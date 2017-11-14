Пафос и бред: Тереза Мэй разразилась жесткой критикой в адрес России

В подрыве международного порядка, читай: системы глобальной безопасности, обвинила Россию британский премьер-министр Тереза Мэй. Такими вещами шутить не принято, но западные политики об этом забыли. В порыве жесткой критики Мэй в своей ежегодной речи по внешней политике припомнила Москве и Крым, и Донбасс, и даже хакеров. Собрала до кучи все лживые сплетни и обвинения только бы насолить… Борису Джонсону.

Ничего нового она зрителям не сообщила. Опять завела песню про якобы российское вмешательство в избирательный процесс в других государствах, про хакерские атаки на военные ведомства Германии и Дании и ведение «информационной войны» против стран Запада. Кульминацией прозвучали ее слова: «Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете».

При этом британская леди не собирается рвать межгосударственные отношения с Россией, заявляя, что их необходимо улучшить. По этому поводу эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский, доцент Национального исследовательского университета ВШЭ, отметил:

«Если говорить в широком смысле, британцы всегда занимали очень жесткую позицию в отношении России – по крайней мере, в последние полтора десятилетия это было совершенно очевидно».

Добавим к этому внутриполитические разборки и конфликт премьер-министра с главой британского МИД Борисом Джонсоном, который планирует вскоре приехать в Россию, чтобы инициировать процесс улучшения российско-британских отношений, как становится понятно желание Терезы Мэй усложнить ему эти задачи в Москве. Вдруг он и правда захочет нормализовать отношения с российским руководством.

Тереза Мэй не отличается в этом плане от прочих западных политиков, пытающихся пропиариться на российском вмешательстве в дела Европы без предъявления каких-либо доказательств в подтверждение своих слов. Зато сколько пафоса про демократию, про свободные и открытые общества…

Впрочем, не забыла она упомянуть и «холодную войну», возвращение к которой для Лондона нежелательно, но если заставят, то придется возвращаться. И верх лицемерия от британского политика, представляющего интересы страны, портящей жизнь всем вокруг на протяжении столетий: «Россия однажды выберет этот другой путь» и станет сильным, играющим по правилам государством.

Вот только по чьим правилам должна играть Россия? По правилам западного мира, ставящего во главу угла даже не интересы стран Евросоюза, а интересы определенной кучки «гегемонов»-англосаксов – Великобритании и США.