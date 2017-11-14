Пермского публициста, усомнившегося в холокосте евреев, теперь проверят психиатры…

Следственный комитет РФ назначил пермскому общественному деятелю Роману Юшкову судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела, возбуждённого в связи с ОТРИЦАНИЕМ холокоста евреев.

В постановлении о назначении экспертизы необходимость её проведения обосновывается тем, что "Юшков унижал человеческое достоинство группы лиц «евреи», а также отрицал факт уничтожения 6 миллионов евреев". Пермская Фемида уверена, что последний факт был установлен Нюрнбергским трибуналом.

В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Романа Юшкова экспертам-психиатрам поручено определить, не страдает ли Юшков психическим заболеванием, и если да, то каким именно. Провести экспертизу поручено Пермской краевой клинической психиатрической больнице. Публицист официально предупреждён, что в случае отказа добровольно явиться для прохождения экспертизы он будет доставлен на неё принудительно.

Напомним, уголовное дело в отношении Юшкова возбуждено в минувшем августе в связи с перепостом статьи мурманского писателя Антона Благина «Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с “Holocaust six millions jews”!», размещённой на сайте «Русский мир», а также написанием сочувственных комментариев к ней.

Дело возбуждено по признакам возбуждения ненависти или вражды (ст. 282 ч. 1 УК РФ), а также реабилитации нацизма, выразившейся в «отрицании фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» (ст. 354.1 ч. 1).

«Чувствую, мои преследователи мечутся и не могут определиться, - считает Роман Юшков. - С одной стороны, им бы хотелось продемонстрировать, что отрицать холокост могут только умалишённые, как это делалось в средние века с отрицателями идеи плоской земли на трёх китах. С другой стороны, в этом случае они не смогут меня покарать. Бедняги!»

В рамках возбуждённого уголовного дела дома и на рабочем месте Юшкова изъяты для экспертизы все носители информации от системных блоков компьютеров до ноутбуков и музыкального плеера. Помимо этого структуры Росфинмониторинга заблокировали у публициста все банковские счета и карточки под предлогом ...предотвращения «отмывки средств, полученных преступным путём и финансирования терроризма».

Агентство "Перископ". Источник: http://periscop.prpc.ru/news/2702-171112

Как видим, судебный цирк в Перми продолжается, несмотря на вопиющие факты, ставшие достоянием гласности к 100-летию "русской революции" в России...

К этим вопиющим фактам, прежде всего, относятся достоверные сведения об участии евреев в революции 1917 года в Российской империи и геноциде русского народа, о финансировании еврейскими банкирами Адольфа Гитлера и его фашистской партии NSDAP, о создании мифа под названием "Холокост 6 миллионов евреев" почти за столетие до начала Второй мировой войны.

Итак, по порядку и подробно.

Нас много лет учили, что Октябрьская революция 1917 года, дескать, освободила русский народ от гнёта царизма и дала землю крестьянам, фабрики — рабочим, власть — советам.

На самом деле, революция 1917 года, в которой роль главных дирижёров играли Лейба Давидович Бронштейн (Троцкий) и Владимир Ильич Ульянов-Ленин, дала русскому народу ещё более худшую кабалу, чем была при царизме, поскольку при них ПРАВЯЩИМ КЛАССОМ в России стал "библейский народ-богоборец" — жиды.

Библейский народ-богоборец и два его вождя — Ульянов-Ленин и Бронштейн-Троцкий.

Доказательства этому факту и подробности той истории в статье: "100-летие революции. О чём надо знать и помнить всегда...": https://cont.ws/@antonblagin/762658

Сразу скажу, эта голая правда про евреев — никакой не "антисемитизм", не "разжигание розни", это всего лишь констатация исторических фактов! Современые люди должны это знать! Каждый имеет право знать историческую правду, как бы тщательно не замалчивали и не скрывали её враги народа!

Удивительно, но у России в то время был свой самый настоящий пророк — Фёдор Михайлович Достоевский, предсказавший Октябрьскую революцию за 40 лет до её начала, причём это было не устное, а письменное предсказание (что особенно ценно!), опубликованное в "Дневнике писателя" за 1877 год.

Также вопиющим фактом является и то, что нынешние руководители России в упор не видят (точнее, не хотят видеть!), что Ленин сообща с Троцким сделали правящим классом в Советской России "библейский народ-богоборец" — жидов.

Нынешние руководители России (не все, но многие, включая премьер-министра Д.А.Медведева) всячески публично поносят деяния следующего советского правителя — Иосифа Сталина, который к концу 30-х годов ХХ века сумел перехватить из рук Ленина и Троцкого вожжи управления страной и стал мало-помалу в силу своих возможностей исправлять созданный ими "исторический перекос". Сталин прежде всего покарал убийц государствообразующего народа России! Почти все "верные ленинцы" и "троцкисты" были к 1937 году арестованы и осуждены, а многие из них расстреляны именно как "враги народа". Подчёркиваю, их казнили не как врагов Сталина, а как врагов народа!

Тем не менее, нынешний премьер-министр России, будучи евреем по национальности, Дмитрий Медведев упорно талдычит на камеру : "Сталин совершил массу преступлений против своего народа".

Пусть евреи думают, как хотят! С точки зрения русского человека, то, что Д.А.Медведев называет "преступлениями против своего народа", было прежде всего восстановлением исторической справедливости!

Налицо историческая причинно-следственная связь: сначала массовые преступления против народа совершили еврейские вожди Ленин и Троцкий, потом у руля оказался Сталин, который исправлял то, что эти двое наворотили за годы революции и Гражданской войны 1918-1922 годов. Это невозможно оспорить!

Следующим вопиющим фактом является то, что всем историками хорошо известно, но большинство из них об этом предпочитает помалкивать: миф о Холокосте 6 миллионов евреев появился отнюдь не во время Второй мировой войны, и не после её, а за много десятилетий до того, как на земле родился Адольф Гитлер.

Этот миф использовался еврейскими политтехнологами как минимум с 1869 года как дезинформационное прикрытие (внимание!) политических преступлений, как то: революции и мировые экономические кризисы, в которых евреи принимали массовое участие.

Свидетельством (и одновременно доказательством) тому, что этот миф "О холокосте 6 миллионов евреев" появился задолго до Второй мировой войны, являются публикации в американских газетах "New-York Times", в которых помимо рассказов о "бедных и несчастных евреях" использовались знаковые слова: "six millions", "Jew", "Holokaust", и указывалась дата выхода публикации в свет.

Этот коллаж из газетных публикаций можно увеличить для лучшего прочтения текста.

В настоящее время в Интернете имеется документальная видеозапись, на которой показана целая кипа иностранных газет за период с 1915 года по 1938 годы с заметками про евреев, где как раз спекулятивно используются слова "six millions" (шесть миллионов), "Jew" (евреев), "Holokaust" (холокост).

Дополнить эту умопомрачительную цепочку исторических фактов можно цитатой из документа под названием "Катихизис еврея в СССР", который попал в руки работников советского КГБ в 1958 году. Среди многочисленных "наставлений", которые были адресованы советским евреям в надежде, что они будут заниматься подрывом основ государственного строя в СССР, было и такое:

"Играйте на сердоболии русских. Изображайте из себя бедных и несчастных, вызывайте к себе жалость и симпатию, распускайте слухи о народе – вечном страдальце, о гонениях в прошлом и дискриминации в настоящем. Тактика «бедного еврея» проверена тысячелетиями!"

Представленные выше факты показывают, что в рамках именно этой тактики и был создан еврейскими писателями миф о совершённом фашистами в ходе Второй мировой войны так называемом "холокосте" 6 миллионов евреев!

Давайте теперь поговорим о нашей реальности.

Вопрос: убивали ли евреев подчинённые Адольфу Гитлеру нацисты?

Ответ: да, убивали!

Причём, есть неоспоримые доказательства в виде фотодокументов и архивных документов, что в ходе Второй мировой войны нацистами были убиты сотни тысяч евреев!

СОТНИ ТЫСЯЧ ЕВРЕЕВ!!!

Однако, до сих пор нет ни одного прямого доказательства того, что нацисты в период с 1939 по 1945 годы убили аж 6.000.000 евреев!

Ни одного реального доказательства того, что нацисты убили эти заявленные "6 миллионов евреев", не было представлено и в ходе Нюрнбергского трибунала, международного судебного процесса над бывшими руководителями гитлеровской Германии, который проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года.

Эта цифра "Six millions Jews" всплыла в ходе Нюрнбергского процесса лишь после того, как Рудольф Гесс (Rudolf Franz Ferdinand Höß; 1900-1947) после целой серии пыток признался в том, что на территории концлагеря Освенцим было уничтожено 4 миллиона человек разных национальностей.

Рудольф Гесс был комендантом концентрационного лагеря Освенцим (с 4 мая 1940 — по 9 ноября 1943 годы) и инспектором концентрационных лагерей (с 9 ноября 1943 — по 1945 годы). Его признанием об уничтоженных миллионах людей незамедлительно воспользовались тогда еврейские организации, еврейские писатели и еврейские политики. Они сделали всё, чтобы придать мифу "О холокосте 6 миллионов евреев" самый что ни на есть правдоподобный вид.

Правда, установленная ими фальшивая статистика жертв концлагеря "Освенцим" ("Аушвиц") в виде памятной таблички просуществовала недолго. Честные историки смогли довольно быстро доказать, что В ОСВЕНЦИМЕ НЕ БЫЛО УМЕРЩВЛЕНО 4 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК!

Тогда те же еврейские организации и политики под давлением обстоятельств пошли на снижения числа жертв в Освенциме. На новой памятной табличке была указана уже другая цифра: "...в этом месте нацистскими преступниками было убито около одного с половиной миллиона мужчин, женщин и детей, преимущественно евреев...".

Все эти факты действительно вынуждают даже далёких от политики людей ставить под сомнение правдивость утверждения "О холокосте 6 миллионов евреев в ходе Второй мировой войны".

Да и как можно верить, если эти многочисленные факты доказывают обратное, что мы имеем дело с чудовищным мошенничеством и спекуляцией евреев на "мёртвых душах" в стиле одноименного бессмертного произведения Николая Гоголя:

Ну и последнее, что я хотел бы донести до читателя.

То, с каким упорством власть в Перми пытается непременно осудить и привлечь к уголовной ответственности по "русской статье" народного активиста Романа Юшкова, откровенно свидетельствует, что после развала СССР, случившегося в 1991 году, мы не просто перешли по велению нового руководства страны из социализма в дикий капитализм, но и получили то, что россияне имели при Троцком и Ленине — в современной России правящим классом опять стали евреи. Именно поэтому у них своя правда и свои суды. Одни суды для нас, гоев, другие для них, богоизбранных!

Приложение к статье: "Незаконные «раввинские суды» в России" .

"ПОМОЩЬ АВТОРУ"

И ещё одно важное приложение к статье: "Логово дьявола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях" .

13 ноября 2017 г. Мурманск. Антон Благин

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