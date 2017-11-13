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Московский Кремль XVIII-XIX веков

19:40. 13 ноября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Детализированные графические реконструированные панорамы Московского Кремля на начало XVIII и XIX веков


1700-й год



















1800-й год























http://mos-kreml.ru/ – цинк (по наводке с Вотта)

И еще из накопившегося на тему Российской Империи:

1. Подвиг князя Хилкова – https://nickol1975.livejournal.com/9647364.html
2. Лифляндский дворянин Паткуль на службе Петра Первого – https://nickol1975.livejournal.com/9671970.html
3. Подвиг мокшанцев. К истории появления песни "На сопках Манчжурии" – http://samlib.ru/c/chekmarew_w_a/1905podwigmokshancew.shtml

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: xix век, xviii век, архитектура, Кремль, Москва, российская империя
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