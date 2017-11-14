Франция “строллила дезу” о США и России. “Чакра” – продолжение истории с подводной лодкой “Нерпа”.

Фото: wikipedia.org/Ajai Shukla

В Сети появились новые подробности скандальной истории с российской атомной субмариной проекта 971И.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что Индия пустила на борт арендованной у России атомной многоцелевой подводной лодки «Нерпа» проекта 971И (в индийских ВМС –S72 Chakra) представителей вооруженных сил США, тем самым дав доступ к секретным технологиям России. Однако вчера появились новые подробности.

Обозреватель информационного портала News.ru, ссылаясь на источник в российском военно-промышленном комплексе, сообщает, что история с «Чакрой» оказалась обычным вбросом, причем организованным французской стороной. Таким образом Франция планировала столкнуть Россию, США и Индию, чтобы потом пролоббировать свои проекты.

«Есть полная уверенность в том, что вброс организован лоббистами Франции, причём он довольно качественный», — отметил собеседник агентства.

Время для появления скандального материала, по словам эксперта, выбрано весьма удачно. Во-первых, скоро состоится визит в Индию вице-премьера Дмитрия Рогозина, который «должен финализировать те договорённости, которые были достигнуты во время визита Владимира Путина в октябре 2016 года». Во-вторых, Россия и Индия готовили контракт на аренду новой атомной подводной лодки.

Источник News.ru отметил, что новое соглашение предусматривает передачу индийским ВМС субмарины того же проекта 971. Однако французские специалисты намерены не допустить подписание данного контракта, чтобы предложить индийской стороне свои неатомные подводные лодки типа Scorpene

«У французов есть большое желание войти в индийский атомный флот. В настоящее время Франция активно продавливает идею своего участия в проектировании второго авианосца ВМС Индии национальной постройки. Вообще французская сторона не раз была замечена в подобного рода провокациях именно на индийском рынке вооружений: считается, что многие негативные публикации, касающиеся российских самолётов в индийских ВВС, — дело рук французского лобби», – заявил представитель отечественного ОПК.

Эксперт также отметил, что подобная ситуация – далеко не новое явление на рынке вооружений. Очерняющие конкурентов публикации периодически случаются в практике военно-технического сотрудничества. Например, в 2016-м году в Сеть попали секретные документы о строящихся для ВМС Индии французских субмаринах, а ведь контракт на поставку таких подводных лодок уже был заключен с Австралией. Вброс, устроенный ориентировочно немецкими представителями, стал мощным ударом по имиджу французских корабелов.

Хотя, не всё так просто в тамошенем "королевстве".

В "мастерстве" индийских танкистов, мы могли убедиться на прошедшем, в этом году в России танковом биатлоне.

Индийские СМИ решили проанализировать причины неудачного выступления команды военнослужащих ВС Индии на соревнованиях по танковому биатлону в рамках международных армейских игр. При этом в индийских средствах массовой информации откровенно пытаются найти некий внешний фактор фиаско. Так, издание Hindustan Times решило сообщить своим читателям, что главной причиной того, что индийская команда в танковом биатлоне не победила, являются «устаревшие танки Т-90».

Напомним, что в ходе состязаний на подмосковном полигоне Алабино индийская команда, состоявшая из экипажей двух танков Т-90 индийской сборки, резво начала, но потом в силу ряда технических (так было заявлено официально) обстоятельств выбыла из турнира.

Как сообщает индийский веб-ресурс www.livefistdefence.com , армия Индии приняла решение в ближайшее время официально начать тендер на новый перспективный основной танк Future Ready Combat Vehicle (FRCV) для замены своего нынешнего парка танков Т-72. Программа FRCV, которая заменит закончившуюся фактическим провалом програму разработки национального индийского танка Arjun, должна привести к закупке более 2000 новых основных танков, которые должны производиться в Индии в соответствии с принципом "Make in India", а также созданию семейства тяжелых бронированных машин. Оснащенный дополнительной динамической защитой танк Т-72М1 армии Индии (с) АР Согласно предварительным требованиям по программе FRCV, обнародованным индийской армией в июне 2015 года, начало поставок новых танков по программе ожидается в 2025-2027 годах. Новая тяжелая боевая платформа, основной машиной на которой должен быть перспективный танк, должна иметь модульную концепцию. Сам танк видится индийским военным машиной "среднего веса" с боевой массой 45-50 тонн, особо оптимизированной для действий на полупустынной и пустынной местности и в горных районах. К участию в тендере предполагается привлечь ведущие танкостроительные компании мира, которым будет разослан запрос предложений (RFP). С победителем тендера индийская армия должна заключить двухэтапные контракты - на стадию НИОКР, и на производственную стадию в Индии. Объявление индийской армией тендера по программе FRCV фактически игнорирует осуществляемую уже некоторое время индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) программу разработки перспективного танка Future Main Battle Tank (FMBT). Очевидно, что индийская армия полностью разуверилась в танкостроительных способностях DRDO после неудачи с танком Arjun. Танк Т-72 остается основным по численности танком индийской армии. С 1978 по 2007 годы индийская армия получила в общей сложности 2414 танков семейства Т-72, включая 1108 танков (70 экспортных Т-72 "без буквы", 500 Т-72М и 538 Т-72М1) производства Уральского вагоностроительного завода (УВЗ), импортированных из СССР, и 1306 танков Т-72М1, изготовленных в Индии по лицензии на предприятии Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади близ Мадраса (первые 175 из них были собраны из машинокомплектов, поставленных с УВЗ). Тендер по программе FRCV, судя по замышляемому его организаторами масштабу, с весьма высокой степенью вероятности выльется в "сухопутное" повторение многострадального индийского истребительного конкурса MMRCA, и, вероятно, породит массу эпических коллизий.

п.с. и вообще, "гранаты" у нас и у индусов не той что ли "системы" ...

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https://politros.com/armiya/96158/

https://topwar.ru/122628-indiyskie-smi-nashli-vinovnyh-v-neudache-na-tankovom-biatlone-tanki-t-90.html

http://bmpd.livejournal.com/2949247.html