой информации мира (которые практически все контролируются иудеями) и обвинения в антисемитизме. Кукловоды и организаторы Мировых войн превратились в «жертв», которые могут делать всё, что угодно, и никто не вправе не только противостоять их планам по захвату власти в мире, но даже критиковать любые их действия при их постепенном заглатывании мирового пирога! Акулы пожирают свои жертвы, а жертвы не должны видеть в них акул, а только безобидных овечек! А то, что вместо «травки» эти «овечки» пожирают одну страну за другой, обворовывая народы этих стран, так это только «мираж»! «Мираж», который «почему-то» оказывается каждый раз реальностью.
Но запасной план господ Шиффов и Ротшильдов, хотя и сработал, но сработал совсем не так, как они этого ожидали. Гитлеровские войска не уничтожили Советский Союз, а произошло всё с точностью до наоборот. Советский Союз разбил нацистскую Германию, на которую так надеялись создавшие её господа Шиффы и Ротшильды.
Бунтари против заповедей Бога Яхве не были разгромлены, напротив, после окончания Второй Мировой Войны во многих странах Восточной Европы власть захватили иудеи-коммунисты сталинского толка. А, кроме того, коммунистическими стали Китай, Вьетнам, Северная Корея. В результате, после окончания Второй Мировой Войны, мир оказался разделён между двумя иудейскими группировками. Между «белыми» иудеями и «чёрными» иудеями. И именно это послужило началом Холодной Войны — противостоянию этих двух иудейских группировок, для которых все остальные народы мира превратились в разменную монету для достижения их целей в стремлении достичь мирового господства, к которому эти группировки шли разными путями, но цель у них была одна и та же — МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО ИУДЕЕВ! И ничего другого, при уничтожении лучших сил и генетики народов, для того, чтобы превратить всех остальных в рабов, как об этом говорится в Торе: «…чтобы НЕСЛИ ТЕБЕ БОГАТСТВО НАРОДОВ, а ЦАРИ ИХ приведены будут, как РАБЫ…».
После окончания Второй Мировой Войны иудеи получили доминирующее положение в основных экономически развитых странах. Они, в основном, добились финансового господства в мире, и их паразитическая система достигла своего максимума. Но у них всё же не получилось довести заповеди Бога Яхве до полного воплощения, хотя они и добились очень многого на этом поприще. Они не успели уничтожить полностью тех, кто мог помешать им в достижении мирового господства для их паразитической социальной системы. Ведь не зря Бог Яхве им наказывал: «…Ибо ТОТ НАРОД и ТО ЦАРСТВО, что НЕ БУДУТ СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, ПОГИБНУТ, и НАРОДЫ ЭТИ ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ…». А именно — русский народ и русское государство и были теми, кого они пытались сломать и уничтожить, ибо именно русскому народу и суждено остановить мировую паразитическую систему и вымести Тёмные Силы с нашей Мидгард-Земли (так называется наша планета-земля, согласно САВ, – прим. ред.)…
Так что не было никакого лохокоста… И это доказано в канадском суде.
https://cont.ws/post/145337?_utl_t=fb
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СК, ВС РФ, Генпрокуратура – самые рьяные подельники Гитлера и Чубайса. Нюрнбергский процесс фактически оправдал Гитлера за его приказы уничтожать народы СССР, отказавшись рассматривать его преступления, но осудил некоторых его подчинённых. Из-за оправдания Гитлера, получается, что за плохое исполнение приказов Гитлера. Чубайс планировал уничтожить от 30 до 50 млн человек. И уничтожил. За одно только подозрения, что полковник Квачков может помещать уничтожать людей, его посадили, а Чубайса охраняют. Что ещё ожидать от врагов России? Только таких действий.
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Спасибо Вам огромное, Вячеслав! Очень и очень интересно! И главное – помогает разобраться в вопросе!
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В Талмуде написано, что римляне за несколько дней убили 4 миллиарда евреев… Куда только подевалось такое количество костей с черепами? Ты этому тоже поверишь?
Что сталось с Шестью Миллионами
Документы, на сновании которых были получены эти цифры – полные, официальные документы системы немецких концлагерей военного времени – были захвачены советской армией в лагере Oranienburg (недалеко от Берлина) в апреле 1945 г. До “гласности” доступ к этим документам, согласно российским источникам, предоставлялся только еврейским исследователям по причинам, которые вскоре станут очевидны.
ПОЛНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ
Эти документы, полноту и аутентичность которых никто не оспаривает, утверждают, что общее количество всех лиц, погибших во всей системе немецких лагерей заключённых от её создания в 1935 г. до её крушения в конце 1944 и начале 1945 гг. составило 403.713.
Повторяю: общее количество в 403.713 человек всех рас и исповеданий были официально зарегистрированы как умершие (от всех причин: тифа, старости, краснухи и т.д., а также казней) во всей системе немецких лагерей заключённых в течение 10 лет. Из этих 403.713 человек 73.137 человек умерло в Аушвице, включая 38.031 еврея.
Сами документы представляют из себя захватывающий образчик прославленной “немецкой деловитости” – но в то же время они опровергают утверждения того, что концентрационные лагеря были машинами убийств.
Каждый месяц, без исключений, коменданты каждого лагеря и каждого лагеря-сателлита были обязаны присылать аккуратную отчётность о своих заключённых коменданту [всех, пер.] лагерей, генералу СС Richard Glucks, находящемуся в лагере Oranienburg.
По этим документам очень просто определить количество заключённых в каждом лагере в любой день, откуда они были привезены, их пол и провинности. Смертность также указывалась в этих ежемесячных отчётах.
Всем лагерникам присваивались номера по их приезде в лагерь и они регистрировались. Этот порядок соблюдался весьма строго, так как пайки и одежда для заключённых основывались на точных цифрах. В отчётах также приводились списки заключённых, попавших в лагерь в течение предыдущих 30 дней, равно как и убывших по случаю окончания срока или переведенных в другой лагерь системы.
Оставляя в стороне данные о других лагерях, цифры для довольно большого аушвицкого комплекса отражают количество умерших заключённых, кто они были и причину их смерти – казнь или по естественной причине.
Эдуард Ясень
Источник: dal.by
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зАЧЕМ ЭТИ БЕЗКОНЕЧНЫЕ СПОРЫ О ПРОШЛЫХ СОБЫТИЯХ? ДОСТАТОЧНО ПОСМОТРЕТЬ НА СОВРЕМЕННОСТЬ – ЖИДЫ НА УКРАИНЕ ТВОРЯТ ГЕНОЦИД; ЕСЛИ СКАЖУТ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК, ПУСТЬ НАЗОВУТ НАСТОЯЩИЕ, НЕ УКРАИНСКИЕ ФАМИЛИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИХ: ВАЛЬЦМАН, КАПИТЕЛЬМАН, ЯРОШ И ПРОЧ. рОССИЯ – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ; ПОСМОТРИТЕ КТО У НАС ВЛАДЕЕТ ВСЕМИ БОГАТСТВАМИ, С.М.И. И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИХ ПОЛНО! ПУСТЬ ОНИ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ОНИ НЕ ЕВРЕИ!
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Всем им осталось существования только до 2028 года…
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Вся верхушка третьего рейха– евреи : Гитлер , Геббельс , Гимлер и т.д.
Гитлер приведен к власти мировыми банкирами-евреями и ими же спонсировался третий рейх. Почему еврейская мировая элита уничтожала евреев ?
Потому что это были советские евреи и западные евреи-коммунисты , которые перестали подчиняться мировой еврейской элите. А такое у евреев не прощается . Никакого тотального уничтожения евреев ЕВРЕИ НЕ ПЛАНИРОВАЛИ ! Этот процесс назывался “ОТРУБАНИЕ СУХИХ ВЕТВЕЙ” , который привязали к ХОЛОКОСТУ .
Еврейская элита просто наказала отбившихся от стада овец. Вот и весь расклад. Остальное– детали.
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В Бабьем Яре до сих пор не найдено ни одной гильзы, ни одной пули и это при “свидетельских показаниях” о расстреле из пулемета. Не найдено ни одного тела, костей, пепла убитых там на момент оккупации немцами Киева. Нет ни одной фотографии (а немцы любили фотографировать свои “победы”) где бы был запечатлен сам расстрел или тела.
НЕТ НИ ЧЕГО, но каждый год на годовщину “расстрела” в Бабьем Яру “льются слезы” и произносятся речи не известно по ком…
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Много мифов живут в нашем общественном сознании. Холокост – самый зловредный!
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https://youtu.be/7QnTiJHexUI
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Помочь человеку, попавшему под «правосудие», можно следующим образом: поставить под сомнение легитимность пермского (как, впрочем, и любого другого) суда вообще и судьи, который будет рассматривать “дело”, в частности. Такая возможность есть. Не забудьте снимать балаган на видео, закон такое предусматривает и никто запретить не может.
1. Перед началом “суда” спросить т.н. “судью” признаёт ли он (она, оно) законы РФ и международное право. Вероятно, сначала будет ступор, но надо настоять. Скорее всего, ответ будет утвердительным.
2. Потребовать у т.н. “судьи” документы, удостоверяющие его личность и статус. По закону оно (он,она) предъявит их обязаны. В качестве удостоверения личности может быть предъявлен паспорт. В этой бумажке сразу можно зацепиться за печать, которая, как вы понимаете, ГОСТу 51511-2011, не соответствует. То есть документик фуфло. В Конституции даже отсутствует положение о паспортеСразу обращаемся к ст.119 Конституции РФ, где указано, что “Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет”… Спрашиваем, проходило лицо, которое собралось вас судить, процедуру получения гражданства РФ. Лицо либо не сможет ответить, либо станет врать, что проходило. Требуйте доказательства.
Удостоверение судьи, скорее всего, предоставлено не будет, потому что у “судей” их нет и им не надо, поскольку все назначения в “судебной” системе происходят по “блатту”, то есть, по еврейской линии, и евреями они признаЮтся. Но гои об этом не знают.
Если вдруг за последнее время что-то изменилось и у “судьи” оказалась какая-то ксива, сразу обращаем внимание, кто его подписал, а это должен быть обязательно Президент (ст.128п.2). Если подписи Президента нет, а есть чья-то другая, можно по этому поводу слегка поглумиться, а при желании можем попялиться на печать. После обнаружения несоответствия ГОСТ 51511 “судью” можно смело посылать, условно говоря, нах..й, разворачиваться и идти домой. Если, что совсем уж невероятно, печать соответствует ГОСТ, обращаем внимание на ОГРН. Если он начинается на цифирь 1, то это печать не государственного учреждения, а просто некоего юр.лица и пох..й, как оно называется. То есть, ваши отношения могут строиться только на договорной основе с какими-то условиями, либо не строиться вообще. Идём домой…
3. Если “судью” после такого вдруг заусИло и оно начало талдычить что-нибудь типа “именем российской федерации” или науськивать на вас полицейских с такими же липовыми ксивами, спросите его, кто оно такое и на каком основании вообще называет себя судьёй. При желании можете поиздеваться над этим мошенником, но это как хотите…
Но, скорее всего, данная процедура завершится гораздо раньше, чем изложено, и “суд” не состоится…