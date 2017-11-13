Владимир Путин назначил большое совещание: на повестке дня экология в Челябинске

Без президента и проблемы экологии в отдельно взятом регионе не решить. В Москве назначено большое совещание, на котором предстоит обсудить экологические проблемы в Челябинской области: загрязнение воздуха и порядок обращения с ТБО. Спасибо разговору Владимира Путина с южноуральским активистом Василием Московцом.

Теперь федеральные ведомства взяли область на учет. Росприроднадзор в ближайшее время на совещании рассмотрит также вопрос строительства Томинского ГОКа, помимо загрязнения воздуха и утилизации ТБО. Эти проблемы вышли на федеральную повестку дня после визита президента на саммит Россия-Казахстан, где он встретился с Нурсултаном Назарбаевым, посетил челябинский компрессорный завод и обсудил с рабочими их жизнь: проценты по ипотеке, экологию в области, защиту от метеоритов и др.

Многие удивились, когда Владимир Владимирович во время вылета на саммит АТЭС позвонил двум челябинцам, ответив на их обращение в телефонном разговоре. Южноуральцы обратились к Путину с заявлением, что не хотят дышать грязным воздухом и пить воду сомнительного качества.

Попросила о помощи и координатор инициативной группы обманутых дольщиков Елена Малинина. После звонка Путина ее пригласили в областное правительство на совещание по проблеме дольщиков фирмы «Речелстрой».

Дело сдвинулось с мертвой точки. Стоит отметить, что с начала 2018 года в России вступят в силу поправки закона, запрещающие реализацию крупных проектов первой категории без проведения государственной экспертизы. Правда, президент попросил Московца действовать в рамках закона.

Да, активист правильно делает, что борется за правое дело, но делать это нужно аккуратно. С задержаниями соратников активиста Владимир Путин обещал разобраться и даст задание, чтобы их оставили в покое.

Впрочем, разговор президента с челябинскими активистами не стал чем-то из ряда вон выходящим. Он и в будущем намерен общаться с людьми, выслушивая их проблемы. Ведь если хочешь исправить ситуацию, понять, чем живут россияне, надо выйти к ним навстречу. Фактор личного общения власти с народом всегда играл важную роль в управлении государством.