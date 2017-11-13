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О чем шепчут воспоминания об «Артеке», пронесенные через года

18:01. 13 ноября 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Для воспитанников 12-й смены «Артека» осень 2017 года, возможно, станет самой незабываемой в жизни. На минувшей неделе состоялось закрытие смены и прощальный концерт для детей.

5343fd5aa80b4574e9422b9a84263ded.jpgНа просторах интернета до сих пор можно встретить огромное количество писем, написанных рукой бывших воспитанников «Артека», которые через десятилетия пронесли воспоминания, связанные с лагерем. Сегодня они пытаются найти ребят, с которыми их когда-то связывали тесные узы дружбы и теплое море воспоминаний о жизни в лагере.

«Впечатления об Артеке — самые сильные в моей жизни! Не могу забыть неповторимый запах Крыма — смесь моря, кипарисовой смолы и самшита! Такого запаха нет больше нигде! Откликнитесь, мои дорогие друзья! Лагерь Кипарисный 1976 год, август - сентябрь, 13 отряд! Помните, мы хотели встретиться через 4 года, в 1980 г. в Москве возле Василия Блаженного. Но тогда была Олимпиада, и город был закрыт! Отзовитесь!», – пишет  бывшая воспитанница «Артека».

Детям цифровой эпохи повезло куда больше: наличие большого количества международных социальных сетей значительно облегчает им связь с ребятами из других городов и стран и позволяет поддерживать общение друг с другом, даже после окончания смены.

Стоит отметить, что каждая смена «Артека» уникальна и разнообразна по своему содержанию. Например, только что завершившаяся 12-я, безусловно, запомнится ребятам международным соревнованием по дзюдо, сбором оливок с их последующей обработкой, ну, и, конечно, дегустацией сербских национальных блюд. Оливки под брендом «Артек» стали  гордостью лагеря, они хранятся в музее и преподносятся  почетным гостям образовательного центра. Для российских воспитанников было особым удовольствием попробовать чевапчичи (колбаски на мангале), которые для них приготовили друзья-сербы. В свою очередь иностранные гости, наравне со всеми остальными ребятами могли во всей полноте оценить богатство и полезные свойства русской национальной кухни: детям подавали борщ, щи, каши из разных круп, запеканки, – все из самых свежих ингредиентов. Предусматривалось пятиразовое питание и обилие овощей и фруктов, что позволило артековцам оставаться бодрыми и активными на протяжении всей смены.

ae2793ab6e2133eb22fcd42a9095c49f.jpgМногие воспитанники лагеря приехали из удаленных от моря регионов, и проживание на побережье доставило им особую радость: «Я живу в Забайкальском крае, и моря у нас нет, так что, безусловно, я влюбился в Черное море и в крымскую природу, в эти горы, в Аю-Даг. Ну и, конечно же, буду скучать по людям — вожатым и ребятам», - признается воспитанник 12-й смены Влад.

Во время закрытия смены на Дворцовой площади ребята вновь исполнили песни, считающиеся лагерными легендами, которые в свое время исполняли старшие поколения воспитанников. И это еще одна особенность «Артека» – преемственность поколений и сохранение традиций, некоторые из которых составляли славу образовательного центра еще в довоенные времена.

 

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