Что испытывает человек, распятый на кресте







Казнь посредством распятия на кресте была довольно распространенным наказанием в Римской империи задолго до рождения Христа. Известный пример - Спартак. Когда Красс разгромил войско повстанцев, он велел возвести кресты вдоль Аппиевой дороги. На этих крестах - от Капуи до Рима - были распяты, как считается, около 6 тысяч пленных рабов, воинов армии Спартака.





В республиканском Риме в первом веке до н.э., это было стандартной и позорной формой казни. Если вы были гражданином Рима, вас не могли казнить таким образом. Святого Петра распяли в Риме, потому что он не имел римского гражданства, в отличие от св. Павла. Считается, что апостол Павел был обезглавлен - такая смерть была быстрой и потому более предпочтительной. Но нам конечно при упоминании распятия на кресте сразу вспоминается распятие Иисуса Христа





Давайте узнаем, что, чисто с медицинской точки зрения, должен испытывать человек, прибитый к орудию пыток в виде креста.







Причина смерти: удушье









Существует довольно много вполне обоснованных теорий относительно того, что же в конечном итоге добивало бедолаг, которых древние римляне казнили столь экзотическим и болезненным способом. Однако наиболее вероятной причиной смерти человека, распятого на кресте, является именно удушье.





После многих часов, а то и дней пытки вес собственного тела, в конечном итоге, начнет давить на диафрагму, затрудняя дыхание. Даже если поначалу у жертвы и хватит сил, чтобы удерживать себя в более-менее ровном положении, опираясь на ноги и подтягиваясь на руках, рано или поздно измученные мышцы начнут слабеть, и тело безвольно повиснет на гвоздях. Когда давление на диафрагму станет слишком сильным, жертва полностью утратит способность дышать и, в конце концов, медленно и мучительно задохнется.













Кстати, если римским палачам казалось, что казнь слишком затягивается, и старуху с косой следует немного поторопить, приговоренному дробили молотом бедренную кость. Помимо того, перелом бедра уже сам по себе является одним из самых болезненных переломов в человеческом теле, подобные манипуляции окончательно лишали человека возможности сопротивляться удушью, и смерть в таком случае наступала значительно быстрее.







Гвозди действуют на нервы









Гвозди, которые, как правило, забивали в районе запястья, неизбежно задевали основные нервы, проходящие через человеческую руку. Когда жертва пыталась потянуться вверх, чтобы вдохнуть, запястья непроизвольно поворачивалось вокруг гвоздя, цепляя нерв и причиняя невыносимую стреляющую боль во всей конечности. Даже если ослабевший человек переставал бороться за свою жизнь и висел неподвижно, постоянное трение нерва о толстый кусок металла вызывало непрерывную острую боль. Да что здесь говорить, наверняка, каждый из нас, кому хотя бы раз в жизни лечили зубы без анестезии, прекрасно представляет себе, насколько это «приятно», когда что-то острое задевает нерв.







Рвотный рефлекс







Если каким-то образом вам покажется мало всего вышеперечисленного, добавьте сюда мучительные симптомы гиповолемического шока, который начинает развиваться после того, как человек теряет около 20% крови. Помимо обильного потоотделения, головокружения и потери сознания, жертву начинает тошнить и рвать, что, принимая во внимание и без того незавидное положение пленника, в результате дает довольно высокий риск захлебнуться собственными же рвотными массами, что совсем не тянет на красивую мученическую смерть.







Хруст суставов







Пожалуй, еще одно из самых болезненный ощущений, которые только можно себе представить, человек начинает испытывать еще в самом начале казни. Тут нужно сказать пару слов о механике самого процесса. В первую очередь, римские палачи прибивали запястья людей, приговоренных к смерти, к горизонтальной балке креста, после чего крест поднимали, ставили вертикально, и лишь после этого дело доходило до ступней. Этого промежутка времени, когда весь вес тела полностью ложился на руки, было вполне достаточно, чтобы вывихнуть оба плечевых сустава. В конечном итоге, руки несчастного смещались за пределы нормального диапазона движения практически на 15 сантиметров.





Одна сплошная боль







Наконец, самые жуткие ощущения распятый человек начинал испытывать непосредственно перед самой смертью. Невозможность нормально дышать, вызванная давлением на диафрагму, и отток крови в нижнюю часть тела под воздействием гравитации, приводили к тому, что практически все жизненно важные органы начинали страдать из-за нехватки кислорода. Само собой разумеется, единственной «сигнальной ракетой» человеческого тела, позволяющей вполне ощутимо и определенно намекнуть, что что-то в организме идет не так, как положено, являются болевые рецепторы. И когда из-за кислородного голодания одновременно начинают отказывать практически все органы разом, само тело распятого бедолаги превращается в одну сплошную непрекращающуюся абсолютную боль.

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http://www.fresher.ru/2017/11/09/strasti-xristovy-ili-chto-ispytyvaet-chelovek-raspyatyj-na-kreste-s-medicinskoj-tochki-zreniya/

http://www.bbc.com/russian/society/2014/05/140512_crucifixion_syria_rome