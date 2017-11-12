“Солнечный человек” Александр Чижевский

Говорят, что время универсальных гениев прошло. Считается, что по меньшей мере последние 100 лет в науке, философии и искусстве правят бал узкие специалисты – каждый в своей области знания или культурной деятельности. Но так ли это на самом деле?

Ровно 120 лет назад, в 1897 году, в России в Гродненской губернии родился один человек, ставший впоследствии известнейшим ученым, философом, изобретателем, поэтом и художником. Его имя – Александр Леонидович Чижевский.

От люстры до космобиологии

А, скажет читатель, Чижевский… Как же, знаем. Люстра Чижевского – очень полезный для здоровья прибор. Пусть и не панацея от всех болезней, как ее иногда рекламируют недобросовестные распространители, но для страдающих бронхиальной астмой, бронхитами и прочими заболеваниями дыхательных путей вещь, можно сказать, незаменимая.

Но далеко не все помнят, что мировую известность (а вкупе с ней зависть и гонения со стороны коллег и даже некоторых академиков) Чижевскому принесла вовсе не люстра, а создание новых направлений в изучении космоса и его влияния на жизнь земных организмов, в том числе человека, – космобиологии и гелиобиологии.

Его идеями о влиянии солнечной активности на биологические и даже социологические процессы интересовался В.И. Ленин. Их в большой степени разделяли и поддерживали К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев и многие другие. В 1939 году Чижевский был выдвинут на соискание Нобелевской премии, но вместо мировой славы был снят со всех своих должностей, репрессирован и… Однако обо всем по порядку.

Темен жребий русского поэта

В юности Александр Чижевский мог казаться окружающим кем угодно, но только не ученым-физиком. Иностранные языки – английский, французский, немецкий, итальянский, которыми он владел в совершенстве, живопись, незаурядные способности к которой проявились уже в возрасте семи лет, музыка, история, литература, архитектура – вот далеко не полный перечень интересов Александра до 1916 года, когда в возрасте 19 лет молодой человек ушел добровольцем на фронт.

За бои в Галиции Чижевский получил высокую награду – Георгиевский (солдатский) крест IV степени. В начале 1917 года он был демобилизован по ранению и сразу же вернулся к занятиям в Московском археологическом институте. В последующие два года Александр Леонидович защитил три диссертации на совершенно различные темы: «Русская лирика XVIII века», «Эволюция физико-математических наук в древнем мире» и «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса». Последняя принесла ему в Московском университете степень доктора исторических наук, которую никто и никогда еще не получал в 21 год.

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Ученый совет в Уголке Дурова. В центре А.Л. Чижевский

Именно в этой работе были впервые изложены положения теории гелиотараксии (от «гелиос» – «солнце» и «тараксио» -«возмущаю»). Суть этой теории в том, что Солнце влияет не только на биоритмы человеческих организмов, но и на общественное поведение людей. Иными словами, крупные социальные потрясения человечества (войны, революции и т.п.) напрямую связаны с энергетической активностью Солнца.

Следующие несколько лет Чижевский, будучи сотрудником Института биофизики Наркомздрава СССР, посвятил исследованиям воздействия отрицательно ионизированного воздуха (аэроионизации) на здоровье людей и животных. Тогда же и была им изобретена люстра -прибор, позволяющий насыщать воздух в помещениях полезными отрицательными ионами кислорода, нейтрализующий вредные положительные ионы и очищающий воздух от пыли и микроорганизмов.

Чижевский-изобретатель мечтал о тех временах, когда «аэроионизация воздуха получит в нашей стране такое же распространение, как и электрификация… что приведет к сохранению здоровья, защите от ряда инфекций и увеличению долголетия огромных масс народа». Увы, это так и осталось мечтой.

Чижевский-художник писал картины (в основном пейзажи) и продавал их, чтобы получить деньги на продолжение опытов по аэроионизации.

Чижевский-поэт писал стихи (при его жизни вышли в свет всего два сборника, остальные – спустя много лет после смерти). Между тем его поэтический дар высоко ценил тогдашний народный комиссар просвещения А.В. Луначарский, благодаря чему Чижевский получил должность инструктора литературного отдела Наркомпроса.

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А.Л. Чижевский за научным экспериментом

Чижевский-ученый, благодаря тесной дружбе с К.Э. Циолковским, не только продолжал практическую работу по внедрению аэроионизации, но и разрабатывал дальнейшие направления исследования космоса. Во многом благодаря его работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами» был утвержден мировой приоритет К.Э. Циолковского в области конструирования космических ракет.

Опыты Чижевского по аэроионизации, которые он, наконец, получил возможность проводить в лаборатории зоопсихологии Главнауки Наркомпроса, принесли ему мировую известность как биофизику. Сотни писем с предложениями вступить в то или иное научное общество, стать почетным академиком научного института или просто продать патент на люстру и другие изобретения приходили на Тверской бульвар в Москве, где в конце 1930-х годов жил Александр Леонидович.

Он решительно отказывался от таких предложений, говоря, что все его изобретения и научные труды «находятся в полном распоряжении Правительства СССР».

Но могли ли эти отказы спасти от уже приготовленной ему завистниками и врагами участи? Последней каплей для них стал, по-видимому, состоявшийся в Нью-Йорке в сентябре 1939 года 1-й Международный конгресс по биофизике и биокосмологии. Его участники предложили номинировать А.Л. Чижевского на Нобелевскую премию по физике и единодушно объявили его «Леонардо да Винчи XX века».

Между тем у себя на родине Чижевский был обвинен в научной недобросовестности и фальсификации результатов опытов. Издание и распространение его работ были запрещены. В 1941 году он был осужден по 58-й статье («Контрреволюционные преступления») на восемь лет лагерей, которые и отбыл сначала на Северном Урале, затем в Подмосковье и, наконец, в Казахстане (Карлаг).

Люстра Чижевского – разнообразные варианты:

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Все мы – «дети Солнца»?

Сам Чижевский писал впоследствии, что именно многообразие научных, исторических и культурных интересов помогло ему выжить в нечеловечески трудных условиях лагерей. Все свободное время он использовал для того, чтобы рисовать (чем придется и на чем придется), сочинять стихи, размышлять о проблемах биофизики и космобиологии.

Но и тогда, в лагерях, и после освобождения, и во время жизни в Караганде, и после частичной реабилитации (как в насмешку – за полтора года до смерти) и возвращения в Москву самой главной, заветной идеей и мечтой ученого оставалась гелиотараксия.

«Люди и все твари земные – поистине дети Солнца, – писал Чижевский. – Они – создание сложного мирового процесса, имеющего свою историю, в которой наше Солнце занимает не случайное, а закономерное место наряду с другими генераторами космических сил…»

Самое замечательное в теории Чижевского заключается в том, что к анализу исторических закономерностей он подключил математику, физику и астрономию. По сути, это было смелой и оригинальной попыткой создать совершенно новую область человеческого знания, опираясь на современный математический аппарат, физические законы и экономические и политические факторы развития общества.

Периодическое увеличение солнечной активности, считал ученый, «переводит потенциальную нервную энергию целых групп людей в кинетическую, неудержимо и бурно требующую разрядки в движении и действии».

Под увеличением солнечной активности здесь понималось увеличение количества солнечных пятен. Академик Бехтерев, горячий сторонник теории Чижевского, прямо связывал значительный рост количества пятен с датами самых крупных социальных потрясений -1830, 1848, 1870, 1905, 1917 годы. Он даже рассматривал возможность создания на основе прогнозов солнечной активности некоего «политического гороскопа».

Если мы вспомним относительно недавние события, произошедшие в нашей стране, то найдем еще одно подтверждение теории Чижевского. В период 1986-1989 годов политическая активность, связанная с перестройкой, неуклонно повышалась вместе с ростом солнечной активности. И вместе с ней же достигла своего максимума в 1990-1991 годах -экономический и политический кризис, крах Горбачева, ГКЧП, образование СНГ…

Может сложиться впечатление, что Солнце «управляет» общественной жизнью людей. Но это, разумеется, не так. Солнце лишь пробуждает дремлющую или расходуемую по пустякам энергию больших человеческих масс. А уж куда направить ее – на войны и разрушения или на мирный созидательный труд, научное и иное творчество, освоение новых пространств – решают сами люди.