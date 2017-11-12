Главная » Невероятное в мире

Покровители террора

21:29. 12 ноября 2017 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал:

Покровители террора

Ни для кого уже не секрет, что США и некоторые их союзники не только на словах, но и вполне материально поддерживают боевиков многочисленных исламских организаций, которые по всем признакам можно уверенно охарактеризовать как террористические.

Покровители террора

Бородатые исламисты, имеющие обыкновение насиловать в своих гаремах несовершеннолетних девочек и отрезать головы "неверным", получают от своих западных спонсоров не только деньги, медикаменты и транспорт, но и оружие. В том числе тяжелое, например, противотанковый комплекс "Тоу", способный поразить практически любой современный танк и даже летящий вертолет. Роликов с применением этого высокотехнологичного оружия на фоне воплей "Аллах Акбар!" в ю-тубе полно.

Покровители террора

Разумеется, при попытке сунуть всю эту мерзость под нос ее западным покровителям дело приобретает совершенно иную интерпретацию. Да, говорят нам, эти бородатые люди, конечно, бесконечно далеки от наших представлений о правах человека и толерантности, но нужно учитывать их менталитет, делать поправку на местные культурные традиции, и прочие бла-бла-бла. Через полчаса подобной иезуитской софистики большинство слушателей готовы уверовать в то, что помогать бородатым упырям-головорезам пулеметами и ракетами жизненно необходимо.

Покровители террора

Как же разоблачить эту демагогию? Довольно просто. Есть у политиканов ахиллесова пята, которую не прикрыть звонкой демагогией, — оружие массового поражения. Напомню, что именно мнимое обладание химическим оружием Саддамом Хуссейном послужило поводом для США и их сателлитов напасть на Ирак. Напомню, что мнимое хранение на сирийской правительственной авиабазе химических бомб дало повод ковбою Трампу выпустить веером крылатые ракеты по территории независимого государства.

Покровители террора

И как-то мимо ушей западного обывателя проскользнула та новость, что на отбитых у боевиков сирийскими правительственными войсками складах было обнаружено химическое оружие (снаряженные отравляющими веществами ручные гранаты и выстрелы к гранатометам) производства США и Великобритании. Боеприпасы несли маркировку Federal Laboratories (США) и Cherming Defence UK. Так как президенту Асаду США и Великобритания не поставят даже патрончика к стартовому пистолету, адресат вполне понятен. А если включить мозги, то и цель для этой военной химии ясна, ведь профессиональные сирийские военные имеют при себе все средства химзащиты. Чего не скажешь о мирном населении.

Покровители террора

Вдумайтесь! Америка и Англия поставляют оружие массового поражения исламским боевикам для уничтожения мирных граждан Сирии! А весь так называемый "свободный мир" смотрит на это преступление против человечества широко закрытыми глазами. Как и вездесущие СМИ, которые вместо громогласных призывов к расследованию и наказанию военных преступников, санкционировавших и осуществивших поставки бандитам отравы, старательно изображают статуэтки обезьянок "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".

Покровители террора

Таким образом, именно мы, простые люди, должны возвысить голос и потребовать от заигравшихся в войну негодяев прекратить практику "двойных стандартов" в оценке исламского терроризма.

yandell, (homment.com, Германия)

оригинал homment.com/The-Terror-Keepers

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Покровители террора
... мерзость под нос ее западным покровителям дело приобретает совершенно иную интерпретацию...
Террор русской “православной” церкви
... костер они попали после осуждения покровителя за измену). Вообще, из ...и рискованным промыслом. Кроме государственного террора, как мы видели, достаточно регулярного... старообрядческого культа. Что касается церковного террора, не связанного с расколом - ...
Плахотнюк: террор длиною в четверть века
... по оказанию давления на своих покровителей. Идея Кукловода заключалась в том... как в этом случае четвертьвековой террор молдавского изверга наверняка пришел бы...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества. Андрей Кочетов.
...проституцию? А ещё идет террор морально-психологический: запугивание ...лидеров освободительного движения, для террора и запугивания участников. Кстати,...Именно поэтому сейчас кагальными покровителями кавказских конкистадоров предпринимаются грандиозные ...
Кавказская оккупация России и самоорганизация русского общества
...проституцию? А ещё идет террор морально-психологический: запугивание ...лидеров освободительного движения, для террора и запугивания участников. Кстати,...Именно поэтому сейчас кагальными покровителями кавказских конкистадоров предпринимаются грандиозные ...
Еврейский фашизм. Библейский проект и его информационное прикрытие. Часть 4
... союзники Израиля (прежде всего его покровитель – США), использующие своё право вето... всего мира и успешной войны террора против британцев, (которые контролировали эту... со всего мира. Это вызвало террор Израилем большинства Палестинского населения, изгнание...

Один комментарий»

  • 1106 941
    VorchunVV 12 ноября 2017 в 22:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Современный терроризм это оружие спецслужб. Оружие, которое используется для достижения вполне конкретных целей.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>