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В Ирландии обнаружили огромный кельтский крест из деревьев

09:25. 13 ноября 2017 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

В графстве Донегол на севере Ирландии обнаружен лесной массив, в центре которого растут более светлые деревья, образующие собой кельтский крест. Насаждение, достигающее в длину порядка 100 метров, заметно только с воздуха. 

Изначально гигантский символ вызвал недоумение и породил различные догадки о причинах своего появления. В их числе было послание предков, причуда природы или знак от инопланетян. Однако позднее выяснилось, что крест — дело рук местного жителя Лиама Эммери (Liam Emmery). Мужчина создал его, используя деревья двух типов.

Сам Эммери скончался шесть лет назад после ДТП. Его жена Норма призналась, что позабыла о «лесном проекте». Однако, по словам женщины, ее супруг был бы счастлив узнать, что его задумка увенчалась успехом.

Эксперты в области ландшафтного дизайна оценили работу, проделанную Эммери, как «подвиг садоводческой инженерии».

Кельтский крест — символ кельтского христианства. Согласно поверью, он появился благодаря святому Патрику, обратившему жителей Ирландии в христианство. Круг в знаке обозначал солнце и помогал новообращенным язычникам осознать важность креста. Как правило, его украшают традиционными узорами.

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Источник: www.kramola.info

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