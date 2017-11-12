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Временные неудачи

18:52. 12 ноября 2017 Просмотров - 73 Один комментарий Опубликовал:


Очередное днище от РВИО. На портале "История.РФ" размещены вот такие "чудесные" экземпляры.
Мало того, что конница красная, так еще и цитата Колчака, особенно прекрасная в том плане, что автор служивший британской короне все полностью проиграл, был расстрелян и брошен в прорубь.
Собственно, впнолне очевидно, что несмотря на то, что в судебном порядке Колчаку было отказало в реабилитации, в РВИО продолжают бочком-бочком попытки реабилитировать различных мразотных персонажей вроде Колчака или Маннергейма под вывеской "примирения". В данном случае, все это усугубляется еще и безграмотным исполнением "главного исторического портала страны".

Можно лишь напомнить "дворянам" из РВИО, что:


http://russkievesti.ru/novosti/obshhestvo/temnoj-pamyati-kolchaka-ili-sud-nad-pamyatnoj-doskoj.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, Мединский, рвио, Россия, юмор
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Один комментарий»

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    serjoza 12 ноября 2017 в 20:23 Ссылка Пометить
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    У колчака руки по локоть в крови..Эта мразь работала на СШа и Англию..и вела себя как акупант иностранец.Лишив страну золотого запаса не несёт ответственности за голод в России и безпризорность детей..и кто его будет реабилитировать? те кто /Катынь уничтожили..или негодяи у власти?

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