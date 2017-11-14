Мы помним чудное мгновенье успешной встречи в коридоре

Да…уж, даже в кулуарах (в коридорах) не встретились.

Всё кончилось мгновенным приближением во время давки в момент совершения церемонии заключительного группового фото участников «на память». Мне так не понравился кадр львиной розовой морды Трампа,склонённой к тонкому лику нашего взволнованного президента.

Конечно, это пощёчина, это нанесённая обида и так далее, и тому подобное…

Но зачем мы сами упорно лезем «договариваться»? Да ещё и наперёд трещим на весь мир о наших надеждах? Честно мечтаем договориться от том, что ради наших «голубых» глаз США захочет отказаться от однополярного мира и предпочтут мир двуполярный или триполярный? О таком новом мировом порядке не договариваются, его устанавливают, если хватает силы.

Ситуацию спас Лавров. «По итогам встречи» — (какой встречи, её же не было?) опубликовали совместное заявление, в котором (внимание !) «ПОДТВЕРДИЛИ СВОЮ РЕШИМОСТЬ НАНЕСТИ ПОРАЖЕНИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИГ * В СИРИИ». Ну это, как заявить, что 2 X 2= 4.

ИГ уже нанесли поражение и российско-иранско-сирийская коалиция, и возглавляемая США коалиция, отобрав у них Алеппо, Дейр-эз Зор, Ракку и множество других городов.

Совместное заявление это? США и России? Лавров принёс проект, спасая босса, уже очень печальный Лавров, к Тиллерсону самый идиотский, насколько можно, текст заявления, самый банальный, одну воду. Рекс понял Сергея, всё же свой брат министр иностранных дел, такие вещи понимает. Тиллерсон вычеркнул пару фраз, которые старый Лавров ему приготовил, просто подсунул вычеркнуть. Чтобы это называлось: «Активно работали с текстом совместного заявления».

И вот теперь наши СМИ имеют формальное право писать: «Сирия: О чём договорились Путин и Трамп».

А ВВП имеет формальное, по сути фейковое право назвать встречу «успешной». И фейково грозиться якобы ответственным за то, что встреча не состоялась: «Виновные будут наказаны за срывы в протоколе». То есть виновными назначены мелкие сошки.

Вот зачем теперь столько усилий прилагается для того, чтобы выдать за успех — оскорбление, унижение и намеренный отказ американского президента встретиться с российским (если уж называть вещи своими именами, так называть!)? Не совсем понятно, зачем.

Зачем понадобилось теперь нагромождение лжи, когда можно было не нарываться на все эти унизительные по отношению к нам с вами тоже (потому что в Дананге Путин представлял нас, Россию, русских, к сожалению), плевки и оскорбления, когда можно было попросту туда не ездить?

Не ездить и всё.

Русские цари и большевистские цезари редко посещали заграницы. Разве что, если делить Европу и мир, лично приезжали раз в столетие. И ничего, дискомфорта от недостатка общения с американскими грубиянами, например, не испытывали.

Для целей общения с иностранными державами испокон веков существуют дипломаты. (Даже ООН на самом деле это сеть, конкурирующая с дипломатическими сетями суверенных стран). Всё это сюсюканье вокруг, тошнотворное внимание к важности встреч глав государств неуместно. Длится не так уж долго, культ встреч между главами государств феномен скорее современный, но уже ненужный.

Россия определяется в мире не по умению наших руководителей вести полемику — ни один оратор, заметьте, не стал главой государства пока ещё. Россия весит тяжело по своему ядерному потенциалу + по своей территории + по ярости оголтелого её населения, чем мы гордимся.

Так что нам не нужны долгие диалоги вальяжных лидеров, сидящих в креслах, окруженных полусотней слуг и домочадцев.

Теперь история о добром царе Трампе и плохих боярах Вашингтона.

Ну это примитивная глупость мышления наших авгуров-комментаторов политики довела их же и затем журналистов, и затем вас, люди добрые, до такого вывода. Дескать, Трамп-то чуть ли не про-русский, а вся эта его сволочь в двухпалатном Конгрессе, всего их 535 американцев, аки псов рыкающих, не даёт ему быть нашим союзником.

Да всё же не так! Держать Россию на положении третьеразрядной державы, в которое она попала в 1991 -2014 годах (САМА, кстати говоря), чётко просматривается и у американского царя, и у бояр Конгресса. Трамп и Конгресс — два сапога пара. Американские сапоги.

Трамп в эпоху своей президентской компании был уверен, что ему удастся использовать Россию в борьбе против Китая, но получив власть сообразил, что Россия уже пригрелась у брюха своего соседа-Дракона, затащив его в ОДКБ, в ШОСС и прочие организации.

Но вот сейчас Трамп взял и приехал в Пекин, и соблазнил китайцев и, вероятно, лишил Россию самого мощного на планете союзника.

Китайцы же бесстрастно щурясь на «западных дьяволов» (у них есть даже иероглиф -иностранный дьявол) равно на Россию и США, видимо скалькулировали для себя, что им выгоднее иметь в союзниках США, и теперь будут двигаться к ним ближе.

Опыт истории научил китайцев стараться разговаривать со всеми, чтобы затем выбрать наиболее выгодный союз. Чего с них возьмёшь, они ещё принесут нам несчастья.

Посмотрите фильм, совместное производство США и Китая, с китайским режиссёром Чжан Имоу «Великая Стена». Блистательный фильм! В прошлом году выпущен, в 2016-ом.

Там всё о нас сказано, там мы — зелёные свирепые чудовища севера, атакующие Поднебесную раз в 60 лет, это против нас построена Великая Китайская Стена. Очередное нашествие зелёных свирепых НАС останавливают западные герои, во главе с американским актёром Мэттом Дэймоном, вместе с китайскими воинами. Нас там уничтожают.

Трамп, как ему кажется, разрешил конфликт с Китаем и Россия стала ему ни за чем не нужна. Вот он и бегает от ждущего его в коридорах ВВП.

ВВП как будто каждый раз забывает, что него есть ядерное оружие и ведёт себя, как будто его нет.

«Эй, проснитесь, ленинградский мальчик, у вас есть ядерное оружие!» Можно о нём как минимум напомнить.