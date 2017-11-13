Московский Кремль XVIII-XIX веков
19:40. 13 ноября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Детализированные графические реконструированные панорамы Московского Кремля на начало XVIII и XIX веков
1700-й год
1800-й год
http://mos-kreml.ru/ – цинк (по наводке с Вотта)
И еще из накопившегося на тему Российской Империи:
1. Подвиг князя Хилкова – https://nickol1975.livejournal.com/9647364.html
2. Лифляндский дворянин Паткуль на службе Петра Первого – https://nickol1975.livejournal.com/9671970.html
3. Подвиг мокшанцев. К истории появления песни "На сопках Манчжурии" – http://samlib.ru/c/chekmarew_w_a/1905podwigmokshancew.shtml
Источник: colonelcassad.livejournal.com