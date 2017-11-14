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Игры на первом приоритете. Виктор Ефимов

16:34. 14 ноября 2017 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

Как побеждать в невидимой борьбе

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов комментирует появившуюся информацию о возможном недопущении сборной России к участию в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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