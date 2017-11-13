31 октября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Определение предназначения человека по дате рождения: Влияние планет”



Автор-сказитель – Игорь Силенок



Добрейшего здравия, дорогие друзья! Продолжая тему предназначения, мы идём в глубь природы человека, сокрытой в дате его Рождения и поговорим более детально о её влиянии на характер, сознание и как следствие, судьбу человека. А также расскажем, какой скрытый смысл имеет каждая цифра и как это влияет на нашу жизнь



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 31 октября 2017 в 20 часов по Москве.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com