«Демон революции» и реальная история России

В последнее время удивительно, но рассказывая о политике, приходится писать рецензии … на сериалы. Искусство плотно вошло в политическую жизнь, чему, впрочем, удивляться не приходится.

Столетие революции в кинематографической среде было отмечено весьма скудно. На экраны кинотеатров вышел лишь один фильм, да и то, назвать его историческим не поворачивается язык. К истории он имеет такое же отношение, как порнофильм к реальной жизни. Это та самая «Матильда», смотреть которую не рекомендую никому, хотя бы из чувства уважения к руководителям нашего государства. Ведь следом за ударом по чувствам монархистов, готовится удар и по тем, кто уважает память и дело И.В. Сталина. В Великой Британии на экраны вышла комедия (!) «Смерть Сталина». Мы можем только надеяться на здравый смысл тех, кто выдает разрешения на прокат: зачем нашему обществу ещё один «киношный скандал» в период выборов президента?

Но сейчас речь не об этих, с позволения сказать, фильмах. Речь о сериалах. Столетие революции и на телеэкранах представлено было весьма скромно. Всего два фильма, две премьеры: «Демон революции» и «Троцкий». Что касается фильма про товарища Бронштейна, то его я ещё не посмотрел, а вот «Демона революции» уже осилил, в связи с чем не могу не поделиться впечатлениями.

Впечатлений действительно много. И они разные. Во-первых хочу отметить прекрасные актерские работы. Прежде всего – Евгения Миронова и Федора Бондарчука. Последнему удалось сделать образ конченного подлеца и мерзавца Парвуса харизматичным и даже отчасти симпатичным. Что касается Ленина в исполнении Миронова, то он просто великолепен. Актеру удалось показать совершенно нового Ильича, не плакатного, а вполне себе живого. При этом Миронову удалось избежать и негативного изображения Ленина. Он умный, циничный, прагматичный, при этом обладает принципами и знает, что он хочет в итоге. Ленин хочет изменить Россию и начать новый социальный строй, изменить все вокруг. Если для этого возможен краткосрочный союз с кем-то и это сотрудничество принесет пользу – то почему бы и нет!

Собственно говоря, игру актеров в сериале я бы в целом оценил очень высоко – либо очень хорошо, либо просто хорошо. Откровенно слабых ролей не увидел, хотя ещё раз подчеркну, что в данном вопросе я дилетант.

А вот в вопросе исторических событий такой высокой оценки поставить не могу. Это уже вопрос к сценаристу. Временами казалось, что он не совсем понимает, о чем пишет.

Александр (Израиль) Лазаревич Гельфанд (Парвус)

Если передать сценарий фильма в двух словах, то это будет выглядеть так: в начале 1915 года Александр (Израиль) Лазаревич Гельфанд по кличке Парвус, революционер, имеющий связи с немцами, предлагает Берлину выход из Первой мировой войны. Он обращается к германским властям с предложением выделить ему 5 млн. золотых марок, на которые он готов организовать в России революцию. Немцы соглашаются, и тогда Парвус обращается к Ленину с предложением взять эти деньги и с помощью большевиков организовать в России беспорядки, перестающие в переворот. Далее идет долгая борьба Ильича с искушением, попытки немцев и других темных личностей из революционной среды, минуя Парвуса, оперировать этими деньгами. Но в итоге получается нечто странное: Парвус отказывается от сотрудничества с большевиками и пытается сам сделать революцию, опираясь в основном на деньги и … на некоторых большевиков. Которые «вдруг» начинают помогать Парвусу куда больше, чем они помогают Ленину (Ганецкий, Красин).

Якуб Ганецкий (Яков Фюрстенберг)

В итоге революции в январе 1916 года не получается, немцы обижены на Парвуса. Проходит год, случается Февральский переворот и тут Парвус вновь приходит к немцам, помогая Ленину и его товарищам проехать в пресловутом «пломбированном вагоне» через территорию Германии в Россию. Ленин соглашается, но потом Парвуса в новую Россию не зовет и вообще запрещает ему туда въезд.

Умирают оба «демона» революции в одном 1924 году. Только Ленин в январе, а Парвус в декабре. Собственно фильм и начинается радостью Парвуса от известия о смерти Ленина, хотя, посмотрев сериал, у вас сложится впечатление, что это Ленину было впору обижаться на Парвуса.

Получился фильм, в котором авторы попытались обвинить Ленина в том, что он взял «немецкие деньги». Хотя даже в сериале не было представлено ни одной сцены, которая бы напрямую это подтвердила. Но, как говорится, ложки найдут, а осадок останется. Четко и ясно автор сценария так и не разобрался, брал ли Ленин эти деньги или нет. И потому постарался «скользить по верхам». Создавая впечатление, что Ленин деньги брал. А это ложь и чушь.

Итак, что же забыл или не знал сценарист фильма:

1. Контакты Парвуса с немцами действительно были, и немцы действительно выделили ему 1 млн. «на беспорядки» (революцию). Однако нет НИ ОДНОГО документа, что из этих денег хоть что-то получили большевики.

2. Говоря о попытках создать революцию в 1916 году на немецкие деньги, авторы фильма забывают о … двух других попытках разрушить Россию. Это 1905 год и Февраль 1917. Никто и никогда не говорил, что в этом замешана Германия, и правильно – к этим двум явлениям немцы совершенно непричастны. Однако, если в 1905 году стрелки переводятся на Японию, которая ВДРУГ не имея опыта организовала смуту в России (и как бы никто ей не помогал?!), то с Февралем 17-го ситуация сложнее. Авторы фильма не могут сказать, что переворот сделали немцы (потому, как не делали они его!), других игроков, желавших обрушить Россию, сценаристы не знают. Поэтому поступают удивительно: рассказывают нам, что без денег революция невозможна, а потом Февраль происходит «сам собой».

3. Окружение Ленина в Швейцарии, показанное в фильме, состоит из нескольких персонажей. Это его жена Крупская, Инесса Арманд, Зиновьев, Радек и Ганецкий. При этом последний, показанный как видный большевик, по ходу сериала начинает полностью работать на Парвуса. А на самом деле такие мутные личности как Ганецкий были представителями банкирского закулисья, кровно заинтересованного в развязывании Первой мировой войны и последующего уничтожения России и Германии. Показанный большевиком Ганецкий стал большевиком лишь для того, чтобы окружающие Ленина товарищи не задавали ненужных вопросов о том, кто такой этот человек. Сценарист сериала перевернул всё с ног на голову. Это банкирское закулисье и Парвус предоставили для связи Ленину своего человека по фамилии Ганецкий, а не Ленин командировал своего человека к Парвусу.

4. Рассказывая о проезде Ленина через Германию в «пломбированном вагоне», сценаристы отбрасывают все факты, которые на 100% гарантируют нам, что Ильич никогда не был немецким шпионом и денег от Германии не брал. Дело в том, что после февральского переворота в России, Ленин, сидя в Швейцарии, стал искать возможность проехать на Родину. Путей было два: через страны Антанты или через Германию. Будь Ленин уже с 1915 года «в теме» с немцами он бы немедленно поехал через территорию Германии. А правда такова: Берлин отказал революционерам! Отказал в разрешении проехать в Россию. Этот момент авторы фильма не показали, и не упомянули. Потому, что это нарушает всю их концепцию.

5. Историческая правда такова: получив отказ от немцев, Ленин получил отказ и от англичан. Он стал искать любые пути, и в этот момент к нему пришел вовсе не Парвус, а Фридрих Платтен. Именно он подсказал Ленину как надо поступить. И Владимир Ильич (уже получивший отказ!) пришел в немецкое посольство в Швейцарии и отдал послу УСЛОВИЯ, а не просьбу, на которых он и его товарищи готовы приехать в Россию через Германию. Посол от такой наглости обалдел, отправил в Берлин вопрос и получил к своему огромному удивлению … согласие.

6. Авторы фильма решили «забыть» и о том, что в «пломбированном вагоне» ехали через Германию в Россию отнюдь не только Ленин и большевики. Таких поездов «пломбированных» было целых три – ленинский был лишь первым. Ехали в них представители ВСЕХ революционных течений: большевики, меньшевики, эсеры, бундовцы, анархисты. Но потом в «немецкие шпионы» постараются записать только Ленина и большевиков! Почему? Потому, что они стали властью и победили, начали строить новую могучую страну.

7. Исторический факт: деньги на поездку в «пломбированном вагоне» Ленину из Скандинавии прислал Ганецкий. Именно он встречал группу Ленина в Швеции и обеспечивал их дальнейшее перемещение. Второй исторический факт: в Стокгольме Ленин и все ехавшие с ним эмигранты, пришли в российское посольство, где получили… деньги на покупку билетов до Петрограда. То есть Временное правительство само оплатило проезд тех, кто ехал его свергать! Почти одновременно с этим министр иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков решительно потребовал от Великобритании отпустить интернированного в Канаде Троцкого. Который точно также, как и Ленин, ехал в Россию свергать временное правительство.

Ленин с группой товарищей в Стокгольме по пути из Швейцарии в Петроград

8. Ирония судьбы заключается в том, что практически всё окружение Ленина, показанное в сериале, плохо кончит. Инесса Арманд умрёт от тифа в 1920 году в Советской России. Товарищи Ганецкий, Зиновьев и Радек будут в конце 30-х годов арестованы и расстреляны органами НКВД. Лишь одна Надежда Константиновна благополучно переживёт это сложное время.

9. Даже в сериале Ленин ОТКАЗЫВАЕТСЯ сотрудничать с немцами и брать от них деньги. Причем это происходит якобы в 1915 году. Получается странная история. Немцы и Парвус пытаются устроить революцию в 1916 году, большевики в этом практически не участвуют, ничего не получается. Через год революция происходит якобы сама собой, при этом неучастие большевиков в Феврале 1917 года это исторический факт. Равно, как и других революционных партий. Кто же оплатил Февраль, если это точно была не Германия? Немцы не ожидают переворота в России, у них ничего не готово. С Парвусом они уже «не дружат» (он, с их точки зрения, болтун). Никаких отношений с большевиками тоже нет – поэтому Берлин и дает отказ на просьбу Ленина о проезде. Первоначально. А потом, под влиянием «некой» силы, Берлин соглашается, и Ленин едет.

10. Что это была за сила? Которая осуществила Февральский переворот, а потом убедила Берлин через всяких мутных персонажей вроде Платтена и Парвуса, что немцы должны согласиться на проезд революционеров через Германию в Россию?Эту силу мы можем вычислить. Проезд Ленина в Россию не давал ровным счетом ничего без одной важной детали: гарантий бездействия со стороны Временного правительства. Оно не должно никак мешать своим могильщикам.Представьте себе: немцы согласились, дали Ленину деньги, и он приехал с товарищами в Россию. А на Финляндском вокзале поезд оцепили казаки и всех отправили в Кресты! В реальности же Ленина встретили с оркестром, и никто не собирался его ни тогда, ни позже арестовывать, несмотря на прямые призывы к свержению власти, которые Ильич сделал прямо на вокзале, взобравшись на исторический броневик.

11. Кто же мог оплатить переворот Февраля и после этого влиять на Временное правительство, заставляя его играть с Лениным в поддавки? Англия. Вот, кто автор Русской смуты ХХ века. Но сценаристы этого не знают, а потому любые факты, которые разрушают их концепцию, начисто забывают.

Англия разрушила своего векового соперника Россию, чтобы потом революцией заразить Германию. Но англичане недооценили Ленина и большевиков. Гений вождя мирового пролетариата спас нашу страну от уготованной участи колонии Запада. И когда стало ясно, что своих целей англичане не достигли, и СССР не будет подконтролен Лондону, идея вновь столкнуть русских с немцами обрела новый смысл.

И огромные деньги вскоре появятся у антитезиса большевиков – у германских нацистов, а Адольф Гитлер начнет свою головокружительную карьеру в реальной политике.

Но это уже совсем другая история.

Источник: nstarikov.ru