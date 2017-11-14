Игры на первом приоритете. Виктор Ефимов
Как побеждать в невидимой борьбе
Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов комментирует появившуюся информацию о возможном недопущении сборной России к участию в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai