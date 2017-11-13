Сигнал для Ким Чен Ына
10:55. 13 ноября 2017 Просмотров - 363 2 коммент. Опубликовал: brahman
У Корейского полуострова начались полномасштабные учения, в котором помимо 3 американских АУГ (атомные авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт" + корабли сопровождения + как минимум две атомные подводные лодки), принимают участие корабли Японии и Южной Кореи. Очередное бряцанье оружием должно с точки зрения США показать Пхеньяну, что нельзя просто так угрожать уничтожить мирового гегемона.
На северных корейцев это особого впечатление не произвело – в КНДР заявили, что "военный маньяк Трамп хочет поджечь фитиль войны"; и что Северная Корея не боится военных угроз извне.
Для КНДР подобная демонстрация служит лишним аргументом в пользу дальнейших испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Американская показуха.
Авианосцы в настоящее время- братская могила, они легко могут быть уничтожены,
например, русскими и китайцами.
Чем сильнее Вашингтон будет угрожать, тем быстрее у Пхеньяна появятся современное оружие и ракеты, а также ПРО и ПВО.
Силовой метод- не решение вопроса, тем более, что пиндосов уже никто не боится, даже на Ближнем Востоке.
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Рано или поздно КНДР должна быть уничтожена!