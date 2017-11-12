Мы живем благодаря Великой Октябрьской революции. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ В 2017 году отмечается столетие Великой Октябрьской социалистической революции

А пока наши власть имущие пытаются подсунуть обществу понятие “Великой Русской революции”, объединяя Февраль и Октябрь в одно целое, следует вспомнить, что же на самом деле дала Октябрьская революция. Своим экспертным мнением об этом с НаканунеТВ поделился историк и публицист Андрей Фурсов.



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