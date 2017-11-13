Ленин разрешения не спрашивал
14:08. 13 ноября 2017 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал: Серый
Где проводить демонстрации в честь столетия Великой Октябрьской революции, как не в Питере.
Другой вопрос: все ли рады этим демонстрациям?
Для власти российской, явившейся на свет благодаря либерально-буржуазной революции 1991 года, этот праздник, как минимум, сомнительный.
В общем, администрация Санкт-Петербурга отказала коммунистам и «другороссам» (партия «Другая Россия», в прошлом — НБП*, нацболы Эдуарда Лимонова) в проведении шествия по Невскому проспекту. Коммунисты пошли на разрешённые митинги, иные отправились сразу на фуршет, а нацболы, объявив, что Ленин на
революцию разрешения не спрашивал, пошли по Невскому.
Навстречу им направился ОМОН.
Потому что это ведь не митинг в поддержку Украины (недавно был в Питере, несанкционированный, никто его не разгонял), это что-то другое. За такие митинги мировая прогрессивная общественность пальчиком не погрозит, о диктатуре, воцарившейся в России, шуметь не станет.
В итоге, главе питерских нацболов Андрею Дмитриеву в Кировском районном суде (под бюстом Кирова, что самое циничное) дали 20 суток административного ареста. Нацболу Илье Макарову — 33 суток, Дарья Исаева получила 15 суток, Игорь Яковлев — 13 сутки, Андрей Воронцов — 10 суток, Сергей Гребнев — 8 суток.
Памятуя о заукраинских митингах, спокойно проходящих в Питере, хотелось бы напомнить, что именно нацболы первыми (и, если говорить о партийных организациях в России — едва ли не единственными) отправились на Донбасс; собственно, многие из них и по сей день там служат.
(Вышеупомянутый Сергей Гребнев работал в составе легендарной «пятнашки», например).
Как я смотрю на всё происходящее?
Я смотрю на это с грустью.
С привычной, впрочем, грустью.
Другой вопрос: все ли рады этим демонстрациям?
Для власти российской, явившейся на свет благодаря либерально-буржуазной революции 1991 года, этот праздник, как минимум, сомнительный.
В общем, администрация Санкт-Петербурга отказала коммунистам и «другороссам» (партия «Другая Россия», в прошлом — НБП*, нацболы Эдуарда Лимонова) в проведении шествия по Невскому проспекту. Коммунисты пошли на разрешённые митинги, иные отправились сразу на фуршет, а нацболы, объявив, что Ленин на
революцию разрешения не спрашивал, пошли по Невскому.
Навстречу им направился ОМОН.
Потому что это ведь не митинг в поддержку Украины (недавно был в Питере, несанкционированный, никто его не разгонял), это что-то другое. За такие митинги мировая прогрессивная общественность пальчиком не погрозит, о диктатуре, воцарившейся в России, шуметь не станет.
В итоге, главе питерских нацболов Андрею Дмитриеву в Кировском районном суде (под бюстом Кирова, что самое циничное) дали 20 суток административного ареста. Нацболу Илье Макарову — 33 суток, Дарья Исаева получила 15 суток, Игорь Яковлев — 13 сутки, Андрей Воронцов — 10 суток, Сергей Гребнев — 8 суток.
Памятуя о заукраинских митингах, спокойно проходящих в Питере, хотелось бы напомнить, что именно нацболы первыми (и, если говорить о партийных организациях в России — едва ли не единственными) отправились на Донбасс; собственно, многие из них и по сей день там служат.
(Вышеупомянутый Сергей Гребнев работал в составе легендарной «пятнашки», например).
Как я смотрю на всё происходящее?
Я смотрю на это с грустью.
С привычной, впрочем, грустью.
http://svpressa.ru/blogs/article/185641/