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Фальсификация истории. Катынь

13:50. 14 ноября 2017 Просмотров - 212 Один комментарий Опубликовал:

В Смоленске в КВЦ им. Тенишевых 10.11.17 состоялся общественно-педагогический семинар «Исторические фальсификации и общественные механизмы противодействия им».

Катынский расстрел

Организаторами семинара выступили Фонд содействия примирению народов, участвовавших в военных конфликтах «Примирение» и Смоленская региональная общественная организация «ТКС «Просвещение», занимающиеся общественной и просветительской работой в области истории и культуры нашей страны.

В работе семинара приняли участие не только смоленские преподаватели истории, но и специально приглашенные гости: представители общественности из Твери, профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), доктор исторических наук Алексей Плотников, а также известный журналист, публицист, телеведущий, участник и многократный победитель различных интеллектуальных телеигр, политический обозреватель Анатолий Вассерман, который уже приезжал в Смоленск в 2015 году.

Анатолий Вассерман рассказал о проблемах фальсификации истории со стороны недружественных России сил. В качестве основного примера историко-политической фальсификации он привёл катынские события.

Вот что Анатолий Вассерман рассказал на семинаре в Смоленске о катынской трагедии:

– Меня давно заинтересовала тема катынской трагедии. Считаю, что версия, признанная сейчас официальной, мягко говоря, сомнительна. Установлено, что в официальных материалах о массовом убийстве в Катыни, опубликованных немцами весной 1943 года, содержатся разнообразные доказательства того, что это все осуществили сами гитлеровцы осенью 1941 года. Например, немцы опубликовали фотографии пистолетных гильз, найденных в раскопе. Специалисты сразу же определили, что это биметаллические гильзы, то есть гильзы, которые были сделаны из тонкой стали с медным покрытием. Такие гильзы выпускались только в Германии, выпуск этих гильз начался летом 1940 года, то есть после той даты расстрела, которую назвали сами немцы. Соответственно, если в раскопе найдены такие гильзы, то это означает, что поляков расстреливали немцы. В этом отчете немцы также сообщали, что опознали многие тела по имеющимся на мундирах знакам различия и наградам. Они просто не знали, что советская инструкция о содержании военнопленных отличалась от международной конвенции и предусматривала изъятие знаков различия и наград и хранение их в личном деле каждого пленного. Инструкция действовала до 1 июля 1941 года. То есть если знаки различия и награды обнаружены на телах, то дело происходило после 1 июля 1941 года. Подобных фактов немцами было опубликовано достаточно для того, чтобы признать именно их организаторами этого массового убийства.

Источник — http://smolnarod.ru/

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
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Один комментарий»

  • 3109 315
    krikunoleg 14 ноября 2017 в 14:56 Ссылка Пометить
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    Можно много чего добавить в пользу немецкого следа.
    Например, способ укладки тел – плотно, друг на друга как сардины в банке.
    Типично немецкий способ – НКВД так не делали!

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