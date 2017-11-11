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Живой язык как целое у М. В. Ломоносова.

09:47. 11 ноября 2017 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Законы живой сущности языка в работе М. В. Ломоносова "Три щтиля". Язык как способ сохранения, накопления и передачи социального опыта. Язык как основа взаимосвязи "фундаментальные, экспериментальные, прикладные науки, ввзаимосвязи идеологии, миссии, культуры и основа организации долговременной памяти.

Живой язык как  сущность у М. В. Ломоносова.

Николай Мигашкин, автор науки нормология

Язык как живая сущность организует сохранение, накопление и передачу интеллектуального капитала на уровне всех своих образований – общественное сознание, сознание организации, индивидуальное сознание. Под его влиянием формируются образованность, воспитанность, профессионализм, ответственность и даже совестливость людей, так как он формирует особенности организации долговременной памяти. Как такое возможно?

   Впервые о  языке как отдельной органической сущности написал  великий русский ученый Михайло Васильевич Ломоносов (1711-1765) в теории «о трех штилей» в середине 18 –го века. О языке он писал,  как о целостности,  великой ценности народа, его вечном достоянии.  

 Практически он заложил основы науки  нормологии, формирующей представление о целом, как самоорганизованной сущности, которую можно описать троичным кодом. В его теории о «трех штилях» заложены законы взаимосвязи «методологии, методики и технологий», взаимосвязь «фундаментальных, экспериментальны и прикладных наук»  в формировании целостных представлений об объектах познания и организации своей деятельности.

Такая методология позволяет  выделять отдельные  виды деятельности, как имеющие один «штиль», так и  с учетом их взаимосвязи с другими. Притом, отслеживая  возможности их использования на практике,   на уровне отдельного человека и различных  форм сотрудничества в обществе:

-  «Высокий штиль» является  родовым для сохранения социального опыта. Таково значение  поэм и од о героизме,  которые пишутся высоким стилем. Он же служит способом создания  различных идеологий (старославянские, православные). которые не только сохраняют опыт прошлых поколений,, но и формируют  патриотизм, мобилизуют на совершение перспективных задач для каждого гражданина общества. На этом уровне существуют и фундаментальные науки. Примером  особого языка этого «штиля» является  Ода М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве…»

Лице свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен!

Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков:
Для общей славы божества
Там равна сила естества…

.- «Средний  штиль»  речевых средств является родовым  для   видов деятельности, которые накапливают социальный опыт. Поэтому  он является универсальным  стилем, куда входят  разнообразные речевые средства, изречения, жанры и даже,  так называемые «низкосортные» слова.  Они позволяют людям  быть смелыми в творчестве и открытыми для любой информации и продуктов творчества. На этом уровне используется язык   для написания сатирических пьес, ироничных дружеских писем или исторических сочинений. Таков способ существования и экспериментальных наук, со своими смелыми и авантюрными проектами;

-   «Низкий штиль» является родовым для создания видов комедии, песен, отражающих реальную жизнь, в процессе которой передается и социальный опыт. Сюда же относятся  виды описания  «будничных»  дел, технологии и различные профессиональные языки, в процессе которых создаются материальные блага. Поэтому этот язык постоянно обогащается под влиянием наук и технологий.

 Каждый «штиль» стимулирует развитие других, в их взаимодействии раскрывается смысл и понимание целей существования общества и себя….Например, во взаимосвязи идеологии, миссии и культуры:

— Идеология организует и мобилизует людей на выполнение общих и локальных целей.  В зависимости от её уровня развития в обществе существуют планы, на осуществление которых распределяются деньги из бюджета. Если нет в обществе строгой идеологии, то исчезают и фундаментальные науки, а духовные ценности прошлого перестают влиять на сознание людей;

— Миссия каждой организации, каждого гражданина зависит от наличии таковой в обществе. Если её нет,  то в общественной жизни исчезают смелые амбициозные проекты .  Граждане становятся инертными, предпочитая иронизировать над собой и своими духовными ценностями. Фильм «Последний богатырь»,  тому пример;

— Культура каждого человека и общества без идеологии и миссии  теряет свои ориентиры в передаче социального опыта. В обществе постоянно твердят о необходимости быть лидером, с амбициозными планами. Но если  исчезли смыслы в производстве товаров, развитии наук и целей общества, то все превращаются в болтунов – политиков, чиновников и… блогеров.

Живой язык является основой существования долговременной памяти человека. Михаил Васильевич выделял в нем три основные части речи – имя существительное, прилагательные и глаголы. Согласно законам дидактики обучать необходимо во взаимосвязи «знаний-умений и навыков»:

— Знания фиксируются в имени существительном, в памяти накапливаются в левом полушарии, формируя зрительную, наглядную память;

— Умения фиксируются в прилагательных, которые накапливаются в правом полушарии, формируя ассоциативную, образную память;

Навыки фиксируются в глаголах, которые накапливаются в мздре, формируя смысловую память и даже появление Голоса Совести.

Но из процессов обучения  ЗУН выбросили, так как по ЕГЭ можно проверять отдельно знания, отдельно умения и отдельно навыки. В качестве систематизации ввели дорожную карту компетенций. Про которые можно много рассказывать, но … даже табурета не сделаешь…Потому что все обучение переведено на ресурсы кратковременной памяти

Вот такие последствия при проявлении неуважении к законам существования своего языка

Литература:

1. Н. В. Мигашкин «Мир гармоничен через сквозные связи» (Теории науки нормология) 435 стр.

2.Сайт http://kamerton2.com/ по нормологии, статьи и книги, которые можно скачать и прочитать

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: наука и технологии
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