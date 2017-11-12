Темы, которые запрещено обсуждать в СМИ

Проблема перенаселения игнорируется как крупными СМИ, так и большей частью населения. Люди крайне болезненно воспринимают эту тему, считая, что никто не должен вмешиваться в их право следовать биологическому инстинкту размножения. Говорить о том, что чрезмерная антропогенная нагрузка на биосферу планеты является основной причиной почти всех проблем, стоящих перед человечеством категорически запрещено. Даже если кто-то и поднимет эту тему, то на него моментально наклеют ярлык «фашиста» или «мальтузианца» и заставят замолчать. Крупные мировые СМИ не позволяют никому сделать один очень простой вывод: без ограничения рождаемости нашей планете грозит экологическая катастрофа. Такие выводы делать запрещено.О суицидах принято упоминать вскользь, а вот говорить о том, что причиной суицидов является крайне плохо организованное общество вообще нельзя нигде в мире. Журналиста, который свяжет суицид подростка с бесчеловечностью нашего общества и найдет причину в существующем политическом строе (капитализме) тут же укажут на дверь. Случаи суиицида во всем мире принято замалчивать, ну а если о них и говорят, то преподносят как частную проблему частного человека, глубоких выводов из них не делается. Даже если суициды принимают массовый характер, как например в Индии, где за последние 10-15 лет около 20,000 малых фермеров покончили жизнь самоубийством из-за того, что они не смогли конкурировать с крупными агропромышленными комплексами, о них вы не прочитаете в СМИ.Ситуация в Индии на самом деле настолько критическая, что за то время, пока вы читаете эту статью, скорее всего, как минимум один индийский фермер выпил несколько стаканов раствора пестицидов (излюбленный способ свести счет с жилью в этой стране) и уже отправился в иной мир. 20,000 смертей, вызванных захватом земель крупными корпорациями на местном рынке не повод, чтобы писать об этом в СМИ. Ни один журналист ни одного крупного издания не напишет о том, что 70% сельского населения в Индии сидят на дешевых синтетических наркотиках. Но даже если он вдруг случайно об этом напишет, то никто не позволит ему в статье сделать основной вывод: глобализация уносит ежегодно сотни тысяч жизней, алчность корпораций приводит к смерти тысяч людей.Поверьте, эта тема – табу для крупных изданий. С некоторой оговоркой. Статьи на эту тему иногда проскальзывают, но не отражают всего трагизма ситуации. Дело в том, что мы с вами живы до сих пор только потому, что основную массу углекислого газа, выбрасываемого автомобилями, самолетами и судами поглощает океан. Без океана мы уже давно задохнулись бы. Наш океан медленно умирает. По сравнению с 1980 годом в нем стало на 80% меньше крупных промысловых рыб. К середине века существует вероятность, что жизнь в океане прекратится. Но говорить о том, что, например, 1 круизное судно выбрасывает в год столько же загрязняющих воздух веществ, сколько и 1 миллион автомобилей категорически нельзя. Владельцы крупных круизных компаний стараются всячески замалчивать тот огромный вред, который наносят природе их суда. Ни в одном крупном СМИ ни один журналист не может сделать репортаж о жителях небольшого острова, которые вынуждены эмигрировать из-за того, что их экосистема разрушена, рыба пропала, коралловые рифы погибли, обвинив при этом крупные корпорации. Такого не пропустит ни одно крупное издание.Это совершенно абсолютное табу, в «Нью Йорк Таймс» вы никогда не прочитаете статью о том, что большинство товаров и продуктов питания, которые вы покупаете в магазинах изготовлены с использованием рабского труда. Вы купили гроздь бананов? А вы знаете, что люди, которые их собирали живут в нечеловеческих условиях, ютятся в хижинах, без каких-либо удобств и получают гроши? Почему бы в крупных СМИ не признать это и не попросить крупные транснациональные компании повесить на каждую связку бананов табличку с предупреждением: «Бананы (или апельсины, мандарины, кофе, да практически любой продукт) выращены с использованием рабского труда». Вы пользуетесь айфоном? Почему бы крупные СМИ не призвать вкладывать в каждую коробку памятку следующего содержания: «Благодарим вас за покупку Айфона. Люди, которые собрали его для вас живут на казарменном положении на заводах-резервациях.Чтобы вы могли пользоваться этим высокотехнологическим изделием им пришлось ютится по нескольку человек в комнате и работать 6 дней в неделю по 12 часов. Многие из них месяцами не видели свои семьи и детей, так как выход за территорию фабрики ограничен одним разом в неделю. Мы рекомендуем вам посмотреть видеорепортаж на Ютубе о тех условиях, в которых они живут. Мы надеемся, что вы поймете и простите компанию «Эппл», которая использует рабский труд для извлечения максимальной прибыли из своего продукта, и что вам не будет противно держать этот замечательный продукт в своих руках».Когда вы думаете на Земле было больше всего рабов? Во времена Древнего Рима? Нет. В наше время. В настоящее время на Земле живут 48,000,000 человек, которые работают только за еду, не получая какой-либо иной компенсации за свой труд. Плодами их труда пользуемся и мы с вами, даже и не подозревая об этом. Так почему бы крупным СМИ не написать обращение к владельцам крупных компаний, с требованием снабжать каждую произведенную ими вещь описанием того, в каких условиях она была произведена?Представьте на секунду, что вы купили новые кроссовки «Найк» а внутри лежит фотография десятилетнего беззубого мальчика, который склеил их для вас. Как, приятно вам будет их носить? Или, например, при покупке нового ноутбука на нем включался бы видео-репортаж с фабрики жестких дисков компании «Вестерн Диджитал», где женщины из Лаоса работают на сборке, не получая какой-либо материальной компенсации за свой труд. По приезду на Филиппины вербовщики отбирают у них паспорта и заставляют отработать три (!) года, чтобы отработать билет на самолет, на котором они прилетели. Женщины живут в общежитиях казарменного типа, не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и не могут никуда уехать, так как у них отобраны документы. Как вы думаете, вам бы было приятно увидеть репортаж об их жизни на только что купленном вами компьютере? Оглянитесь вокруг. Очень большая доля вещей, которыми вы пользуетесь создана рабами в самом прямом смысле этого слова. Может пора крупным СМИ в открытую начать говорить об этом?Нет, конечно, о безработице можно писать говорить сколько угодно и все крупные мировые СМИ чуть ли не каждый день пишут об этом, но вот писать об истинных причинах этой проблемы категорически запрещено. Вот вы можете себе представить, чтобы «Ле Фигаро» появилась статья следующего содержания: «Проблема безработицы во Франции — это следствие безудержной алчности владельцев крупных корпораций, которые переносят производство в развивающиеся страны, где люди согласны работать за копейки. Недавно в Европе были закрыты три завода шин «Мишелин», 1,500 сотрудников были уволены, а производство перенесено в Китай, чтобы акционеры могли извлечь больше прибыли, купить себе более роскошные виллы и яхты. Судьбы рабочих им совершенно безразличны, так как это никак не отражаются на курсе акций компании». Представляете себе передовицу «Ле Фигаро» с таки текстом? Я – нет.Нет, о беженцах пишут много все СМИ без исключения, а вот о причинах их появлениях – единицы. Давайте с вами пофантазируем, что «Дер Шпигель» опубликовала статью следующего содержания: «Германия должна принять беженцев, так как их появление — это следствие варварской эксплуатации ресурсов Африки и Ближнего Востока, это плата за тот сытый и благополучный образ жизни, которую мы с вами ведем. Мы катаемся на автобанах, выбрасывая миллионы тонн углекислого газа, что приводит к засухам в Сирии и в Африке (факт, доказанный климатологами Университета Лос-Анджелеса) и мы должны оплатить этим людям все их неудобства. Наши компании вывозят в Гану миллионы тонн мусора, отходов и просто вываливают их на свалки этой страны. Из-за отравления тяжелыми металлами многие люди не доживают даже до 30 лет, умирают от болезней. Вот вам список компаний, которые судами перевозят выброшенный вами мусор в Гану и убивают экологию этой страны. Погуглите «Электронная свалка в Гане» и посмотрите, что мы, потребители, живущие в благополучной Германии делаем с этой страной. За наше с вами бесконтрольное потребление каждый день умирают люди, не достигнув даже возраста 40 лет.Когда вы будете выбрасывать ваш компьютер на помойку подумайте о том, что кому-то, возможно, придется за это заплатить жизнью». Представляете такую статью в «Дер Шпигель»? Нет, такой статьи там никогда не опубликуют, так как это идет в разрез с интересами правительства и крупных корпораций. Не будет такой статьи, да и о факте вывоза огромных объемов мусора на африканский континент крупные СМИ будут помалкивать. Зачем привлекать внимание благополучных потребителей к фактам последствий их образа жизни?СМИ с упоением пишут об электромобилях, альтернативных источниках электроэнергии, ветрогенераторах, солнечных панелях. Но ни в одной статье вы не найдете описание того, насколько производство неодимовых магнитов для ветрогенераторов опасно для нашей экологии. Настолько опасно, что единственная страна, где их производство разрешено — это Китай. Не напишут они и о том, что для производства одной солнечной панели необходимо затратить столько энергии, сколько она наврали выработает за всю свою жизнь. Умолчат, что производство альтернативных источников «зеленой» энергетики приводит к массированному загрязнению окружающей среды. Забудут и о том, что электромобиль загрязняет атмосферу еще больше, чем обычный бензиновый двигатель при условии, что электроэнергия для зарядки его батарей была произведена на угольной электростанции. О таком, упаси боже, ни в коем случае нельзя писать. Или о том, что компании по добыче лития для аккумуляторов варварски эксплуатируют природные ресурсы Перу и Боливии, а кинуть в статью пару-тройку фотографий детей, живущих недалеко от рудников, умирающих от отравления тяжелыми металлами вообще немыслимо для крупных мировых СМИ. Когда вы купите свой первый электромобиль вспомните об этих детях.Они погибли ради того, чтобы у вас не было чувства вины при поездке в супермаркет. Чтобы вы чувствовали себя хорошо, от того, что пользуетесь экологически чистым транспортом. Хорошо бы прикрепить к вашему автомобилю и фотографии нескольких женщин, убитых в Мексике только потому, что завод по производству пластмассовых частей для вашего автомобиля не захотел в день получки развести своих сотрудниц по домам. Они пошли домой пешком по темным улицам и были убиты за небольшую стопку денег, которые они заработали кровью и потом. В интервью владелец предприятия потом заявит, что из-за конкуренции он не может развозить сотрудников по домам, на обеспечение их безопасности у него нет денег. Потом он скажет, что на их место есть множество других желающих. Компания даже не оплатит похороны своих бывших сотрудниц. Хотел бы я посмотреть, как канал «CNN» призовет владельцев новеньких автомобилей напечатать на капоте фотографии убитых женщин, погибших ради того, чтобы они могли в комфорте кататься на внедорожниках.Тема эта, мягко говоря, в крупных СМИ не очень популярна. Но время от времени проскальзывает. Только никогда, подчёркиваю, никогда журналист не напишет о компаниях, которые являются заказниками этого преступления против человечества. Никогда вы не прочитаете в «Уолл Стрит Джорнал» что, например, прибыль агрохолдинга «ABC» увеличилась благодаря варварской вырубке лесов в районе Амазонки, где компания устроила плантации для производства пальмового масла. Журналиста, который проведет четкую и однозначную связь между вырубкой тропических лесов и ростом курса акций той или иной компании попросту уволят без выходного пособия. О таких вещах писать в ведущем финансовом издании не принято.Слышали ли вы когда-нибудь о том, чтобы какое-то крупное издание опубликовало факты негативного влияния сотовой связи на человека? Подтвержденные учеными и исследованиями? А ведь такие исследования существуют, более того, этот факт можно считать доказанным. Но ни по американскому ни по британскому телевидению вы не увидите крупных расследований о том, насколько вредно излучение сотовых вышек. Непопулярная у журналистов тема, так как она затрагивает интересы крупных телекоммуникационных компаний, которые платят огромные деньги для того, чтобы замалчивать факты вреда их технологий на здоровье. Бизнес, ничего личного. То же самое происходит и в фармакологическом секторе. О тысячах людей, умерших из-за побочных эффектов нового препарата, приносящего несколько миллиардов долларов прибыли в год плохо писать не принято.Есть тема, которая является полным табу для крупных мировых СМИ. Это тема общественного строя. Ни одно крупное издание в мире не опубликует статью о том, что капитализм себя изжил, что надо разрабатывать другие формы общественного порядка, умолчит о том, что бесконтрольная жажда обогащения убивает нашу планету. Не напишет пару нелестных слов про владельцев крупных корпораций, не обзовет их лихим словом. Общественный порядок обсуждать нельзя, а говорить о том, что демократия и капитализм — это антонимы и вообще запретная тема. Не прочитаете вы об этом в «Интернэшнл Геральд Трибьюн». Тихо промолчит издание «Сан». Да и «Бостон Глоуб» стыдливо опустит глаза. О таких вещах в обществе джентльменов говорить не принято. Посмотрите вокруг себя другими глазами. Посмотрите на вещи и товары, которые лежат на прилавках магазинов. Вон кусок свинины – это вырубленные леса и речки, отравленные сливами с животноводческих ферм. Вон новая пара кроссовок – детский труд филиппинских рабов. Смартфон. Ради него нашу планету загрязнили тяжелыми металлами, не один десяток человек умерли вследствие этого.А вон пластмассовые помидоры, чтобы вы могли их купить, какому-то разорившемуся фермеру пришлось покончить жизнь самоубийством. Симпатичное женское платье. Чтобы вы его носили в свое удовольствие текстильный комбинат отравил пару речушек, в которых погибла вся рыба. А вот мыло и косметика с добавлением пальмового масла. Чтобы вы могли содержать себя в чистоте и красоте пришлось вырубить сотни гектаров тропического леса и засеять убивающими почву и экологию пальмами. Утром вы пьете кофе, не задумываясь о тех никарагуанцах, которые живут на положении рабов и собрали для вас этот кофе за пару песо. Кто-то на этом неплохо заработал. Вот книга, ради производства которой в Африке был вырублен тропический лес, погибли десятки тысяч животных, а на его была посажена плантация эвкалиптов для выработки бумаги. Больше ни одного растения кроме эвкалипта в этом месте расти не будет, так как эвкалипт выделяет вещества, которые убивают всю другую растительность. Вот вы полетели на отдых в Турцию. Выбросы углекислого газа вашего самолета разорят каких-нибудь рыбаков в Микронезии, где из-за повышения кислотности океана погибла вся рыба.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com