Украденная буква А



Заглядывая вперёд, скажем, что мы нашли такие слова. Их оказалось много, более 135. Правда, сегодня они уже не в таком почёте, как когда-то, они считаются устаревшими, но они были, и они есть. У них есть научное название: архаизмы и историзмы.[4] В филологии существует три критерия, по которым можно считать слово устаревшим:

1. Если исчезли предметы или явления, которые это слово когда-то описывало.

2. Если для обозначения понятий используется другое слово.

3. И если данное слово больше не употребляется в разговорной речи.[5]

Скажем сразу: ни одно из этих определений не затрагивает «обнаруженные» наши 135 слов.[6] Но в то же самое время они считаются устаревшими. В связи с этим складывается впечатление, что все эти слова стали архаизмами не по своей воле. Посудите сами:

1. Любое из 135 слов до сих пор, и без какого-либо ущерба, может употребляться для обозначения предметов или явлений.

2. Следующий критерий ‒ «если взамен устаревшего используется другое слово» ‒ напоминает историю про Мальчиша-Кибальчиша. Должен быть или очень хороший мальчик, или очень плохой мальчик. Или-или. Без середины.



Но так не бывает. Русский язык по своей природе многослойный, любое слово или понятие он без труда заменяет синонимом или близким по смыслу выражением. Поэтому считать архаизмами, например, такие выражения, как «АВОСЬ», «АГНЕЦ» или «АЛЧУ» только потому, что их место якобы занимают современные «МОЖЕТ БЫТЬ», «КРОТКИЙ ЧЕЛОВЕК», «ГОЛОДАЮ», строго говоря, несерьёзно.

3. Последний, третий критерий, и критерием-то назвать нельзя. Что значит ‒ «если слово больше не употребляется»? Кто определяет, употребляется или не употребляется? Хорошо если язык за свою историю никогда не подвергался, так сказать, «насилию» и поруганию ‒ выхолащиванию; хорошо, если сильные мира сего не пытались подмять язык под собственную идеологию. Но разве так бывает? Никогда ещё в истории не случалось такого, чтобы очередная новая власть не пыталась повлиять на язык в свою пользу, не пыталась не только переделать или запретить отдельные слова или понятия, но порою даже полностью переформатировать строй и направление языка!

Поэтому мы задаёмся вопросом: кто и когда решает, что некое слово больше не употребляется и что пришла пора списать его в утиль? Притом, это решение порой настолько сживается с убежденностью, что даже когда просишь отечественного языковеда рассказать тебе о прошлом того или иного слова, в ответ тебе лишь отрицательно качают головой, давая понять, что такого явления в языке никогда не было!

Разве не обязан такой ресурс в русской сети, как « Энциклопедия современного языка » (если только он не служит интересам «наших партнёров») давать полноценную информацию о русском языке? Скажите, пожалуйста, на каком основании специально выложенный на страницах этого сайта раздел «Редкие слова на букву А» имеет что угодно, но только не русские исконные слова?

Из приведённых на этом сайте 96 слов на букву А только лишь 2 (два!) слова имеют отношение к исконно русским образованиям: АЛАС (лужайка в лесу) и АЛЧБА (ненасытность в еде)!

И заметьте, составители этого чудесного списка не задавались, подобно нам, проблемой поиска только исконных слов, они всего-навсего перечислили ВСЕ УСТАРЕВШИЕ СЛОВА на букву «А», которое только нашли! Однако всё, что они нашли, за исключением двух слов, как на подбор ‒ исключительно иностранного происхождения! А где же русские?

Скажите, уважаемый читатель, сколько пядей во лбу надо иметь, чтобы поискать, а потом и выложить на обозрение все или почти все устаревшие русские слова? Казуистика и только. Мы, в свою очередь, не задавались целью выписать для нужд этой статьи ВСЕ УСТАРЕВШИЕ РУССКИЕ СЛОВА. Мы выписали те из них, которые имеют право называться исконно русскими.



То есть область нашего поиска была значительно уже, а значит, сложнее. Но почему же тогда мы смогли обнаружить более сотни исконных слов, а специализированный ресурс не смог набрать даже одной-единственной сотни просто устаревших слов? Фантастика! А как называется та самая страничка на этом ресурсе? Правильно ‒ «Редкие слова на букву А»! Точно в яблочко!

А ведь все мы безоглядно пользуемся подобными «авторитетными академическими изданиями», полностью им доверяя. А как можно не доверять? Попробуйте задать в Рунете вопрос: «Сколько в нашем языке слов, начинающихся с первой буквы алфавита?», и вам обязательно ответят, сославшись на ту же « Энциклопедию современного языка » или какой-нибудь лингвофорум , что слов таких в русском языке не существует. Удобно, авторитетно, быстро, современно! Не надо думать самому. Всё заранее продумано и прописано узкими специалистами.[7]

Мы задаём аналогичный вопрос читателю: почему справочники, энциклопедии, да и сами учёные-языковеды не говорят нам всей правды о прошлом русского языка? Неужто не ведают?

Не деле же выходит так, что всякое, даже самое общеупотребительное слово можно довести до состояния архаизма![8] Для этого достаточно всего лишь не употреблять его в СМИ, в делопроизводстве, а так же ввести вместо него и почаще использовать его синоним. Скажем, если повсеместно употреблять футбольный термин ГОЛКИПЕР вместо ВРАТАРЬ, то последний и вправду через некоторое время превратится в устаревшее и, как выражаются филологи, выпадет из «пассивного словарного запаса».

Выходит, что перечисленные критерии по отношению к разбираемым нами 135 словам не выдерживают никакой критики. Подавляющее большинство «найденных» слов на «А» не только способны описывать современные предметы и явления, но могут и весьма приукрасить серые будни нашего техногенного существования.[9] Вполне возможно, при наличии доброй воли и благоприятных обстоятельств, многие устаревшие слова вновь вернутся в строй родного языка и даже обретут более значимое и полезное свойство в его недрах. По принципу настойки или бальзама, которые от долгого стояния обретают волшебные свойства. Только бы не потерять их окончательно.

Исходя из этого критерия, кажется, ни одно из 135 слов не подпадает под определение архаизма![10] Выходит, что наши 135 слов на «А» не должны были устареть! Однако устарели!

Давайте разбираться с этой «редкой» буквой А. Послушаем так называемую научную точку зрения:

«Древних славянских слов на «А» было немало, но подавляющее большинство из них впоследствии развивали перед А звук «йот», становясь таким образом словами на Я: например, ЙАБЛОКО (ЯБЛОКО) – это бывшее праславянское «АБЛОКО». И ещё одна довольно любопытная вещь: огромное большинство среди заимствованных слов на «А» – существительные. Прилагательных и глаголов почти вовсе нет. Почему? Да именно потому, что всё это слова-пришельцы».

«Первая буква нашего алфавита любит красоваться в конце существительных женского рода: РУКА, НОГА, ЛУНА, КОРОВА и т. д. Но возьмите в руки любой словарь русского языка, и вы обнаружите странную вещь: оказывается, русский язык почти совершенно не знает слов, начинающихся с «А». Нет, конечно, слов на «А» вообще довольно много – в наиболее полных словарях наберётся до двух десятков страниц.



Но почти около каждого из них указано, что слово это заимствовано – либо из живых языков, либо из давно уже ставших мёртвыми – латинского и древнегреческого. Исконно же русские слова,[11] начинающиеся на букву А, можно пересчитать буквально по пальцам – это так называемые служебные слова: АЖ, АВОСЬ, восклицания – АГА, АГУ, да ещё АЗ и АЗБУКА. Желающим пополнить этот список придётся изрядно попотеть».

Лев Успенский: «Русскому языку очень свойственны слова, где эта буква встречается в середине и на конце, означая там звук «а». Самым распространённым окончанием существительных женского рода является, как все хорошо знают, именно «а»: «рука», «нога», «банка», «удочка». Очень часто встречаем мы звук и букву «а» и в середине слова: «баран», «катать», «купанье».



Но вот оказывается, что русский язык почти совершенно не терпит слов, начинающихся со звука и буквы А.



Возьмите «Толковый словарь русского языка» и просмотрите первые страницы первого тома. Здесь много слов на «А». Но почти около каждого из них указано, что это слово либо пришло к нам откуда-нибудь со стороны (например, «ананас»: этот фрукт раньше не был известен нигде, кроме Южной Америки), либо же оно взято из древних, давно ставших мёртвыми языков – латинского и греческого (из этих языков все нации Европы давно уже черпают новые слова для своей научной речи, например: «авиация», «автомобиль», «анемон» и тому подобное)».[12]

Любопытно, что далее Лев Успенский приводит список, который после выхода его книги в 1954 г. станет знаменитым образцом и решающим свидетельством отсутствия в русском языке подобных слов:

«Вот примерный перечень тех слов, с которых начинается каждый русский словарь:

Абажур – французское слово.

Абаз (монета) – персидское.

Абака (род счетов) – греческое.

Аббат – из сирийского языка (абба – отец, батюшка).

Аберрация (астрономический термин) – латынь.

Абзац – немецкое (satz – фраза).

Абитуриент (оканчивающий учебное заведение) – латынь.

На восемнадцати страницах словаря из русских по своему корню слов попадаются только «авось», «ага», «агу», «аз» и «азбука» (да и то последние два – старославянские).

И, наконец, Успенский завершает главную мысль:

«Русских слов на «А» мало не потому, что мы их не сумели выдумать, а потому, что здесь действует закон, о котором я вам уже говорил: наш язык «не любит» начинать свои слова с такого «чистого», «настоящего» «а», – только и всего. И дело языковедов – не горевать по этому поводу, а постараться выяснить, почему так получилось, почему наметилась в языке такая многовековая привычка».

(Конец цитаты).

Оказывается, все источники, как сговорившись, заявляют одно и то же ‒ нет, мол, такой начальной буквы в русском словаре! А «наш язык (оказывается!) «не любит» начинать свои слова с такого «чистого», «настоящего» «а»! А на нет, как говорится, и суда нет. Мы много раз обращались с этим вопросом к участником разных форумов по русскому языку, но везде получали одинаковый ответ.[13]



И, казалось бы, должны были успокоиться. Но не тут-то было! Что-то здесь не то! Даже простая логика уже вынуждает нас отнестись скептически к уверениям филологов и требует перепроверить столь безапелляционные заявления. Да и может ли разве кто-то нам помешать в этом?[14]

Так сколько же на самом деле лап у комнатной мухи?

В русских словарях действительно много слов на букву «А». У одного только Ожегова их более 800! И все они, как на подбор – иностранного происхождения! Страшный сон? Или чудеса в решете?

Перелистывая Словарь, нам не хотелось верить своим глазам. Заведомо собрав из других источников более сотни полноценных русских слов на «А», мы, однако, абсолютно ничего существенного не нашли у Ожегова![15]

Как могло случиться, что когда-то существовавшие исконные слова практически исчезли из словарей русского языка? По каким причинам отечественные филологи не вносят их в свои справочники? И не будем забывать, что́, собственно, об этом говорят сами филологи: «Все слова на «А» являются заимствованиями».

Напрашивается простая логика: вероятно, составители словников попросту не считали нужным упоминать явно устаревшие, вышедшие из обихода слова? И то сказать, кому нужны сегодня авось, акудник или алкать? Кому интересны старые, дряхлые родители, от которых пользы, как от козла молока? У мухи, кстати, может быть и одиннадцать ног! Мир от этого не перевернётся.

И кто же первым начал избавлять нас от устаревших русских слов?[16]

Нами было обнаружено более 130 полноценных слов с начальной «А». И что же? Какие из них имеют вправо считаться устаревшими, а какие нет? Мы подчёркиваем ‒ если на протяжении даже непродолжительного времени осознанно игнорировать употребление того или иного слова, и при этом заменить его «симпатичным» синонимом, то такое слово уже «завтра» автоматически станет архаизмом.



То есть, оно умрет своей «естественной» смертью, как умирают чьи-то родители, оставленные без внимания и заботы. Но ведь ещё даже в 30-х годах 20 века почти всё глубинное русское село вполне себе говорило такими вот архаизмами! На Вятке, Иртыше, по всей Русской равнине, везде.



И разве такое направление в науке, как «полевая лингвистика», которой по роду деятельности приходится общаться с сельским населением, не знает об этом?[17] Или боится потревожить верхние ряды «полевых заметок» в запылённых архивах?

Что же получается? Посредством банального замалчивания отечественная филология посчитала нужным избавиться от русского языкового наследия, с какого-то момента вовсе перестав упоминать о нём в своих трудах и комментариях? Что это, свобода от национального наследства? Немудрено, что отдемократизненная таким образом русская архаика канула в лету. Да и советская власть со своим пролетарским новоязом вовремя тому поспособствовала. Правда, чуть позже и сам новояз превратился в архаизм, но только вот те самые старые, когда-то полноценные русские слова, о которых мы говорим, в строй так почему-то и не вернулись.

Итак, произносили ли наши равнинные предки начальный звук «А»?

Действительно ли «исторический русский язык»[18] не имел и не мог иметь слов с начальной «А»?[19] А может они, эти звуки, на самом деле были всегда, но после фиксации норм в русском языке стали писаться с буквы «О»? Например, произносили арёл, а писать стали орёл?

Скорее всего, так и было. Ведь слов, начинающихся со звука «А» на Руси всегда было немереное количество. Мы повсеместно произносим слова не так, как пишем. Вопреки Льву Успенскому можно смело утверждать – наши предки, изъясняясь на множестве русских говоров и диалектов, разбросанных по огромной территории Евразии, очень много и очень часто пользовали этот начальный звук «А». И было таких слов не два, и не пять, а скорее всего даже не одна тысяча.

Возникает вопрос: а может быть, «найденные» нами 135 слов это всего лишь результат их неверного написания?! Может быть, их надо писать с начальной «О», и тогда всё встанет на своё место? А заверения филологов в отсутствии в русском языке слов на букву А, наконец, окончательно сбудутся не на словах, а на деле?

Давайте попробуем. Приведём несколько устаревших слов из нашего списка:

АГОВЕТЬ (жить воздержно, постно), АГОНЬ (меховая опушка на одёже), АГРУБЬ (плесень на хлебе), АДАЛИ (точь-в-точь, как бы, словно), АЗБУКА, АИСТ, АКУДНИК (проказник, затейник), АЙМИШТАТЬ (содрогаться от сильного плача),[20] АЛАБОРИТЬ (ворочать делами, приводить в порядок)…

Надо сказать, не каждое из этих слов «захочет» начинаться со звука «О»! Посудите сами: глагол О ГОВЕТЬ звучит натужено. Проще говорить АГОВЕТЬ. Слово АГОНЬ мы до сих пор произносим через «А» (понимая его в значении огонь), а значит, то же самое будем делать и с устаревшим АГОНЬ, в значении «опушка на одежде». А вот существительное АГРУБЬ вполне могло бы побыть и ОГРУБЬЮ, 50 на 50.

Остальные: АДАЛИ, АЗБУКА, АИСТ, АКУДНИК, АЙМИШТАТЬ, АЛАБОРИТЬ, да и вся сотня «найденных» нами слов, согласимся, всё же тяготеют больше к «А», чем к «О».

И всё же, несмотря на сказанное, нам не понятно, почему языковеды, приводя несколько жалких «неполноценных» слов на «А», продолжают утверждать, что иных слов с указанным признаком в русском языке не существует? Может быть, это как раз тот случай, когда специалистам не хватает «научного воображения» представить, что русский язык, в отличие от тех же западноевропейских, не ограничивается лишь сиюминутным словарным запасом, а простирается в своём прошлом как минимум на тысячу лет назад?

Интересно было бы узнать – в чем выгода от такого упорства?[21]

В наш глоссарий не вошли: топонимы (географические объекты), слова звукоподражательные, имена собственные, союзы, междометия, а так же лексемы, которые, по нашему мнению, «ошибочно» считаются иностранными.[22] Этих «иностранных» слов не так много, но достаточно, чтобы показать: наши предки нисколько не боялись произносить слова или звуки, начинающиеся на «А».



И изобретали, т. е. придумывали их в таком количестве, которое им самим требовалось. Каких-либо стеснений, ограничений или запретов при этом они не испытывали. Медведь, дерево, очи в одной местности могли называться так, в другой эдак, но все они были русскими и вполне понятными любому жителю Руси, будь то хоть трудолюбивый башкир, общающийся на русском диалекте с вятичем, хоть сибирский татарин, угощающий тебя олениной.

Таким образом, в результате освещения всех-всех вариантов, общее количество искомых слов может увеличиться ещё на сотню-другую определений. Ведь одних только топонимов, как известно, больше, чем видимых звёзд на небе. А имён собственных?[23]

Не выдерживает критики и предположение, что перед древними русскими словами, начинающимися на «А», звук со временем преобразовывался в «йот», переводя таким образом слова в группу начинающихся на «Я». Скажем, сначала будто бы было праславянское АБЛОКО, которое согласно этому закону лингвистики превратилось в ЙА БЛОКО, т. е. яблоко.



Однако, таких примеров настолько мало, что серьёзно рассматривать эту теорию в качестве закономерности не приходится.



Подавляющее большинство русских слов в своём произношении как начиналось издревле со звука «А», так и осталось таковым до сего дня.



Кроме того, согласно этому же закону лингвистики, слова с начальной «О» таким же образом тогда должны были бы превратиться в начальные ЙО (Ё): ОБЛАКО – в ЙОБЛАКО (ЁБЛАКО), ОБЫМАТЬ (обнимать) в ЁБЫМАТЬ, а ОБЫМЕКИ (догадки) ‒ соответственно в ЁБЫМЕКИ.

Приведем список полноценных слов с начальной буквой «А»:

АБАБОК ‒ гриб, АБАНАТ ‒ пск., упрямец, АБДРАГА ‒ оренб., дрожь, АБЕВЕГА ‒ алфавит, буквица, азбука, АБИЕ – нареч., тотчас, АБОДЬЕ – арх. красный день и удача на лову; противопол. безгодье, безвременье, АВДОТЬКА – птица удод, АВЕРЬЯН – растение валериана, мяун, кошачья трава, кошачий корень, АВЖОТКИ – мн. ч., смол., конец, АВИТИ (АВЛЯТИ) – явить, открыть, АВОДЬ – арх. клятва, заклятие, заговор, АВОСЬ – нареч., может быть, АВСЕНЬ – первый день весны, 1 марта, коим прежде начинался год, АГЛЕНЬ – арх., прибой волны к берегу, АГЛЫВАТЬ – арх. о дереве: каменеть, окаменяться, АГНЕЦ (АГНЯ) – ягненок, ярка, барашек…

Далее, учитывая большой объём приводимых слов, мы приведем их уже без толкований:[24]

АГОВЕТЬ, АГОНЬ, АГРУБЬ, АДАЙ, АДАЛЕНЬ, АДАЛИ, АДЛИ, АДОНЬЕ, АДУР, АЖЛИБАТЬ, АЗБУКА, АЗЕТЬ, АЗОР, АИСТ, АКУДНИК, АЙМИШТАТЬ, АЙШАН, АКИКА, АКИПКА, АКЛЕЙ, АКОСИТЬ, АЛАБАНДИН, АЛАБОР, АЛАЖАЛ, АЛАЛЫКА, АЛАНЬ, АКОРЬЕ, АЛАПЕРА, АЛАР, АЛАС, АЛАШИТЬ, АЛБАСТЫЙ, АЛЕТЬ, АЛКАТЬ, АЛОДЬ, АЛЫМ, АЛЫНЬ, АЛЫРА, АЛЬНИК, АЛЬЧИК, АЛЮСНИК, АЛЯКИШ, АЛЯНЧИК, АЛЯПОВАТЫЙ, АЛАНДАСЬ, АЛАЖЬ, АЛАПА, АЛЁС, АЛУЙ, АЛЧБА, АЛЪДИИ, АЛЫНЬЯ, АЛЫРА, АЛЯБЫШЬ, АНДРЕЦ, АНДРОН, АНАНЬЯ, АНГАРКА, АХАНЩИК, АНЕВА, АНЕВОЖ, АНОХА, АПАЙКА, АПОГАРЕ, АР, АРАВА, АРАЙНА, АРАМУЗЫ, АРАНДАТЬ, АРАНЦ, АРБУЙ, АРГАШ, АРГИШ, АРГУН, АРДА, АРЕВА, АРЕГВА, АРЕДЬ, АРЕМА, АРЕСИТЬ, АРЕСТЕГА, АРЕШНИК, АРИЙ, АРКАТЬ, АРКУШ, АРКУЧИ, АРМАЙ, АРОГДА, АРТ, АРТАЧИТЬСЯ, АРУД, АРХИЛИН, АРЯСИНА, АСБАР, АСЕ, АСЕЙ, АСЕЧКА, АСЛЕТОК, АСОТА, АСПИД, АСПОЖКА, АСПР, АСЫТЬ, АСЯСЬ, АТАВА, АТАЙКА, АТАМА, АТАМАН, АТВА, АТЬКА, АФЕНЯ, АХАХА, АХИД, АХИНЕЯ, АХЛУША, АШУТЬ, АЩАУЛИТЬ, АЮША, АЮКЛА[25]

Из 135 слов, по крайней мере, 20 являются глаголами или могут переходить в глаголы. Самих же существительных мы насчитали более сотни. Производных от них мы сегодня как бы не знаем, но, согласно нормам русского языка, при необходимости это не трудно будет сделать. Встречаются в списке и наречия: АНЕВОЖ (неужели), АЛАНДАСЬ (намедни, на днях, недавно), АБИЕ ‒ (тотчас, скоро) и др.

Уместен вопрос: а сколько в этом списке слов, которые известны сегодня и даже вполне употребимы даже для самого придирчивого филолога? На наш взгляд, таких слов всего двенадцать. Читатель сам без труда их найдёт.

Подведем итоги.

Слов на «А», вопреки языкознанию, в русском языке предостаточно. Даже без учёта топонимов, имён собственных, междометий и тому подобных мелочей существует более десятка полноценных русских слов, которые употребимы даже и сегодня.

Вопрос использования сегодня прочих «явно устаревших» слов из этого списка – это не только вопрос «воли народа», воли носителя языка. Это вопрос политики, вопрос пропаганды и продвижения (маркетинга). Захотят – сделают. А мы, народ, ‒ примем как есть. И только выиграем от этого.

Исходя из сказанного, считаем некорректным утверждать, что в русском языке нет слов, начинающихся на букву А. От кого бы это ни исходило. От людей грамотных и от специалистов.

Утверждение Льва Успенского, что предки-де стеснялись пользоваться словами, начинающимися на «А», считая сие поведение нескромным – тоже не подтверждается. Как мы увидели, лексикон наших предков состоял, как минимум, из более чем 135 таких слов. Полный же список, как мы уже говорили выше, должен был составлять не менее тысячи слов.

Но здесь уместнее говорить об обратном: не предки стеснялись, а нынешнее поколение стесняется употреблять в разговоре или на письме исконные русские слова типа АСЛЕТОК, АЖЛИБАТЬ, АЛКАТЬ, АЛАШИТЬ, АРЕСИТЬ и мн. др.[26] И понять их можно – нет моды. Придёт мода – будут употреблять. А пока кайфовее говорить и писать: «ланчить», «маркетинг», «паркинг, «консалтинг».[27]

И ещё одно важное замечание для тех, кто пожелает критиковать наше исследование в части исконности слов. Перечисленный список считается нами в целом исконно русским уже в силу того, что ни одно из его слов[28] не имеет иных свидетельств в пользу иностранных заимствований. Критикам придётся привести убедительные свидетельства в пользу возможных иностранных заимствований.

При этом некоторые из этих слов не только не являются производными из европейских или южноазиатских языков, но сами ранее являлись основами для образования слов в некоторых иностранных языках. Как ни странно, среди таких основ, давших в иностранных словах новые слова, есть даже местоимения и междометия: АЗ (я), АСЬ (что), АУ (где), АЙДА (призыв), АХ (восклицание), не говоря уже о «полноценных» словах, таких как: АЛАБОРИТЬ (работать), АЛАПА (пойма, лужа), АЛЮСНИК (сиб. любезник, волокита, льстец).

Все эти русские выражения и значения, которые не замечает отечественная языковедческая школа, когда-то послужили основой при создании словарей в западноевропейский языках, таких, например, как испанский, английский, латинский, греческий, немецкий, итальянский, французский и проч.

Кроме того, состав исторического русского языка на деле мог быть гораздо шире, чем мы можем это себе представить сегодня. Нам известно, например, что на рубеже конца 16-го – середины 17 вв. были уничтожены (сожжены, разграблены, сокрыты, вывезены) многие тысячи русских рукописей, географических карт, настенных и надгробных текстов, летописей, церковных книг и переводов.



Как в Европе, так и на просторах исторической части Руси. Взамен уничтоженных памятников предъявлялись подделки, выдаваемые за подлинники, или же так называемые копии и даже копии копий.

Особенно это касалось тех источников, которые могли нести в себе неподдельные сведения из истории Руси, прошлого русского и родственных ему многочисленных народов-соседей. Достаточно вспомнить хищение библиотеки Михайло Ломоносова, связанное с деятельностью его «друга» хер Миллера, прикрывающегося царской грамотой при сборе и уничтожении целых обозов древних прорусских текстов, собираемых по монастырям и весям русской земли.[29]

Поэтому делать «окончательные выводы» в отношении объёма «исторического русского словаря» только лишь на основе сохранившихся жалких крох «русских летописей» никак нельзя. Пока можно говорить лишь о промежуточном результате. Множество русских слов как бы растворились в прошлом, но, возможно, когда-нибудь и воспрянут из небытия. Но такое движение возможно не ранее, как наше государственное устройство обретёт, наконец, политический суверенитет и так называемую финансовую независимость.



Однако всё то, что каким-то чудом сохранилось и оказалось сегодня доступно современнику, уже только своим присутствием может создавать и силу, и уверенность и стремление к возрождению.

И последнее. Что касается так называемых общеславянских или праславянских основ, то они к нашему разбору не имеют никакого отношения. Общеславянский язык, по нашим исследованиям, – позднее детище фальсификаторов древнего русского языка.[30]

Ну, а то, что большинство из разобранных нами слов считаются ныне устаревшими – это вопрос десятый. В любом случае они наши. И пишутся и звучат они очень даже симпатично. Кто знает, может быть, уже завтра мы, в подражание нашим предкам, пожелаем ими воспользоваться?