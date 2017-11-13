Ленин разрешения не спрашивал

Где проводить демонстрации в честь столетия Великой Октябрьской революции, как не в Питере.

Другой вопрос: все ли рады этим демонстрациям?

Для власти российской, явившейся на свет благодаря либерально-буржуазной революции 1991 года, этот праздник, как минимум, сомнительный.

В общем, администрация Санкт-Петербурга отказала коммунистам и «другороссам» (партия «Другая Россия», в прошлом — НБП*, нацболы

Эдуарда Лимонова

) в проведении шествия по Невскому проспекту. Коммунисты пошли на разрешённые митинги, иные отправились сразу на фуршет, а нацболы, объявив, что Ленин на

революцию разрешения не спрашивал, пошли по Невскому.

Навстречу им направился ОМОН.

Потому что это ведь не митинг в поддержку Украины (недавно был в Питере, несанкционированный, никто его не разгонял), это что-то другое. За такие митинги мировая прогрессивная общественность пальчиком не погрозит, о диктатуре, воцарившейся в России, шуметь не станет.

В итоге, главе питерских нацболов

Андрею Дмитриеву

в Кировском районном суде (под бюстом Кирова, что самое циничное) дали 20 суток административного ареста. Нацболу

Илье Макарову

— 33 суток,

Дарья

Исаева получила 15 суток,

Игорь Яковлев

— 13 сутки,

Андрей Воронцов

— 10 суток,

Сергей Гребнев

— 8 суток.

Памятуя о заукраинских митингах, спокойно проходящих в Питере, хотелось бы напомнить, что именно нацболы первыми (и, если говорить о партийных организациях в России — едва ли не единственными) отправились на Донбасс; собственно, многие из них и по сей день там служат.

(Вышеупомянутый Сергей Гребнев работал в составе легендарной «пятнашки», например).

Как я смотрю на всё происходящее?

Я смотрю на это с грустью.

С привычной, впрочем, грустью.