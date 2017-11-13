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Запугивание в Дананге

05:08. 13 ноября 2017 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:


Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан дал свое объяснение странному поведению Трампа во время саммита в Дананге. По его мнению, русские и китайцы запугали Трампа компроматом и пытаются манипулировать им.

В студии шла дискуссия о беседе Трампа и Путина во Вьетнаме. Бреннан допустил, что Путин мог воспользоваться слабостью американского лидера к лести, а также заявил об опасениях Трампа относительно возможного наличия у российского президента компромата на него. «Я думаю, что Трамп был по какой-то причине запуган Путиным, опасаясь того, что он может предпринять. То, что Трамп делает в отношении россиян — это либо наивность, либо невежество, либо страх», — сказал Бреннан. «Думаю, китайцы и русские полагают, что они могут использовать Трампа в своих целях», — добавил бывший глава ЦРУ.

https://lenta.ru/news/2017/11/13/cia/ – цинк

Как собственно и ожидалось, даже простая встреча с рукопожатием и общая декларация по Сирии, вызвала очередной вал обвинений в зависимости Трампа от Кремля, подыгрыванию России и сдаче американских национальных интересов. И как вести в таких условиях внешнюю политику, если любая встреча с русскими превращается для Трампа в очередные проблемы внутри страны, когда даже в обычных рукопожатиях начинают видеть конспирологическую подоплеку, причем все это проявляется не на каких-то маргинальных сайтах, а в эфирах CNN, полосах Вашингтон Пост и в заявлениях бывших высокопоставленных чиновников.



Что забавно – у нас, когда американцы отказались от встречи, ограничившись мимолетной беседой, все это пытались выдавать за слив и пощечину от американцев. В тоже время, в США, ровно те же самые события пытались объяснить как очередную уступку Трампа Кремлю и предательство американских интересов. И эти вещи существуют в одной реальности, демонстрируя торжество постмодернизма, когда создаваемая медийная картина с деконструированными смыслами никак не говорит сторонним наблюдателям о том, кто кого сливает и кто чей "агент". В общем, истеричек хватает с обеих сторон.

Тут конечно стоит помнить, что Бреннан был изначально ориентирован на поддержку Клинтон и еще находясь на своем посту, неоднократно критиковал Трампа. Продолжил он это делать и после своей отставки, являясь главным голосом тех околоразведывательных кругов, которые недовольны Трампом и его внешней политикой. Именно из этого окружения исходят наиболее упоротые обвинения в адрес Белого Дома, согласно которым Кремль запустил когтистую лапу в Овальный кабинет и манипулирует американской внешней политикой. Именно через эти каналы в прессу утекали секреты из окружения Трампа, пока поставленный цепным волком старый ГБшник генерал Келли не навел в этом вопросе относительный порядок.


Бывший директор ФБР Коми, бывший глава нац.разведки Клеппер и бывший директор ЦРУ Бреннан во время слушаний в Сенате по "русскому делу".

Трамп на эту тему неоднократно высказывался в том духе, что "такую разведку" давно пора реформировать, за потерю связи с реальностью, намекая на вошедшего в раж Бреннана, который через демократическую прессу регулярно долбит по его администрации. Но тем не менее, высокопоставленные представители американского истеблишмента с упорством продолжают ретранслировать слухи о несамостоятельности Трампа. С одной стороны, это сковывает возможности Трампа по проведению активной внешней политики в отрыве от американского истеблишмента, а с другой стороны создает информационные предпосылки для подготовки процедуры импичмента, если Трамп захочет разорвать те законодательные путы, которыми его пытаются сдержать через Конгресс и Сенат.

Ну и в нагрузку, азиатский вояж Трампа в западной карикатуре.


- Вы вмешивались в наши выборы?
- Они являются священными.
- Вы уверены?
- Я имею ввиду что не вмешивался.
- ….
- Я не вмешивался. Аррргх!


Что-то я соскучился…




Давай переключим этот документальный фильм про Вьетнам…


Я люблю это. Как вы заставили монголоов ее оплатить?






"Агент Оранж".


250 млрд. долларов контрактов с Китаем.






А теперь сделаем Китай великим снова!


Поиски агентов Кремля продолжались…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бреннан, вьетнам, карикатуры, Китай, Путин, Россия, США, Трамп, цру, юмор
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