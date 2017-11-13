Пять причинъ, по которымъ автомобили никогда не вытѣснятъ лошадей
17:51. 13 ноября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у fritzmorgen
Предлагаю вашему вниманию любопытную статью из газеты "Статскій физкультурникъ" от 31 августа 1915 года. Мне кажется, сегодня рассуждения автора снова как никогда актуальны.
Нѣкоторыя горячіе головы пишутъ, что пройдетъ совсѣмъ немного времени, и старая добрая лошадка отойдетъ на обочину, чтобы уступить дорогу мощному стальному коню. Конечно же, это не болѣе чѣмъ фантазіи: существуетъ сразу нѣсколько неустранимыхъ препятствій, не позволяющихъ получить автомобилямъ сколько-нибудь серьезное распространеніе… по крайней мѣрѣ, въ ближайшія 50-100 лѣтъ.
1. Автомобили требовательны къ дорогамъ. Тамъ, гдѣ лошадь пройдетъ, лишь слегка испачкавъ копыта, шины автомобиля завязнутъ, а самъ онъ не сможетъ сдвинуться съ мѣста. Говоря по совѣсти, для автомобилей вполнѣ пригодны развѣ что Невскій проспектъ и еще нѣкоторыя столичныя улицы: вся же огромная территорія Россіи была, ѣсть и остается законной вотчиной четвероногаго транспорта.
2. Автомобили очень капризны. Имъ нуженъ бензинъ, причемъ непремѣнно чистый, имъ нужны запчасти и воздухъ для шинъ. Автомобилямъ нуженъ опытный шоферъ и хорошій механикъ. Гдѣ же взять всю эту инфраструктуру? Сама собой она не появится, а тратить на нея деньги никто не будетъ. Автомобилямъ суждено остаться игрушкой для богатой публики, совершенно неподходящей ни для работы, ни для ежедневныхъ перемѣщеній простого люда.
3. Автомобили опасны. Онѣ ѣдутъ сами по себѣ: тамъ, гдѣ лошадь остановится или перешагнетъ упавшаго человѣка, автомобиль безъ колебаній собъетъ и задавитъ несчастнаго. Шоферъ же въ такомъ случаѣ только разведетъ руками: "Моей вины тутъ нѣтъ, автомобиль ѣхалъ самъ".
4. Автомобиль является настоящимъ подаркомъ для террористовъ. Если автомобилей будетъ много, имъ больше не надо будетъ подбираться къ кортежу Государя Императора съ бомбой въ рукѣ, достаточно будетъ начинить взрывчаткой автомобиль и направить этотъ импровизированный брандеръ къ цѣли: къ намѣченному зданію или экипажу.
5. Наконецъ, какъ же быть съ удовольствіемъ отъ верховой ѣзды? Неужели многіе добровольно согласятся помѣнять живаго, трепещушего подъ сѣдломъ могучаго коня на бездушную механическую куклу съ поршнями вмѣсто сердца? Да, господа, мы должны смотрѣть правдѣ въ лицо. Если лошадямъ когда-нибудь и суждено будетъ отойти на второй планъ, произойдетъ это явно не въ нашемъ XX векѣ.
Предлагаю вашему вниманию любопытную статью из газеты "Статскій физкультурникъ" от 31 августа 1915 года. Мне кажется, сегодня рассуждения автора снова как никогда актуальны.
Нѣкоторыя горячіе головы пишутъ, что пройдетъ совсѣмъ немного времени, и старая добрая лошадка отойдетъ на обочину, чтобы уступить дорогу мощному стальному коню. Конечно же, это не болѣе чѣмъ фантазіи: существуетъ сразу нѣсколько неустранимыхъ препятствій, не позволяющихъ получить автомобилямъ сколько-нибудь серьезное распространеніе… по крайней мѣрѣ, въ ближайшія 50-100 лѣтъ.
1. Автомобили требовательны къ дорогамъ. Тамъ, гдѣ лошадь пройдетъ, лишь слегка испачкавъ копыта, шины автомобиля завязнутъ, а самъ онъ не сможетъ сдвинуться съ мѣста. Говоря по совѣсти, для автомобилей вполнѣ пригодны развѣ что Невскій проспектъ и еще нѣкоторыя столичныя улицы: вся же огромная территорія Россіи была, ѣсть и остается законной вотчиной четвероногаго транспорта.
2. Автомобили очень капризны. Имъ нуженъ бензинъ, причемъ непремѣнно чистый, имъ нужны запчасти и воздухъ для шинъ. Автомобилямъ нуженъ опытный шоферъ и хорошій механикъ. Гдѣ же взять всю эту инфраструктуру? Сама собой она не появится, а тратить на нея деньги никто не будетъ. Автомобилямъ суждено остаться игрушкой для богатой публики, совершенно неподходящей ни для работы, ни для ежедневныхъ перемѣщеній простого люда.
3. Автомобили опасны. Онѣ ѣдутъ сами по себѣ: тамъ, гдѣ лошадь остановится или перешагнетъ упавшаго человѣка, автомобиль безъ колебаній собъетъ и задавитъ несчастнаго. Шоферъ же въ такомъ случаѣ только разведетъ руками: "Моей вины тутъ нѣтъ, автомобиль ѣхалъ самъ".
4. Автомобиль является настоящимъ подаркомъ для террористовъ. Если автомобилей будетъ много, имъ больше не надо будетъ подбираться къ кортежу Государя Императора съ бомбой въ рукѣ, достаточно будетъ начинить взрывчаткой автомобиль и направить этотъ импровизированный брандеръ къ цѣли: къ намѣченному зданію или экипажу.
5. Наконецъ, какъ же быть съ удовольствіемъ отъ верховой ѣзды? Неужели многіе добровольно согласятся помѣнять живаго, трепещушего подъ сѣдломъ могучаго коня на бездушную механическую куклу съ поршнями вмѣсто сердца? Да, господа, мы должны смотрѣть правдѣ въ лицо. Если лошадямъ когда-нибудь и суждено будетъ отойти на второй планъ, произойдетъ это явно не въ нашемъ XX векѣ.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com