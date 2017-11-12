Когда в военные действия вмешивается мистика

Тесно связанная с подсознанием, с глубинами человеческой психики, мистика преподносит порой такие сюрпризы, что волосы на голове встают дыбом.

Пропажа моряков со «Святого Павла»

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История эта произошла в 1741 году, во время колонизации русскими Аляски, и стала самой таинственной в истории русского флота. Две шлюпки с 15 опытными вооруженными моряками, имевшими пушку и сигнальные ракеты, высадились на берег и… как сквозь землю провалились. Маловероятно, что отряд погиб в стычке с индейцами: не было слышно ни единого выстрела, да и индейцы при виде стольких хорошо вооруженных людей обычно предпочитали скрыться в лесу.

На берегу ночью горел костер, но непонятно, кто его разжег. Костер горел явно не в соответствии с инструкциями, данными капитаном отряду перед высадкой, а индейцы попросту не могли разжечь такой большой огонь.

В 1774 году проплывавшие в этих местах испанцы заметили у индейцев обломок то ли штыка, то ли сабли явно не местного происхождения. В том же году русские купцы, остановившись в бухте, на триста верст отстоявшей от места высадки злополучного отряда, увидели в индейском селении белолицых и русоволосых местных жителей, из чего сделали вывод, что это могли быть потомки исчезнувших русских моряков. Но, кроме этих смутных свидетельств, ничего более определенного о пропавшем отряде со «Святого Павла» неизвестно.

Исчезновение батальона Норфолкского полка

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Этому событию мы посвятили целую < ![CDATA[ ]]> статью< ![CDATA[]]>. Оно произошло в Первую мировую войну, в 1915 году, во время операции по захвату пролива Дарданеллы. Во время одной из атак исчез в полном составе батальон Норфолкского полка.

Ситуация была настолько необычной, что главнокомандующий английскими экспедиционными войсками сэр Гамильтон написал об этом донесение военному министру лорду Китченеру:

«В ходе сражения произошла поистине таинственная вещь… В бою с отчаянно сопротивлявшимся противником полковник сэр Г. Бошам, опытный и прекрасно зарекомендовавший себя офицер, неуклонно продвигался вперед во главе своего батальона. Битва была жаркой и кровопролитной, земля окрасилась кровью, многочисленные раненые оставались на поле боя и только ночью возвращались на исходные позиции. Однако полковник с 16 офицерами и 250 солдатами продолжал теснить врага. Они углубились в лес, и их уже не было ни видно, ни слышно. Никого из них больше не видели, никто из них не вернулся назад».

267 человек исчезли без следа. Взять опытных бойцов в полном составе (не вернулся ни один человек) в лесу, где легко спрятаться, без единого выстрела — вещь попросту фантастическая. Даже турки официально заявили, что никогда не брали в плен этот батальон, не вступали с ним в бой и вообще не подозревали о его существовании. Хотя им-то как раз выгодно было показать, как они лихо и тихо полностью уничтожили батальон противника.

Случай был настолько экстраординарный, что британцы расследовали его после войны, а результаты расследования были засекречены на 50 лет. Впрочем, даже после рассекречивания документов понятнее ситуация не стала.

Позже были опубликованы свидетельские показания новозеландских ветеранов, последними видевших злополучный британский батальон. В них говорилось о нескольких тучах в форме «круглых буханок хлеба». К одной из туч приблизились норфолкцы «и без колебаний вошли прямо в нее». Больше их никто не видел. Примерно через час после того, как солдаты исчезли в туче, она легко покинула землю и собрала остальные тучи. В течение всего происходящего тучи висели на одном и том же месте, но, как только туча-похититель поднялась к ним, все вместе отправились в северном направлении.

Один турецкий крестьянин после войны сообщил британской комиссии, что ему пришлось вывезти со своего поля множество тел англичан, какого подразделения — неизвестно. Он утверждал, что найденные им трупы были «изломаны и как бы сброшены с большой высоты».

Немцы, пропавшие под Амьеном

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В 1916 году на Западном фронте Первой мировой таинственно исчезла немецкая рота, оборонявшая деревню в районе Амьена.

Когда англичане пошли в атаку, со стороны противника не было сделано ни единого выстрела. Ворвавшись на немецкие позиции, англичане не обнаружили ни одного солдата противника, при этом все пулеметы и орудия были на своих местах, в землянках у печек сушилась одежда, в котелках варилась еда. Как оказалось, и германское командование не знало, куда делась рота. Это тем более удивительно, учитывая знаменитый немецкий орднунг и позиционный характер войны, при котором исчезнуть бесследно практически невозможно.

Исчезновение китайской дивизии под Нанкином

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В 1937 году Япония напала на Китай и начала методично его громить. К концу года японцы подошли к реке Янцзы, за которой раскинулась тогдашняя китайская столица — Нанкин. Оборонять один из мостов была направлена китайская дивизия в 3 тысячи человек. Солдаты окопались и приготовились к вражеским атакам. Но на следующий день после занятия дивизией позиций на радиосвязь со штабом никто не вышел.

Ситуация была серьезная: японцы могли начать наступление в любой момент. К мосту были отправлены офицеры для выяснения обстановки и восстановления связи. Вернувшись, они доложили, что окопы и траншеи пусты. При этом не было ни одного убитого, ни каких-либо следов сражения. Вся дивизия просто исчезла без следа. К японцам солдаты перебежать не могли: те бы их не пощадили, китайцы об этом знали.

Японцы через никем не охранявшийся мост ворвались в город, и все закончилось печально известной Нанкинской резней, в которой погибло 300 тысяч китайцев, происходили массовые изнасилования и мародерство.

Позже гоминьдановское, а затем сменившее его коммунистическое правительство расследовали факт исчезновения дивизии, но выводы комиссий были обескураживающими: люди просто пропали, никакие следы их так и не были обнаружены.

Исчезновение IX легиона

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Этот один из старейших легионов Рима был создан знаменитым Юлием Цезарем для войны в Галлии и имел славную боевую историю, сражаясь в разных частях Римской державы. И вдруг во II веке н. э. легион исчез. Неизвестны год и место его исчезновения. Существуют три версии, географический и временной разброс которых впечатляют. Это могло произойти в 120-х годах на севере Британии, во время масштабного вторжения пиктов (предки современных шотландцев). После этого был создан знаменитый вал Адриана, отделивший римскую часть Британии от варварской.

Либо это произошло в 130-х годах в Иудее, во время крупного восстания Бар-Кохбы, после которого Иерусалим был разрушен, а на его развалинах была основана римская колония Элия Капитолина. Или это могло произойти в 160-х годах в Армении, во время Парфянской войны, когда был уничтожен некий неустановленный легион. В любом случае в списке легионов, составленном при императоре Марке Аврелии в 165 году, это подразделение уже не значилось.

Надо сказать, что римский легион был весомой силой, его уничтожение являлось событием экстраординарным и довольно хорошо фиксировалось в источниках. Тем таинственнее кажется бесследное исчезновение IX легиона, сопровождаемое абсолютным молчанием источников.