Как изменилась Москва (100 невероятных фото)

Когда живёшь в городе, ходишь по одним и тем же улицам, не замечаешь изменений. Ко мне в руки недавно попала большая подборка фотографий, которые показывают, как за несколько лет переделали центр Москвы. Не могу скрывать от вас эту красоту! Простите, что много фотографий, это я ещё сильно сократил! Думаю, места все знакомые, и подписывать их не имеет смысла, но если что-то не узнали, спрашивайте в комментах.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com