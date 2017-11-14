Игры на первом приоритете. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Как побеждать в невидимой борьбе

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов комментирует появившуюся информацию о возможном недопущении сборной России к участию в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.



==========================================================================

Рекомендуем:

Ефимов Виктор Алексеевич (Видеолекции)



Курс эпохи водолея. Ключевая вода. (Аудиокнига), Ефимов Виктор Алексеевич



Экономика и Ноосфера, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.В., Иманов Г.М.



Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.



==========================================================================