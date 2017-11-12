«Миротворцы» ОБСЕ и ООН в Донбассе гарантируют войну и геноцид

Не успел еще закончится саммит АТЭС, еще политологи США и России не пришли к единому мнению по поводу рукопожатия Путина и Трампа, как произошло резкое усиление давления на Москву по поводу «необходимости» введения «миротворцев» ОБСЕ или ООН (читай – НАТО) на Донбасс.

Проблема, разумеется, не в Донбассе, а в Порошенко, который категорически не желает наступать на Москву, устраивая своим кураторам бег на месте, – то в одном городе военные склады взорвет, то в другом.. Бег на месте общепримиряющий…

Саакашвили согласен наступать, но война с Россией необходима срочно, а Саакашвили, даже если успеет силовым путем захватит власть в Киеве до января 2018 года, то уже не успеет легализоваться в должности президента до даты проведения выборов в России (18 марта 2018 года). Организовать и провести новые «демократические» выборы банально не хватит времени. И с захватом власти у клинтоновских недобитков из ЦРУ, окопавшихся теперь на Украине и в некоторых европейских органах власти, возникли сложности, – Порошенко с Аваковым объединились и просто так власть в руки Саакашвили не отдадут. Еще и Янукович внезапно напомнил о себе…

Свергнув Порошенко, условный Запад может открыть дорогу к возвращению в президентское кресло Виктора Федоровича, сбежавшего от революционеров Майдана (переодевшись в женское платье) при помощи В. Путина. Надеюсь, у бывшего президента Украины еще свежи воспоминания о нескольких тревожных февральских ночах 2014 года. В случае кратковременного возвращения к власти он вряд ли продолжит работать на ту часть американского истеблишмента, которая и сама отстранена от власти в Вашингтоне.

Почему же западные кураторы с упорством, достойным лучшего применения, продвигают «в президенты» именно М. Саакашвили? Ответ очевиден, — он единственный надежный поджигатель войны, ибо его семья на «освободительных» войнах хорошо зарабатывает: супруга Михаила Николозовича — Сандра Рулофс-Саакашвили, – крупнейший европейский поставщик органов для пересадок. Особым спросом пользуются именно органы от молодых европейских доноров, которых больше всего и гибнет на войне в Донбассе. Так что, ОБСЕ вряд ли проявит объективность и беспристрастность в этом вопросе.

(Здесь — подробно: https://cont.ws/@id373555267/764362) В какой бы стране не пришел к власти М. Саакашвитли, он обязательно развяжет войну, в этом вопросе у его кураторов имеется самая надежная гарантия — совпадение финансовых интересов. Но если семья М. Саакашвили зарабатывает на торговле человеческими органами, то заказчик войны намерен и заработать на транзите газа через Украину (сейчас спешно скупает сильно упавшие в цене газопроводы), и скрыть преступление Н. Джересько в интересах ФРС, переписавшей долги корпорации США на многострадальную Украину. Межгосударственные долговые книги хранятся в ООН, так что и «миротворческий» контингент ООН будет мало заинтересован в сохранении мира на Донбассе. Война все финансовые аферы прикроет.

Если с ООН все ясно, то чем же Ротшильд планирует заполнять украинские газовые сети, если Россия твердо объявила, что прекращает транзит в 2019 году? А про настоящую причину начала войны именно на территории Донбасса вы не забыли? Про Юзовское месторождение? Вот сланцевым газом и заполнит… Или контрабандным российским, превращающимся в трубе в сланцевый украинский. Министр торговли США Уилбур Росс не единственный такой фокусник:

https://vostokmedia.com/news/society/09-11-2017/ssha-postavlyayut-evrope-rossiyskiy-gaz-smi

Американские танкеры перевозят в порт Антверпен (Бельгия) сжиженный газ, который США закупает у России в Усть-Луге (Ленинградская область) и выдает его за свой. Об этом говорится в расследовании организации «Международная журналистская группа». Вашингтон начал действовать по схеме, которая используется Киевом при закупке угля: официально Украина приобретает уголь в Австралии, ЮАР и Польше, но на деле поставки идут из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишетutro.ru. В новом расследовании под названием Paradise Papers говорится, что зарегистрированная на Маршалловых Островах компания Navigator Holdings Ltd покупает «голубое топливо» в Усть-Луге (Ленинградская область) и перевозит его на своих танкерах в порт Антверпен (Бельгия), откуда поставляет в европейские страны под видом американского топлива. Интересно, что 31% акций этой компании владеет министр торговли США Уилбур Росс. Оказывается, что Евросоюз, который пытается избавиться от необходимости закупать газ в России и строит терминалы для сжиженного природного газа (СПГ), сегодня приобретает российское топливо под видом американского, причем по более высокой цене. В конце лета постпред РФ при ЕС Владимир Чижов рассказал, что в ближайшие годы Европа не сможет полностью перейти на американский сжиженный газ. И этому есть три причины. Во-первых, сейчас в США функционирует только один экспортный терминал для отгрузки СПГ. Вашингтон собирается построить еще около 5-6 терминалов, однако для этого нужно время. Во-вторых, СПГ просто не хватит на то, чтобы обеспечить им весь Евросоюз. В-третьих, в настоящее время в Европе мало терминалов, способных принимать СПГ, и танкеров. Выходит, что США обманули страны Евросоюза два раза: сначала Вашингтон убедил их отказаться от российского «голубого топлива», после чего начал продавать им по высокой стоимости все тот же газ из России.

В этом разоблачении в первую очередь примечателен его заказчик — Фонд Сороса. То есть, разоблачая махинации Уилбура Росса, заинтересованные лица хотели бы занять его место на европейском рынке, но «превращать газ» из российского в Украинский планируют на территории Донбасса.

Виктор Янукович, будучи агентом команды Бушей/Клинтонов, что подтвердил скандал с Манафортом, продвигавшим интересы Януковича в США, продал Донбасс под добычу сланцевого газа корпорации Shell, приняв на себя еще и обязательство по освобождению от жителей проданной территории. Проект с тех пор сменил компанию-разработчика, но полностью от него не отказались.

https://vesti-ukr.com/donbass/159639-dobycha-slancevogo-gaza-v-donbasse-uhod-nastojawih-inostrancev-i-negodovanie-zhitelej

До начала конфликта в Донбассе, а именно в 2013 году, знаменитая голландская корпорация Shell подписала соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Юзовской площади на территории Донецкой и Харьковской областей. Соглашение было подписано с Кабмином и ООО “Надра Юзовская”. В случае успеха поисковых работ была предусмотрена возможность удвоения добычи газа в Украине – речь шла о миллиардах кубометрах газа ежегодно. Притом, что запасы газа Юзовской площади оценивались в 3-3,5 триллиона куб. м. Но из-за военных действий Shellрешила выйти из проекта, потеряв инвестированные в поисковые работы несколько десятков миллионов долларов. В результате “Надра Юзовская” приобрела 100% прав и обязанностей инвесторов в сделке по совместному разделу продукции (СРП). Для привлечения вместо Shellдругого инвестора-оператора СРП объявлен новый конкурс. Его победителем и стал YuzgasB.V., который пообещал инвестировать в этот проект несколько сотен миллионов долларов. В соответствии с информацией Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, ООО “ЮЗГАЗ” зарегистрировано в Харькове и имеет семь учредителей, среди которых народный депутат от “Оппозиционного блока” Ефим Звягильский (его взнос в учредительный фонд составляет 700 тыс. грн.) и депутат Харьковского облсовета, экс-регионал Олег Шаповалов (его взнос в учредительный фонд, как и остальных соучредителей — 50 тыс. грн.). Что же касается Yuzgaz B V, то со Звягильским прямых связей у этой компании нет. По информации украинских деловых СМИ, эта структура была зарегистрирована 16 июня 2016 года. Ее создал регистратор из Британских Виргинских островов Belum Assets Limited и спустя пару недель передал реальному владельцу, которым является компания Emerstone Energy (Люксембург). Последняя, в свою очередь, контролируется компанией Emerstone Capital Partners. Yuzgas B.V. на своем сайте указывает, что она была создана специально для участия в украинском конкурсе в интересах Emerstone Energy, под управлением которой находится $400 млн инвестиций.

В свете этого проекта, ставшего причиной для развязывания войны именно на территории Донбасса, действия И. Стрелкова, развязавшего войну, выглядят совсем иначе:

http://antifashist.com/item/strelkova-v-slavyansk-napravil-kiev-dlya-togo-chtoby-vtyanut-rossiyu-v-vojnu-shtepa.html

Экс-мэр Славянска Неля Штепа заявила, что Игоря Стрелкова в Славянск направила отнюдь не Россия, а Киев. И направлен он был с определенной целью: для того, чтобы втянуть Россию в войну. Об этом она рассказала в интервью прорежимной “Донецкой правде”. “Сегодня только люди начали понимать, что это правда, что так оно и есть, что этот батальон (группа Стрелкова) был отправлен не Россией, а был отправлен нашими для того, чтобы втянуть Россию в войну. И Россия втянулась”, – сказала Штепа. По ее словам, они (тогдашние украинские власти) привлекли к себе “русских человечков”, которые на тот момент ничего не знали. “И когда, я вам скажу, мне рассказали, когда был там такой мужчина с позывным “Ромашка”, и когда он узнал, откуда идет финансирование и начал там, а он действительно, он россиянин, он пришел тут русский мир себе устраивать, понимаете. А у этих свои задачи: сегодня втянуть Россию, сегодня усилиться и пойти в Донецк и там, короче, вот эту всю канитель разводить, а он там начал разборки чинить и его в тот же день расстреляли”, – добавила экс-мэр Славянска.

https://mediarepost.ru/novorossiya/140491-otkroveniya-eks-mera-slavyanska-postpred-prezidenta-po-donbassu-irina-geraschenko-peredavala-strelkovu-dengi-ot-avakova-nalivaychenko-turchinova-na-razzhig.html

Кстати, неоднозначна роль Ирины Геращенко и в разжигании революции гидности: именно она на шоу Савика Шустера начала волать о зверском избиении студентов – за два часа до «звырячого побыття». Теперь вот всплывает темная история о передаче Ириной денег Стрелкову. Становится понятным, как и за что бывший пресс-секретарь оранжоида Ющенко получила пост первого вице-спикера парламента и право сидеть по правую руку экс-коменданта Майдана Парубия. Еще более понятна нервозность «Гераси» по поводу михо-майдана: она очень боится третьего путча, зная, чем заканчиваются американские цветные революции-как-никак, а Геращенко – завсегдатай посольства США.

Разоблачения работодателей И. Стрелкова и его истинных намерений, появляются в печати почти с самого начала конфликта на Донбассе, но сейчас эта информация особенно злободневна. Вступив в красно-белую оппозицию, он утянет за собой на политическое дно и тех немногих приличный (относительно других кандидатов) людей российского политического истеблишмента, которые пока еще не утратили окончательно доверие народа. Впрочем, если перемешать красный и белый, – получим розовый, что и будет истинным цветом этой монархо-коммунистической политической «движухи». Но и этого оказалось недостаточно, «для надежности» им подсунули еще и Стрелкова, чтобы уж с гарантией опозорить и убрать с политического горизонта.

http://veche.razved.ca/main/630-sozdana-edinaya-krasno-belaya-oppoziciya-socialistov-i-nacionalistov.html

Не увидим мы больше на выборах бессменного серебряного призёра всех избирательных гонок Геннадия Зюганова – ни яркого, ни кусачего, ни удобного, как стоптанный тапок, спарринг-партнёра постсоветского руководства страны. Коммунисты, похоже, уходят от старого сценария и решили побороться за власть всерьёз. Как ещё весной писала «Наша Версия», они объединяются с национально-патриотическими силами, чтобы двинуть на выборы сообща, поставив впереди себя нового кандидата. О едином кандидате союзники пока окончательно не договорились, но всё идёт к тому, что им станет Юрий Болдырев, бывший зампред Счётной палаты и некогда буква «б» в либеральном «Яблоке». Он, конечно, не так широко известен, как Игорь Стрелков, и не так убедителен, как Леонид Ивашов. А также не имеет широких связей в регионах, как Иван Мельников. Зато у него нет негативного политического багажа. И при этом в случае его выдвижения за ним тесно сомкнут ряды коммунисты и патриоты-имперцы. А это немалая часть общества. Помните недавний ажиотаж, вызванный воссоединением России и Крыма и многотысячные демонстрации ликующего народа? Они и могут стать потенциальными избирателями Болдырева. И не важно, что «красные» коммунисты объединяются с «белыми» имперцами. Всегда можно сказать: вот вам историческое примирение к 100-летию революции!

Теперь, когда по объективным причинам американский сценарий с возобновлением войны на Донбассе через приход к власти М. Саакашвили откладывается на неопределенный срок, кураторы Украины решили применить на Донбассе новый-старый трюк, — ввод «миротворческого контингента». Не имеет значения, контингента НАТО или ОБСЕ. — для прикрытия запланированного геноцида мирного населения Донбасса. И вишенкой на торте было бы согласие президента России на ввод «миротворцев» ООН.

https://russian.rt.com/ussr/news/448611-pushkov-ssha-donbass

21:08 Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал сообщения СМИ об американском плане по отправке 20 тыс. миротворцев в Донбасс. «Да они бредят! Это не оккупационная армия, которая вернёт Киеву Донбасс против его воли. Пусть забудут», — написал сенатор.

Но если для действия ООН необходимо одобрение России, то на ввод миссии ОБСЕ оно не требуется… Позиции семейства Ротшильдов, хоть и значительно ослабли в администрации Д. Трампа, но в Европе пока еще достаточно сильны, чтобы продавить нужное решение и вопрос лишь в том, подыграет ли бизнесу Ротшильда В. Путин, или национальный лидер предпочтет укрепить собственные позиции к президентским выборам. Даже если действующий объявит, что сам на выборы не пойдет, а решит поддержать кого-либо из кандидатов, фактор «миротворцев» может стать решающим в борьбе за президентское кресло, учитывая падение уровня жизни населения, резкий рост налогов на имущество при сокращении бюджетных расходов на образование и медицину, обострение отношений в регионах на почве национальных языков. Без «ура-патриотизма» выборы прокремлевскому кандидату выиграть будет сложновато и по пункту «ввода миротворцев» наблюдается расхождение интересов Путина и Ротшильда.

А к выборам, какое раздолье для патриотических сил!

Только представьте себе лозунги:

«Янки, убирайтесь!»

«Донбасс вам не Косово! Геноцид не пройдет!»

Демонстрации «За мир!» у посольства США, хоть администрация США уже давно не при делах. А для организации эффективных и деятельных протестов настоящей, а не фальшивой оппозиции, подойдет что-нибудь про «кровавый сланцевый газ Ротшильдов» и парочка антивоенных баннеров на Б. Дмитровке, напротив д. 20, – офиса Ротшильдов в России. Но что-то мне подсказывает, что настоящей оппозиции у нас как раз и нет, а вопрос согласия-несогласия России на ввод миротворцев на Донбасс и станет тем «проявителем», позволяющим выделить из кандидатов в президенты истинных радетелей о благе народном от ложных.

А оно им надо?