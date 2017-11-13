Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Сигнал для Ким Чен Ына

10:55. 13 ноября 2017 Просмотров - 363 2 коммент. Опубликовал:


У Корейского полуострова начались полномасштабные учения, в котором помимо 3 американских АУГ (атомные авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт" + корабли сопровождения + как минимум две атомные подводные лодки), принимают участие корабли Японии и Южной Кореи. Очередное бряцанье оружием должно с точки зрения США показать Пхеньяну, что нельзя просто так угрожать уничтожить мирового гегемона.
На северных корейцев это особого впечатление не произвело – в КНДР заявили, что "военный маньяк Трамп хочет поджечь фитиль войны"; и что Северная Корея не боится военных угроз извне.





























Для КНДР подобная демонстрация служит лишним аргументом в пользу дальнейших испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, ким чен ын, кндр, северная корея, США, тихий океан, Трамп, флот
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Японцы проговорились: Россия для нас угроза!
... Сеулом и подать сигнал Москве с Пекином. Сигнал подан, мы его...союзников пытается подготовить идеологическое обоснование для предъявления территориальных претензий к ...о необходимости стреножить якобы зарвавшегося Ким Чен Ына и предать свои национальные ...
Мы мирные люди, но с атомной бомбой нам спокойней — репортаж из Северной Кореи (ФОТО)
... вот на смену Ким Чен Иру пришел его сын Ким Чен Ын, или Ким Третий (III... мне ведущий российский дипломат. — Ким посылает сигнал о стремлении к миру, что... созданием атомного оружия нового поколения. Для этого Пентагон попросил у президента...
Ядерное безрассудство: как ракетные пуски КНДР отразятся на безопасности в регионе
...и оружейного плутония, которые используются для производства боеголовок. Опасения соседей северян...Поднебесную как угрозу номер один для гегемонии Соединённых Штатов. Пекин ...средней дальности — это прежде всего сигнал Ким Чен Ына новому президенту США. По его...
КНДР предположительно провела шестое ядерное испытание (дополнено)
... которой устройство показывают лидеру страны Ким Чен Ыну. В сообщении агентства говорилось,... сумела овладеть технологиями, необходимыми для создания водородной бомбы. Тем ... посылает один очень четкий политический сигнал. Несмотря на шумиху и угрозы...
Война с США: вчера, сегодня, завтра и ее возможные сценарии
...течение нескольких минут после поступления сигнала о нападении военными были ... американских тюрем) Лидер КНДР Ким Чен Ын как бы намекает своим военачальникам...гражданским населением, тактические приёмы предназначены для борьбы с нерегулярными формированиями, ...
Суверенная МБР
... достаточно невнятными комментариями в адрес Ким Чен Ына, что мол "'этот парень мог... Северной Кореи и подать определенный сигнал Китаю (особенно в свете размещения... создание и модернизацию средств доставки для ядерных зарядов, чтобы в случае...

2 коммент.»

  • 2974 2570
    Руса 13 ноября 2017 в 16:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Американская показуха.
    Авианосцы в настоящее время- братская могила, они легко могут быть уничтожены,
    например, русскими и китайцами.
    Чем сильнее Вашингтон будет угрожать, тем быстрее у Пхеньяна появятся современное оружие и ракеты, а также ПРО и ПВО.
    Силовой метод- не решение вопроса, тем более, что пиндосов уже никто не боится, даже на Ближнем Востоке.

    Ответить
  • 1169 425
    ФЕДОР ЗИМИН 13 ноября 2017 в 17:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Рано или поздно КНДР должна быть уничтожена!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>