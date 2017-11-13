Когда настал «Курганец»…

Запуск в серийное производство боевых машин пехоты (БМП) «Курганец-25» оказался под угрозой срыва. Выяснилось, что разработчик — Курганский машиностроительный завод, вступил в долгие судебные тяжбы с министерством обороны РФ:

«Уральские предприятия, связанные с госкорпорацией «Ростех», предъявили многомиллиардные требования к Министерству обороны РФ. Очередной иск к военному ведомству на сумму более 447 миллионов в арбитраж подал «Курганский машиностроительный завод», заявив о задолженности сразу по пяти госконтрактам. Подробности конфликта пока не раскрываются, впрочем, судя по всему, речь, в частности, идет о поставке БМП-3 для нужд армии. Пока курганское предприятие и Минобороны обмениваются встречными претензиями на сотни миллионов рублей, убытки завода продолжают расти, несмотря на увеличение поступлений по гособоронзаказу…

Отметим, что это далеко не единственные крупные разбирательства между военным ведомством и курганским предприятием. Как сообщала «Правда УрФО», Минобороны РФ потребовало взыскать с завода 352,7 млн рублей неустойки по контракту в рамках гособоронзаказа. Согласно материалам дела, предприятие должно было изготовить и поставить для нужд армии боевые машин пехоты «Курганец-25″. В своем иске министерство настаивало, что КМЗ нарушил условия контракта, перечислив средства соисполнителю с задержкой на 83 дня. Впрочем, московский арбитраж в этом разбирательстве встал на сторону завода. Кроме того, сейчас в суде рассматриваются претензии Минобороны к организации на 13,8 млн рублей. Речь также идет о неустойке по госконтракту».

По всей видимости, это означает, что в 2017 году не произойдет чаемого гражданами Ресурсной Федерации постановки этой чудо-БМП на вооружение. Разработка данной колесницы войны была начата полтора десятилетия назад, а в 2015 году ее прототип продемонстрировали вместе с танком «Армата» 9 мая на параде в Москве.

Российская пресса заранее наделила курганскую БМП волшебной мощью, от которой «уважаемые партнеры» из блока НАТО ходят по стенке (диванные эксперты успели даже провести ее тестовые бои с западной техникой с известным всем результатом). Сроки запуска БМП в серийное производство в последние несколько лет постоянно переносились (изначально речь шла о 2016 годе, теперь они перенесены на 2018−2019 годы), а она перманентно зависла на «государственных испытаниях». Наконец, во втором полугодии 2017 года появилось чуть больше определенной информации. Внезапно выяснилось, что проект БМП оказался неудачным, а предприятие-производитель — Курганский машиностроительный завод (КМЗ), утонуло в долговой яме финансового кризиса. Остроты добавили язвительные комментарии ряда высокопоставленных сотрудников самого КМЗ:

"…Проект «Курганец 25″ оказался неудачным, необходима новая машина, а значит, техническое задание на ее разработку. Но кто его должен составить — не ясно, — посетовал Данил Релин, бывший заместитель главного инженера КМЗ по серийному производству БМП».

Пять лет пропагандисты пугали супостатов новой линейкой бронетехники, а на излете 2017 года инженеры заявляют, что машина — негодная. Это как понимать? Если это диверсия, куда смотрят компетентные органы? Представители Министерства обороны РФ пока отмалчиваются. И, как мы знаем из сообщений российской прессы, жарко судятся с КМЗ, который сорвал план-график производства опытной партии БМП «Курганец-25».

Почему же КМЗ не может изготовить новую машину? Почему предприятие (на самом деле, это своего рода мини-холдинг, куда входит до дюжины различных производств), специализировавшееся последние 60 с лишним лет на бронемашинах, оказалось беспомощным?

Ответ очень прост: научно-производственная деградация и финансовая катастрофа. Первая была обеспечена десятилетиями нищенских зарплат и оттоком с КМЗ всех более-менее квалифицированных кадров, а вторая тесно связана с государственно-частным партнерством, которое и довело завод и головной концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) в разгар путинской «индустриализации» до банкротства. В 2010 году концерн «Тракторные заводы» предпринимателей Михаила Болотина и Альберта Баковадоговорился о передаче государственному Внешэкономбанку (ВЭБ) на 7 лет в обмен на кредит в 15 миллиардов рублей под контроль материнской компании КТЗ — Machinery & Industrial Group N.V. (Нидерланды). Только не надо делать квадратные глаза — 90% российского бизнеса закреплено за иностранными или офшорными «владельцами», и оборонные предприятия тут не являются исключением.

Затем в 2010—2017 годах Курганский машзавод, входивший в «Тракторные заводы», как и другие активы концерна, подвергся «раздербану» путем навешивания на него задолженности, которая к 2014 году достигла почти 70 миллиардов рублей:

«"Курганмашзавод» выступает поручителем или залогодателем по кредитам «третьих лиц», которые, предположительно, также входят в концерн «Тракторные заводы», на общую сумму порядка 69 млрд рублей".

Завод с нищими рабочими и инженерами не спасали даже государственные оборонные заказы, средства от которых в конечном итоге все равно расхищались при явном участии менеджмента Внешэкономбанка и концерна «Тракторные заводы». Сейчас решается вопрос о второй серии «государственно-частного партнерства». В ходе нее КМЗ будет передан в ведение концерна «Ростех» Сергея Чемезова, где его сольют с таким же банкротом Уралвагонзаводом (долг уральского предприятия на конец 2016 года составил более 270 миллиардов рублей при выручке около 100 миллиардов рублей). А ВЭБ в конце октября подал иск о банкротстве к «Тракторным заводам» на сумму в 68,5 миллиардов рублей.

Так что, скорее всего, в ближайшие год-два курганским машиностроителям будет совсем не до изготовления чудо-БМП «Курганец-25». Помимо этой машины российские граждане могут не увидеть в рядах армии РФ и еще некоторые распиаренные изделия.

Причем дело не только в развале производства или финансовых проблемах. У перспективного колесного БТР «Бумеранг» (колесной платформы), который также впервые показали на параде 9 мая 2015 года, ситуация с производителем выглядит лучше. Арзамасский машиностроительный завод, входящий в Военно-промышленную компанию (принадлежит олигарху Олегу Дерипаске), не опутан гигантскими долгами, успешно выпускает бронеавтомобили и модифицированные советские бронетранспортеры — БТР 80А и БТР 82А. Однако, министерство обороны РФ не торопит производителей с «Бумерангом», предпочитая заказывать у компании проверенные машины. Это не взирая на вопли в СМИ о «космических технологиях» в «Бумеранге» и отсутствии у машины конкурентов. Серийное производство «Бумерангов» в 2015 году планировалось начать в 2017 году, но этого не произошло. Почему так?

Во-первых, машина откровенно сырая и получается достаточно сложной в эксплуатации и использовании, что для привыкшей к простоте армии — чрезмерно (хотя идея установки различных модулей на шасси выглядит привлекательной). Во-вторых, она банально дорогостоящая. Принятый на вооружение в 2013 году БТР 82А обходится бюджету примерно в 1 миллион долларов (на самом деле, даже дешевле). А вот «Бумеранг» оказался почти в 2 с лишним раза дороже (хотя официально цифры пока не называются). Так что господину Дерипаске придется «выживать» за счет продаж бюджету модифицированных советских бронетранспортеров.