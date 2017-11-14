Дом Сауда: что пошло не так в богатом королевстве?

Источник: pvo-info.ru

Попытка выяснить, что происходит на Ближнем Востоке, намного сложнее, чем кажется.

Ситуация стала слишком опасной, кроме того, в ней замешано слишком много игроков, и взаимосвязи между ними довольно сложные. Создать цельную картину о том, что происходит, довольно трудно. Вот краткий и неполный список игроков: сунниты, шииты, Саудовская Аравия, США, Россия, Турция, ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), Сирия, Иран, Ирак, Ливия, курды, Ливан, «Хезболла», ХАМАС, Катар, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, хути, возможно, даже Афганистан, Пакистан.

Судя по всему, США выстраивают единую линию с Израилем, ОАЭ и Саудовской Аравией против России, Ирана, Сирии, «Хезболлы». При этом Москва сближается с саудитами на фоне сокращения производства ОПЕК, пытаясь поднять цены на нефть. Парадокс, но этого удалось достичь сейчас, после арестов 11 принцев и десятков других богатых и влиятельных лиц в королевстве. Но недавно Россия заключила соглашение с нефтяной компанией Ирана о реализации проектов стоимостью $30 млрд.

Фактически именно Россия может стать самой мощной силой на Ближнем Востоке. Кремль помешал уничтожению Асада в Сирии, что, как бы вы не смотрели на это, по крайней мере спасло страну от того, чтобы стать ещё одним несостоятельным государством наподобие Ирака и Ливии. Если и можно что-то сказать о Ближнем Востоке и Северной Африке, так это то, что США смогли создать такой хаос, что теперь у них почти нет контроля над этими территориями.

Одно очевидно: Дому Сауда нужны деньги.

Денежные потоки принцам просто недоступны. И основным фактором в этом является цена на нефть. Чудесным образом, подавлением десятков принцев и других влиятельных лиц удалось добиться того, чего не удавалось добиться на всех встречах ОПЕК в отношении цены на нефть: спровоцировать её рост. Но сокращение резервов отражает долгосрочную проблему.

Еще одним признаком того, что деньги стали реальной проблемой в Эр-Рияде, является отложенное IPO Saudi Aramco, флагманской нефтяной компании, стоимостью предположительно $2 трлн. На этой неделе Трамп призвал саудовцев провести IPO в Нью-Йорке, но, несмотря на рост цен на нефть, все равно стоит задаться вопросом, насколько реальна цена в $2 трлн.

Есть ещё 15 тыс. принцев и принцесс, которые живут за счет предполагаемого богатства королевства. Все они живут в относительном достатке. Некоторые более обеспечены, чем другие, однако в королевской семье не голодают. Дело в том, что даже в королевской семье отмечен резкий рост населения. Это означает, что поскольку страна ничего не производит, кроме нефти, 1 тыс. человек на 1 тыс. молодых людей не делают ничего и только тратят деньги, которых больше нет.

Дешевая нефть усугубляет проблемы

И ситуация не улучшается: Саудовская Аравия теряет деньги на каждый баррель, который она производит. Есть свидетельства того, что она понижает точку безубыточности, но давайте добавим сюда щепотку соли. Падение точки безубыточности на 25% всего за год кажется слишком хорошим. Более того, основные конкуренты, такие как Иран, по-прежнему будут иметь гораздо более низкую точку безубыточности. Поэтому, даже если цены будут расти дальше, Саудовская Аравия достигнет реальной точки безубыточности, только когда Иран станет намного богаче.

Саудовская Аравия, крупнейшая нефтяная страна ОПЕК, также является лидером, когда речь идет о сокращении цены на нефть, которую страна смогла достичь для баланса в своем бюджете.

В следующем году королевству потребуется цена в $70 за баррель, чтобы выйти на самоокупаемость, заявил во вторник МВФ. Точка безубыточности упала с отметки $96,60 за баррель в 2016 г., что является самым большим падением среди восьми нефтепроизводителей в странах Персидского залива.

Производители нефти в Персидском заливе сокращают расходы и отменяют субсидии, после того как в 2014 г. нефть упала с более чем $100 за баррель до чуть более $50 в этом году.

Необходимость сокращения расходов является более актуальной, когда ОПЕК сокращает объемы производства, чтобы снизить глобальный переизбыток. В среднесрочной перспективе нефть будет торговаться по цене от $50 до $60 за баррель, считают в МВФ.

Поэтому тщательная зачистка королевской семьи, возможно, неизбежна, хотя и очень рискованна. Король Салман и кронпринц Мухаммед бин Салман выступают против очень большой группы действительно богатых людей. Но пути назад нет.

Семейные разборки

Сейчас банки Саудовской Аравии заморозили более 1200 счетов, принадлежащих отдельным лицам и компаниям в королевстве, в рамках антикоррупционного расследования, проводимого в отношении правительства. Они добавили, что это число продолжает расти.

Десятки членов королевской семьи, должностных лиц и руководителей предприятий задержаны в ходе репрессий, им предъявлены обвинения в отмывании денег, взяточничестве, вымогательстве и злоупотреблении должностным положением с целью получения личной выгоды. С воскресенья центробанк расширил список счетов, которые кредиторы должны замораживать почти ежечасно.

Но находиться в середине пути гораздо рискованней, чем в его начале. Отдельные семьи и фракции в королевской семье десятилетиями накапливали богатство. По словам людей, знакомых с ситуацией, правительство Саудовской Аравии намерено конфисковать денежные средства и другие активы на сумму до $800 млрд в ходе антикоррупционного расследования в отношении элиты королевства. Среди задержанных числятся несколько видных бизнесменов, более 60 принцев, официальных лиц и других влиятельных саудитов. Центробанк страны заявил в конце вторника, что он заморозил банковские счета «лиц, представляющих интерес».

Наиболее заметный — и, возможно, самый богатый из всех арестованных – в глазах Запада – аль-Валид ибн Талал. Согласно оценке Bloomberg его благосостояние насчитывает $19 млрд. Он владеет 5% акций Apple, и его доля составит $45 млрд, согласно Bloomberg.

Аль-Валид купил 6,23 млн акций Apple, или 5%, за $115,4 млн в 1997 г. С тех пор он сохранял свою долю, в то время как оценка Apple выросла до $900 млрд.

А общее число арестованных уже превышает 200 человек.

Учитывая все эти цифры, можно представить себе, почему правящая семья, или, вернее, правители внутри этой семьи, нервничают. Как считает Райан Грим из Intercept, контролируют ситуацию даже не 32-летний кронпринц Мухаммед бин Салман или 81-летний король Салман.

Это Объединенные Арабские Эмираты и, возможно, Вашингтон, учитывая, что была заключена своего рода выгодная сделка между Мухаммедом бин Салманом и Юсефом аль-Отайбой, послом Объединенных Арабских Эмиратов в США, который был ведущим адвокатом бин Салмана в Вашингтоне.

Негласная договоренность была ясна: ОАЭ и Саудовская Аравия перекачивали миллионы в политическую систему Вашингтона под видом проводимых «реформ», и Вашингтон делал вид, что считает, что они это и имели в виду.

Бин Салман провел ряд похвальных реформ, например в отношении запрета, касавшегося женщин-водителей. Между тем, 32-летний кронпринц проводит опасную, импульсивную и агрессивную региональную политику, которая включает в себя усиление напряженности с Ираном, катастрофическую войну в Йемене и блокаду союзника Катара.

Эта региональная политика представляет собой катастрофу для миллионов людей, которые пострадали от её последствий, в том числе голодающих людей Йемена, а также для Саудовской Аравии.

А недавние массовые аресты религиозных деятелей и репрессии наводят на мысль, что все это делается ради полной поддержки Мухаммеда бин Салмана. Последняя зачистка началась через несколько дней после того, как советник Белого дома Джаред Кушнер, близкий союзник посла ОАЭ в Вашингтоне Юсефа аль-Отайбы, посетил Эр-Рияд и спустя несколько часов странных даже для Трампа твитов.

Стремление бин Салмана консолидировать власть теперь слишком очевидно, чтобы его игнорировать. И это ставит обитателей интеллектуального центра Вашингтона в трудное положение, поскольку они вынуждены в значительной степени ожидать конца договоренности Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как сообщало ранее издание Intercept, Институт Ближнего Востока получил от ОАЭ выплаты в размере $20 млн. Бин Салман – это проект, поддерживаемый ОАЭ. Это странный поворот событий, учитывая размеры обеих стран.

Сегодня или завтра утром бин Салман сможет взглянуть на цифры и сказать: «О, черт!». И если он этого не сделает, это сделают Кушнер (читай, Израиль) и аль-Отайба. Все трое сравнительно молодых человека – бин Салману 32 года, Кушнеру — 36 лет, Отайбе — 43 года – довольно сильно нервничают сейчас.

И вот тогда вы получите войну или угрозу войны. Война в Йемене, блокада Катара и теперь «накаляющаяся обстановка» в Ливане с несколько таинственным смещением миллиардера, премьер-министра Ливана Харири связаны с прямыми угрозами против Ирана и «Хезболлы».

Маленькая победоносная война

Во вторник уходящий в отставку премьер-министр Ливана Саад аль-Харири совершил краткий визит в Объединенные Арабские Эмираты из Саудовской Аравии, несмотря на усугубление кризиса на родине и рост региональной напряженности, вызванный его внезапной отставкой. Харири объявил о своей отставке в субботу во время визита к своему союзнику, Саудовской Аравии, и ещё не вернулся в Ливан. Он полагает, что против него был устроен заговор, и обвинил Иран, соперника Саудовской Аравии, и его ливанского союзника «Хезболлу» в разжигании конфликтов в арабском мире.

Его отставка заставила Ливан вернуться на передний фронт регионального соперничества, где находится преимущественно блок суннитов во главе с Саудовской Аравией и союзными странами Персидского залива против шиитского Ирана и его союзников.

Представители Харири заявили, что он посетил с визитом Абу-Даби во вторник, а затем вернулся в Эр-Рияд, хотя не было никаких оснований для поездки. Также он не сообщил, когда вернется домой.

Короче говоря, миллиардер Харири — марионетка. Возможно, им управляют не из Саудовской Аравии, а из Абу-Даби. Находится ли он под домашним арестом в Эр-Рияде, как было предложено, до сих пор неясно. Но в Абу-Даби он летал не сам по себе, а для получения инструкций.

Кронпринц Саудовской Аравии обвинил Иран в «прямой военной агрессии» из-за поставок ракет повстанцам хути в Йемене, что накалило обстановку в и без того напряженном противостоянии между двумя региональными соперниками. Мухаммед бин Салман посчитал Тегеран связанным с запуском баллистической ракеты, выпущенной из Йемена по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии в субботу. Ракета была перехвачена и уничтожена.

Бин Салман объявил, что этот шаг «может считаться актом войны против королевства». Иран назвал обвинения Эр-Рияда безосновательными и провокационными.

У нас нет способа узнать, верно это или нет. Мы знаем, что Саудовская Аравия ведет варварскую войну в Йемене. С оружием, поставляемым из США, Великобритании и других стран.

Несмотря на это, Пепе Эскобар, журналист, который знает гораздо больше, чем его коллеги, считает, что ничем хорошим это не закончится ни для бин Салмана, ни для ОАЭ, Израиля, США или кого бы то ни было в их окружении. Еще одна проигрышная война для США на Ближнем Востоке?

Главный источник инвестиций Ближнего Востока, который на протяжении десятилетий занимается сделками с непрозрачным Домом Сауда, очерчивает столь необходимую перспективу: «Это серьезнее, чем кажется. Арест двух сыновей предыдущего короля Абдуллы стал роковой ошибкой. Теперь это угрожает самому королю. Король защищал бин Салмана. В армии многие настроены против бин Салмана, они возмущены арестами своих командиров. Сказать, что армия Саудовской Аравии в шоке — это ничего не сказать. Ему придется арестовать всю армию, прежде чем он сможет почувствовать себя в безопасности».

А все началось с тайных обсуждений в 2014 г., касающихся возможного «устранения» короля Абдуллы. Но «роспуск королевской семьи привел бы к разрыву связей внутри семьи, а страна раскололась бы на три части, было бы труднее защитить нефть, а обрушенные институты должны были бы быть сохранены, чтобы избежать хаоса». Вместо этого было принято решение избавиться от принца Бандара бин Султана, а затем активно оспаривать деятельность салафитов-джихадистов в Сирии — и сменить контроль над аппаратом безопасности Мухаммеда бин Найефа.

Власть разделилась между тремя основными кланами: королем Салманом (и его любимым сыном принцем Мухаммедом), сыном принца Найефа (другого принца Мохаммеда) и, наконец, сыном умершего короля (принцем Митебом, министром Национальной гвардии).

На практике король Салман позволил Мухаммеду бин Салману управлять этим шоу. И на практике же были допущены грубые ошибки. Дом Сауда потерял контроль над сменой режима в Сирии и увяз в непримиримой войне с Йеменом, которая, помимо этого, мешает бин Салману эксплуатировать Руб-эль-Хали, обширную песчаную пустыню на Ближнем Востоке. Саудовское казначейство вынуждено проводить заимствования на международных рынках.

Отвращение к бин Салману продолжало расти: «Есть три главных семейных королевских клана, действующие против нынешних правителей: семья бывшего короля Абдуллы, семьи бывшего короля Фахда и семьи бывшего кронпринца Найефа».

Найеф, который заменил Бандара, близок к Вашингтону и чрезвычайно популярен в Лэнгли из-за его контртеррористической деятельности. Его арест в начале этого года разозлил ЦРУ и некоторые фракции Дома Сауда, поскольку посчитали, что им управляет бин Салман в борьбе за власть. По словам источника, бин Салман пересек Рубикон, хотя он и не Цезарь. И ЦРУ считает его совершенно бесполезным. В ближайшем будущем произойдет смена режима. Вполне возможно, что начнется борьба, развяжут которую военные, как во времена короля Фарука, и появится правитель, который не дружит с США».

В конце концов, все сводится к знакомой теме: идите за деньгами. Нужно подвергнуть сомнению экономическую реальность Саудовской Аравии.

С деньгами приходит сила. Тот, кто теряет деньги, теряет власть. Саудовская Аравия кровоточит. Всплеск роста населения является слишком большим, и для всех этих молодых людей нет работы. Возможно, самое лучшее, что они могут сделать, это стать марионеткой США и Израиля в попытке перекроить карту Ближнего Востока, но это не очень успешный проект в последнее время, например за последние 100 лет.

Опять же, когда вы в отчаянии, вы совершаете отчаянные поступки. Если вы 32-летний кронпринц с большим количеством врагов, вы используете то, что осталось: соблюдать приличия, украсть то, что накопили другие, купить оружие и идти на войну.

Все это рисует очень темную картину для всего мира.

Россия не поддержит нападения на Иран. И Иран не допустит, чтобы нападения на Ливан и «Хезболлу» остались без ответа. Все это настроено на то, чтобы спровоцировать рост цен на нефть, и все, кто вовлечен, прекрасно с этим справляются. Потому что они могут покупать больше оружия с дополнительной выгодой.

Вот комментарии Нассима Талеба о ситуации. В конце концов, Нассим из Ливана и знает эту часть мира как свои пять пальцев.

Он отмечает, что страна, которая конфискует активы, уже не может позволить себе комфортное IPO. И все понимают, что инвестиции в Саудовскую Аравию — это идиотизм.

Источник: nstarikov.ru