Сигнал для Ким Чен Ына

У Корейского полуострова начались полномасштабные учения, в котором помимо 3 американских АУГ (атомные авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт" + корабли сопровождения + как минимум две атомные подводные лодки), принимают участие корабли Японии и Южной Кореи. Очередное бряцанье оружием должно с точки зрения США показать Пхеньяну, что нельзя просто так угрожать уничтожить мирового гегемона.На северных корейцев это особого впечатление не произвело – в КНДР заявили, что "военный маньяк Трамп хочет поджечь фитиль войны"; и что Северная Корея не боится военных угроз извне.Для КНДР подобная демонстрация служит лишним аргументом в пользу дальнейших испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.

Источник: colonelcassad.livejournal.com