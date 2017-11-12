Новости Украины и Новороссии 12 ноября 2017
- 05:30 Сколько военных ВСУ и СБУ перешли на сторону России: опубликованы шокирующие цифры (ДОКУМЕНТЫ).
- 02:30 Лайфхак по-украински: 22-летний призывник женился на пенсионерке, чтобы не идти в ВСУ.
- 00:29 Названо число украинцев, имеющих статус участника «АТО».
- 00:00 Хуже, чем в войну. «Европейский выбор» привел Украину к катастрофе.
- Вчера 23:23 Украинцы не расплатились за Катынь, — МИД Польши.
- Вчера 22:30 ЛНР планирует начать добычу золота.
Сколько военных ВСУ и СБУ перешли на сторону России: опубликованы шокирующие цифры (ДОКУМЕНТЫ)
По официальным данным СБУ и минобороны Украины, 10879 СБУшников и ВСУшников перешли на сторону Российской Федерации в 2014-м году.
ВСУ
После присоединения Крыма к России на Украину переехали лишь 3991 из 13468 военных ВСУ, проходивших службу на полуострове. Таким образом остальные солдаты и офицеры перешли на сторону России.
Такие данные фигурируют в ответе министерства обороны Украины на запрос скандально известного украинского нардепа по прозвищу «Потерь Нет» Дмитрия Тымчука, передаёт «Крым. Реалии».
«Сообщаем, что на 1 марта 2014 в воинских частях и учреждениях Вооруженных Сил Украины, дислоцированных на территории АР Крым, проходили службу 13 468 военнослужащих, из них: офицерского состава — 4637 человек, рядового, сержантского и старшинского состава — 8831 человек. На материковую часть Украины прибыл 3991 военнослужащий, из них: офицерского состава — 1649 человек, рядового, сержантского и старшинского состава — 2342 человек», — указано в документе (смотрите скрин ниже).
СБУ
После событий в Крыму в 2014 году на Украину переехали всего лишь 217 из 1619 сотрудников Службы безопасности Украины.
Такие цифры указаны в ответе СБУ на запрос нардепа Тымчука, также пишет издание «Крым. Реалии».
«Сообщаем, что на 01.03.2014 в подразделениях, органах, заведениях и учреждениях Службы безопасности Украины, которые дислоцировались на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, приходили военную службу 1619 военнослужащих.
После оккупации Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь на материковую часть Украины прибыло 217 военнослужащих, в том числе офицеров — 210, военнослужащих по контракту лиц сержантского и старшинского состава — 7», — говорится в официальном документе.
Таким образом, официальные данные СБУ и минобороны Украины свидетельствют о том, что 10879 СБУшников и ВСУшников перешли на сторону Российской Федерации в 2014-м году.
Ранее заместитель главы крымско-татарского Меджлиса* Ильми Умеров заявил, что сотрудники СБУ и милиции в Крыму оказались «предателями» на 100%, военнослужащие — на 80%, прокуратура — на 70%.
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*Запрещённая в РФ экстремистская организация
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Лайфхак по-украински: 22-летний призывник женился на пенсионерке, чтобы не идти в ВСУ
В Виннице 22-летний парень женился на 80-летней женщине с инвалидностью.
Об этом сообщают местные СМИ.
Его призвали на срочную службу в ВСУ и 25-го октября он должен был явиться в военкомат. Но уже 31 октября он расписался с пенсионеркой. Сразу после свадьбы парень с отцом пришли в городской комиссариат с намерением засвидетельствовать, что служить пока молодожену нельзя.
В комиссариате считают, что брак фиктивный и будут обращаться в суд.
«Сам отец привел призывника в военкомат и сам отец за сына говорит фразу он в армию не пойдет, потому что он женат, у него жена инвалид первой группы. Это меня больше всего поразило», — сказал военный комиссар Винницкого ОГВК Александр Данилюк.
Отец молодого человека заявил журналистам, что он рад своей невестке и свадьбе сына, а молодожены сейчас проживают где-то в Нью-Йорке.
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Названо число украинцев, имеющих статус участника «АТО»
Статус участника боевых действий получили с начала «АТО» более 218 тысяч военнослужащих и работников вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил спикер минобороны Украины по вопросам «АТО» Андрей Лысенко.
«С начала антитеррористической операции знаками отличия Министерства обороны были награждены более 45,5 тысячи человек, государственными наградами — 39 тысяч 594 человека.
Статус участника боевых действий получили 218 тысяч 67 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие в АТО», — сказал он.
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Хуже, чем в войну. «Европейский выбор» привел Украину к катастрофе
Украинской демографии провели «публичный аудит». И выяснили, что все не совсем так, как думали. И даже хуже того, чего боялись. А именно: по ключевым показателям Украина при майданной власти понесла большие потери, чем за годы Великой Отечественной.
Украинская демография за последние годы стала такой же фантастической наукой, как и украинская история. Власти говорят, что с народом вроде как все нормально. Живет — хлеб жует, спит да небо коптит. Лишь одна печаль — время от времени какие-то правдорубы пытаются нарушить устоявшуюся послемайданную идиллию. Один из них — руководитель «Публичного аудита» Максим Гольдарб. По его словам, только трудовых мигрантов с Украины сегодня почти в три раза больше, чем в годы Великой Отечественной.
«За три года оккупации Украины (с 1941 по 1944) нацистами 2,4 миллиона <…> отправлено на принудительные работы в рейх. <…> Теперь внимание! С 2014-го по сегодняшний день из Украины на заработки вынуждены были уехать семь миллионов человек, 1,7 миллиона стали беженцами, 429 тысяч субъектов хозяйствования приостановили свою деятельность. Четыре тысячи учебных заведений закрылось», — написал Гольдарб на своей странице в Facebook.
Мрачная какая-то картина получается. Гитлер-то оказался мелковат по сравнению с революцией гидности!
Но послушаем теперь тех экспертов, которые говорят об успехах власти и Порошенко. В частности, за три года его президентства. Достижений оказалось много!
В украинских СМИ пишут: «Порошенко за три года удалось остановить большую войну. <…> Ему также удалось избежать расползания страны и потери больших территорий»…
У меня такое впечатление, что пишут о Ленине и Сталине. Вот УССР: первый собрал ее в одну кучу, а другой — победил в войне. И не только не потерял территорий, но еще кой-чего для Украины приобрел.
Далее: «Второе, что можно вписать ему в заслуги, — это реформирование силовых структур и армии. Он их реформировал и привел на данном этапе в нужное состояние».
Не знаю, о каком «нужном состоянии» идет речь. Но не так давно главный военный психиатр Украины (на момент произнесения своих слов) Олег Друзь на слушаниях в Раде заявил, что 93% участников так называемой АТО в Донбассе нуждаются в лечении и представляют потенциальную угрозу для общества.
Министр обороны Степан Полторак тут же отстранил Друзя от должности с формулировкой «в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей» и назначил служебное расследование. Получается, что Друзь говорил об угрозе, а на самом деле это — «нужное состояние». Так, что ли?
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Хочу особо отметить: я ничего не выдумываю, никакой «агитации» — только цитаты из украинских СМИ.
Далее украинские СМИ — об успехах: «Еще один момент — подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Украина постепенно ориентируется на европейские рынки. Сегодня уже ЕС является ключевым партнером Украины. Как достижение отметим и безвизовый режим».
О позитивных последствиях этих соглашений и «безвизов» судить сложно. Но если вспомнить о количестве трудовых мигрантов, о чем говорилось выше, то все-таки надо признать, что не все так благополучно.
Окончательный разрыв с Россией — тоже достижение? А получится ли? А главное, получится ли у Украины стать «цэ Европой»? Ведь именно для этого все и затевалось.
Но тут надо поставить другой вопрос: а на чьем месте киевские власти хотели бы видеть Украину? Наверно, в мыслях это место Германии или Франции. Остальные не в счет, поскольку они намного меньше Украины и по населению, и по территории. Но Украине место Германии никогда не занять.
Самый лучший вариант — это европейское захолустье, которое представляют собой Прибалтийские страны, Польша, Румыния, балканские государства. А Германия — это другая лига.
Но, с другой стороны, патриции немыслимы без плебса. Это подтверждает и история Рима, и история ЕС. Брюсселю без «захолустья» не обойтись. Роль, конечно, не самая завидная, но киевские власти, может, считают ее нормальной. А может, в мечтах своих они заносятся намного выше! Какая там Германия?! Украина — цэ Америка!
Ну, а пока — с небес на землю. Опять же цитата из украинских СМИ («Зеркало недели»): «Согласно исследованию Института Гэллапа, Украина — единственная европейская страна, которая попала в антирейтинг счастья. По данным Института Гэллапа, 41% населения Украины находится в тяжелой ситуации и могут считаться несчастными. В этом отношении страну опередили только Южный Судан (47%) и Гаити (43%). На Украине самый низкий ВВП на душу населения среди стран СНГ».
Как видим, до «Украина — цэ Америка» пока далековато. А поэтому, панове, засучите рукава — и вперед, к новым достижениям. Еще не все дрова наломаны…
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Владимир Филиппов
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Украинцы не расплатились за Катынь, — МИД Польши
В украинско-польских отношениях остается открытым вопрос расплаты за «Катынское преступление».
Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в комментарии Польскому агентству печати.
Говоря о контактах с украинскими чиновниками, Цихоцкий сказал, что польский МИД не имеет дефицита в таких связях.
«С украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые называются историческим диалогом», — подчеркнул вице-министр иностранных дел.
«Те вопросы известны украинской стороне много лет. Они появились не во время текущей каденции Сейма. Это и вопросы применения языка советских времен относительно польской оккупации (западных украинских земель — ред.).
Это и вопросы церковной собственности римо-католической общины. Это и вопрос бездумной реабилитации или глорификации УПА* и отсутствия расплаты за катынское преступление», — рассказал Цихоцкий.
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*Запрещенная в России экстремистская группировка
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ЛНР планирует начать добычу золота
ЛНР планирует в 2018 году начать промышленную разработку находящегося в Республике золоторудного месторождения.
Об этом в специальном выпуске программы «Скажите правду» на телеканале «Луганск 24» заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.
«Я как-то несколько раз заикался, но в этом году не получилось просто из-за того, что финансирование требовалось в другие места, и мы этот проект немножко притормозили. Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта», — рассказал он.
«Попробуем добывать наше золото, которое находится на территории нашей Республики. Оно и не будет сверхприбыльным, но прибыль там все равно будет. Но это и такой показатель для нас, что у нас это есть, и мы это можем. Во-вторых, только разведка и работа покажет, насколько серьезна эта жила и россыпи», — отметил Плотницкий.
Пригодное для добычи золота месторождение золотосодержащей руды расположено у села Бобриково Антрацитовского района.
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