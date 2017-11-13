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Мечты Эрдогана-миротворца: США и Россия, пора убраться из Сирии!

20:51. 13 ноября 2017 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал Россию и США покинуть Сирию: вывести войска и заняться только политическим разрешением кризиса. Конечно, он лукавит, настаивая на этом. Террористическая группировка «Исламское государство» до конца не разгромлена. Любое послабление и боевики получат возможность восстановить свои силы.

Относительно Владимира Путина и Дональда Трампа, то в прошлую субботу они одобрили совместное заявление по Сирии на полях саммита, смысл которого в том, что наши страны приложат совместные усилия по борьбе с ИГИЛ до ее полного разгрома. Документ был одобрен в кулуарах (по ряду причин) и согласован главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Никто не спорит с тем фактом, что сирийский кризис не разрешить только силой. Необходимо провести колоссальную дипломатическую работу по примирению сторон, чтобы избежать на будущее повторения подобной ситуации и не допустить радикализации сирийского общества. В этом Эрдоган, конечно, прав, да вот только события сильно торопит.

Память, впрочем, у президента Турции хорошая. Он вспомнил об иракском проколе Вашингтона, не забыл упомянуть и сирийские базы России. Правда, не акцентировал внимание на собственных интересах в этой стране и курдской проблеме. Ему придется смириться с тем, что российские базы - авиабаза «Хмеймим» и пункт МТО ВМФ в Тартусе, останутся.

Мы же не забыли про сбитый бомбардировщик в сирийском небе, Эрдоган. Стопроцентного доверия Анкаре не добиться, так что вспомним лучше про то, как Турция начала по собственной инициативе военную операцию в сирийской республике, невзирая на протесты со стороны Запада. Были биты не только курды, но и все, кто встретился туркам на пути.

И все потому, что Эрдоган не желал допустить объединения боевиков Рабочей партии Курдистана с сотрудничающих с ними бойцов Отрядов народной самообороны. Последние же сотрудничают с американцами, поэтому Эрдоган продолжает сотрудничать с Москвой, шантажируя тем самым Вашингтон. Показывает, что может отдалиться. И все, что ему нужно – это решить окончательно курдскую проблему.

Вот такие дипломатические танцы в арабской республике. Если американцы согласятся убраться из Сирии и перестать поддерживать курдов, то и взаимодействие с Россией может стать иным. Анкара пример сторону НАТО. Возможно, конечно, что  ситуация начнет развиваться иным образом, но зачем еще туркам нужно удалить американцев и русских за пределы Сирии? Точно не из желания принести мир и стабильность в арабскую республику...

Метки: агрессия США, Сирия игил, турция, турция и россия
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