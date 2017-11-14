От Меня это было
Думал ли ты когда-либо, что всё, касающееся тебя, касается и Меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока Моего.
Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, и поэтому для Меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда искушения восстанут на тебя, и враг придет, как река, Я хочу, чтобы ты знал, что От Меня это было.
Что твоя немощь нуждается в Моей силе и что безопасность твоя заключается в том, чтобы дать Мне возможность бороться за тебя.
Находишься ли ты в трудных обстоятельствах, среди людей, которые тебя не понимают, которые не считаются с тем, что тебе приятно, которые тебя отстраняют, – От Меня это было.
Я – Бог твой, располагающий обстоятельствами.
Ты не случайно оказался на твоем месте, это то самое место, которое Я тебе назначил.
Не просил ли ты, чтобы Я научил тебя смирению,– так вот смотри, Я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют Мою волю.
Находишься ли ты в денежном затруднении, тебе трудно сводить концы с концами, знай, что От Меня это было.
Ибо Я располагаю твоими материальными средствами. Я хочу, чтобы ты прибегал ко Мне и был бы в зависимости от Меня. Мои запасы неистощимы. Я хочу, чтобы ты убеждался в верности Моей и Моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли сказать о нужде твоей: «Вы не верили Господу Богу вашему»(Втор. 1:32–33).
Переживаешь ли ты ночь скорбей, ты разлучен с близкими и дорогими сердцу твоему, – От Меня это было.
Я – муж скорбей, изведавший болезни, Я допустил это, чтобы ты обратился ко Мне и во Мне мог найти утешение вечное. Обманулся ли ты в друге твоем, в ком-нибудь, кому открыл сердце свое, – От Меня это было. Я допустил этому разочарованию коснуться тебя, чтобы ты познал, что лучший друг твой есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносил ко Мне и говорил Мне. Наклеветал ли кто на тебя предоставь это Мне и прильни ближе ко Мне, убежищу твоему, душою твоею, чтобы укрыться от «пререкания языков». Я «изведу, как свет, правду твою и судьбу твою, яко полудне» (Пс. 36, 6). Разрушились ли планы твои, поник ли ты душою и устал – От Меня это было. Ты создавал себе свои планы и принес их Мне, чтобы я благословил их. Но Я хочу, чтобы ты предоставил Мне распоряжаться обстоятельствами твоей жизни, и тогда ответственность за все будет на Мне, ибо слишком тяжело для тебя это, и ты один не можешь справиться с ними, так как ты только орудие, а не действующее лицо.
Посетили ли тебя неожиданные неудачи житейские и уныние охватило сердце твое, знай – От Меня это было.
Ибо Я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими пред очами Моими и побеждали бы именем Моим всякое малодушие.
Не получаешь ты долго известий от близких и дорогих тебе людей и по малодушию твоему впадаешь в отчаяние и ропот, знай – От Меня это было. Ибо этим томлением твоего духа Я испытываю крепость веры твоей в непреложность обетования, силу дерзновенной твоей молитвы о сих близких тебе. Ибо не ты ли вручил их Покрову Матери Моея Пречистыя, не ты ли некогда возлагал заботу о них Моей промыслительной любви.
Посетила ли тебя тяжкая болезнь, временная или неисцельная, и ты оказался прикованным к одру своему – От Меня это было. Ибо Я хочу, чтобы ты познал Меня еще глубже в немощах своих телесных и не роптал бы за сие ниспосланное тебе испытание, не старался проникнуть в Мои планы спасения душ человеческих различными путями, но безропотно и покорно преклонил бы выю твою под благость Мoю к тебе. Мечтал ли ты сотворить какое-либо особенное дело для Меня и вместо того слег на одр болезни и немощи – От Меня это было.
Ибо тогда ты был бы погружен в дела свои и Я не мог бы привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу научить тебя самым глубоким мыслям, что ты на службе у Меня. Я хочу научить тебя сознавать, что ты – ничто. Некоторые из лучших соработников Моих суть те, которые отрезаны от живой деятельности, чтобы им научиться владеть оружием непрестанной молитвы.
Призван ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение, иди полагаясь на Меня. Я вверяю тебе эти трудности, ибо за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих, на всех путях твоих, всем, что будет делаться твоими руками. В сей день даю в руку твою этот сосуд священного елея. Пользуйся им свободно, дитя Мое. Каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады и разочарования, каждое откровение твоей немощи и неспособности пусть будут помазаны этим елеем – От Меня это было. Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и потому положи в сердце свое слово, которое Я объявил тебе в сей день, – От Меня это было.
Храни их, знай и помни – всегда, что всякое жало притупится, когда ты научишься во всем видеть Меня. Все послано Мною для совершенствования души твоей, – От Меня это было.
преподобный Серафим Вырицкий
Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Vyritskij/ot-menja-ehto-bylo/
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Ты – навоз. А Я..Я..Я.. такой.. ну прям такой весь.. акуительный.. и совершенный.. и бох, бох, бох.. и пуп вселенной… как же Я Себя оБожаю!.. а ты сцука пачиму нет?!!! пысдуй быстррра к психиатру!!!!
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Здесь – не семинарий, чтобы выкладывать поповские беседы… Да ещё с ошибками… У христиан и иудеев бог один и тот же – Иегова-Яхве-Саваоф. Сам же Христос ЗАПРЕТИЛ называть его господом. В первом «Послании к коринфянам» глава 12 стих 3 сказано: «…и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым».
Дальше – он опять же ЗАПРЕТИЛ своим сопровождающим ходить в земли славян. «И спросил Андрей Ионин, ученик Его: «Равви! каким народам нести благую весть о Царствии Небесном?» И ответил ему Иисус: «Идите к народам восточным, к народам западным и к народам южным, туда, где живут сыны дома Израилева. К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева…»» (Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
Он был послан спасать ТОЛЬКО евреев. В библии об этом сказано так:
«Он же сказал в ответ: «Я послан ТОЛЬКО к погибшим овцам дома Израилева»» (Мф. гл.15. ст. 24)… Интересно, а кто так запросто самого самого бога куда-то послать? И не нужно наш народ ставить под знамена Иисуса Христа – он Мессия и только для народа Израиля!
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“К язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева…” – очень интересно, если не странно, звучат эти слова в свете археологических находок – ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ У СЛАВЯН!!! Сие безгрешно есть??? Сомневаюсь, что-бы Христос подобное считал безгрешным… Или ему это не ведомо было? Ну не знал Бог, что славяне жертвами грешат…;)) Да?
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“Интересно, а кто так запросто самого самого бога куда-то послать?” – не демонстрируйте свою безграмотность – послан был Христос Сын Божий своим Отцом. Отец Бог и Сын Бог.
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и ЧТО ЖЕ ВЫ ТАКОЕ ПИШИТЕ?! вЛАСТЕЛИН НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ И НАШ сОЗДАТЕЛЬ, БОЖИЙ СЫН КАТЕГОРИИ мИХАИЛОВ, мИХАИЛ НЕБАДОНСКИЙ, ЯСУС – НА ЗЕМЛЕ, ПРИШЕЛ НЕ СПАСАТЬ ИУДЕЕВ, А НЕСТИ ИМ ИСТИНУ О ТОМ, ЧТО БОГ – НАШ ОТЕЦ, А МЫ – ЕГО ДЕТИ – ВСЕ БРАТЬЯ. ОН ПРИХОДИЛ НА ЗЕМЛЮ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ЗЕМЛЯН, НО ДЛЯ ВСЕЙ НАШЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, В КОТОРОЙ 100 СИСТЕМ ОБИТАЕМЫХ ПЛАНЕТ, В КАЖДУЮ ИЗ КОТОРЫХ ВХОДЯТ ПО 100 ОБИТАЕМЫХ ПЛАНЕТ И ЧИСЛО ИХ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! ЗЕМЛЯ СТАЛА ИЗВЕСТНА И УВАЖАЕМА ВО ВСЕМ МАТЕРИАЛЬНОМ МИРОЗДАНИИ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ЕЕ ВЫБРАЛ НАШ СОЗДАТЕЛЬ ДЛЯ СВОЕГО ПОСЛЕДНЕГО ПОСВЯЩЕНИЯ. оН УЗНАЛ ЖИЗНЬ СВОИХ СМЕРТНЫХ СОЗДАНИЙ, ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ ФИЗ. СМЕРТЬ И ДАЛЕЕ ВЕСЬ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА ДО САМОГО РАЯ! И ЭТО НЕ БИБЛЕЙСКИЕ ВЫДУМКИ, А НАУЧНАЯ ИСТИНА, НАЧИНАЯ С ПОЯВЛЕНИЯ МАТЕРИИ, КОТОРУЮ НАМ СООБЩИЛА НЕБЕСНАЯ ИЕРАРХИЯ. ОТРИЦАЕТСЯ ЭТО ТОЛЬКО ТЕМИ, КТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАНИЙ! (НЕ ХОЧУ ОБИЖАТЬ НИКОГО СЛОВОМ НЕВЕЖЕСТВО, Т.К. НАРОД НЕ ВИНОВЕН, ЕГО НЕ ПРОСВЕЩАЮТ, БОЛЕЕ ТОГО, СКРЫВАЮТ И ЗАПРЕЩАЮТ ИСТИННЫЕ ЗНАНИЯ).