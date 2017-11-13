Расшифровывая Путина: зачем президенту накануне выборов образ врага

Вдруг вам позвонит глава государства?

Когда и как Владимир Путин бросит шляпу на ринг и официально объявит о своем вступлении в президентскую гонку? Недавно я, без особых, впрочем, надежд на успех, попытался позадавать эти вопросы в Кремле и получил ожидаемый от ворот поворот. На данный момент политическую команду нынешнего и будущего главы государства устраивает ситуация, при которой словосочетание «президентские выборы» ассоциируется у россиян прежде всего с «потешными кандидатами» вроде бывшей ведущей «Дома-2». Однако похоже, что этот данный момент не будет длиться очень долго. Нас потихоньку, почти незаметно, готовят к появлению на сцене главного и, по сути, единственного кандидата. Нам даже вкладывают в подкорку основной месседж грядущей путинской избирательной кампании.

Цитирую по сайту Первого канала: «По дороге на саммит АТЭС Владимир Путин из самолета поговорил по телефону с активистами из Челябинска… Неожиданный звонок на личный телефон Василий Московец поначалу воспринял как розыгрыш. Еще бы, незнакомый голос в трубке сообщил, что с Василием хотел бы переговорить президент, и вежливо поинтересовался, будет ли удобно, если он прямо сейчас соединит с главой государства. То, что все серьезно, говорит, понял сразу, когда зазвучал голос, который не раз слышал и по телевизору, и по радио».

Главный смысл деятельности Василия Московца — это попытки остановить строительство опасного для окружающей среды горно-обогатительного комбината совсем рядом с окраинами Челябинска. И в масштабе региона эта тема важна сама по себе. Но в масштабе страны важен не предмет неожиданного телефонного разговора президента с совсем не обласканным местными властями активистом, а сам его факт.

В советское время Кремль посылал искушенным наблюдателям зашифрованные политические сигналы с помощью расстановки членов Политбюро на трибуне Мавзолея. Сейчас мы тоже имеем дело с зашифрованным политическим сигналом. Нам только что еще раз сообщили — первый раз был во время «Прямой линии» ВВП с народом этим летом, — на каком главном принципе будет строиться будущая предвыборная кампания президента. Вот в чем этот принцип: народ и добрый «царь» Путин против злых «бояр».

Мой больший друг, известный политолог Аббас Галлямов, оценил смысл произошедшего так: «Похоже, что все услышанное и будет основным содержанием предвыборной агитации: Путин вас слышит, Путин все знает, сидите и ждите, пока Путин разберется с вашей проблемой. В условиях отсутствия конкуренции — в принципе неплохо. Рейтинг подрастить можно. Но с точки зрения долгосрочной стратегии никакого нового качества такая малосодержательная кампания фигуре президента, конечно, не придаст. И реальной конкуренции с идейным соперником она могла бы не выдержать. Потому что идей во всем этом — ноль. Просто личный имиджмейкинг. А в стране растет спрос на содержание».

Я очень ценю политические инстинкты Аббаса Галлямова. Однако в данном случае, мне кажется, политолог очень верно ухватил суть того, что лежит на поверхности, но не заметил, что в кремлевском шифре содержится еще и шифр внутри шифра. И значение этого шифра выходит далеко за рамки президентской гонки-2018. Но начать стоит все равно именно с нее.

Чуть выше было замечено: на грядущих президентских выборах у Путина не будет реальных конкурентов. Это одновременно и чистая правда, и абсолютная неправда. У ВВП есть исключительно мощный конкурент. Это кандидат «апатия», кандидат «безразличие», кандидат «а зачем мне ходить на избирательный участок, Путина ведь все равно выберут».

В Кремле понимают: мало иметь поддерживающих их кандидата избирателей. Надо еще, чтобы эти избиратели были мотивированными и в назначенный день пришли на свидание с урной. А с мотивацией у путинских избирателей сейчас большие проблемы. Предстоящие президентские выборы воспринимаются как нечто будничное, почти техническое. Задача Кремля — переломить это состояние безразличия, внести в предвыборную кампанию оживляж. Сделать это с помощью создания на выборах интриги — мол, у Путина появился опасный соперник — невозможно. Эта легенда проваливается сразу. Поэтому Кремль сделал ставку не на интригу, а на создание убедительного образа врага.

Потенциальных жертв у путинских стратегов было две: злокозненный Запад, который мешает нам жить, и те, кто мешает жить рядовым россиянам с гораздо большим успехом, чем Запад, — воротилы местного разлива. К счастью — к счастью, в первую очередь, для нашей страны, — Запад был сочтен уже отыгранным кандидатом на роль образа врага. В точном соответствии со знаменитым лозунгом Мао Цзэдуна 1966 года — «Огонь по штабам!» — врагом Путина было решено сделать зажравшуюся местную бюрократию. А зажралась она, с точки зрения обычных граждан РФ, почти везде, а не только в Челябинске. Образ президента-громовержца, мечущего копья в надутых чинуш (прошу прощения у Сергея Лаврова за плагиат) и обращающего в паническое бегство высокомерных толстосумов, исключительно выигрышный.

Политические дивиденды от этого образа Путин может продолжить получать и после неизбежной победы на президентских выборах. На следующий же день после этой победы ВВП в глазах политической элиты превратится в «хромую утку». В лицо Владимиру Владимировичу никто, конечно, ничего такого не скажет. Дураков не найдется. Но некоторые мысли не перестают быть верными от того, что никто не решается произнести их вслух: у Путина не будет больше прав баллотироваться на высшую должность в стране, на повестку дня выходит вопрос о личности следующего президента.

ВВП, естественно, роль «хромой утки» не устраивает. Он хочет до самого последнего дня своего пребывания у власти играть роль «утки», которая растопчет и заклюет любого, кто окажется у нее на пути. Соответственно, Путину очень выгоден образ фигуры, которая в глазах населения выведена из стандартной схемы вертикали власти, парит над этой вертикалью и является союзником простого народа в его противостоянии с местной бюрократией и местным олигархатом.

Иными словами, Путин хочет быть не президентом, отбывающим последний срок. Путин хочет быть и политическим, и моральным лидером нации. Вот почему, с моей точки зрения, у челябинского экологического активиста Василия Московца неожиданно появился телефонный друг. И вот почему подобная неожиданная дружба может свалиться с неба и на других достойных борцов за правое дело.

Будьте готовы ко всему, граждане, когда на экране вашего мобильника вдруг высвечивается незнакомый номер. Вдруг вам звонит Путин?