Как изменилась Москва (100 невероятных фото)
23:19. 13 ноября 2017 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у varlamov.ru
-=Подготовлено в интересах проекта "Моя Улица"=-
Когда живёшь в городе, ходишь по одним и тем же улицам, не замечаешь изменений. Ко мне в руки недавно попала большая подборка фотографий, которые показывают, как за несколько лет переделали центр Москвы. Не могу скрывать от вас эту красоту! Простите, что много фотографий, это я ещё сильно сократил! Думаю, места все знакомые, и подписывать их не имеет смысла, но если что-то не узнали, спрашивайте в комментах.
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Фото предоставлены Комплексом городского хозяйства Москвы.
Когда живёшь в городе, ходишь по одним и тем же улицам, не замечаешь изменений. Ко мне в руки недавно попала большая подборка фотографий, которые показывают, как за несколько лет переделали центр Москвы. Не могу скрывать от вас эту красоту! Простите, что много фотографий, это я ещё сильно сократил! Думаю, места все знакомые, и подписывать их не имеет смысла, но если что-то не узнали, спрашивайте в комментах.
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Фото предоставлены Комплексом городского хозяйства Москвы.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com