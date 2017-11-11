Живой язык как целое у М. В. Ломоносова.

Законы живой сущности языка в работе М. В. Ломоносова "Три щтиля". Язык как способ сохранения, накопления и передачи социального опыта. Язык как основа взаимосвязи "фундаментальные, экспериментальные, прикладные науки, ввзаимосвязи идеологии, миссии, культуры и основа организации долговременной памяти.

Живой язык как сущность у М. В. Ломоносова.

Николай Мигашкин, автор науки нормология

Язык как живая сущность организует сохранение, накопление и передачу интеллектуального капитала на уровне всех своих образований – общественное сознание, сознание организации, индивидуальное сознание. Под его влиянием формируются образованность, воспитанность, профессионализм, ответственность и даже совестливость людей, так как он формирует особенности организации долговременной памяти. Как такое возможно?

Впервые о языке как отдельной органической сущности написал великий русский ученый Михайло Васильевич Ломоносов (1711-1765) в теории «о трех штилей» в середине 18 –го века. О языке он писал, как о целостности, великой ценности народа, его вечном достоянии.

Практически он заложил основы науки нормологии, формирующей представление о целом, как самоорганизованной сущности, которую можно описать троичным кодом. В его теории о «трех штилях» заложены законы взаимосвязи «методологии, методики и технологий», взаимосвязь «фундаментальных, экспериментальны и прикладных наук» в формировании целостных представлений об объектах познания и организации своей деятельности.

Такая методология позволяет выделять отдельные виды деятельности, как имеющие один «штиль», так и с учетом их взаимосвязи с другими. Притом, отслеживая возможности их использования на практике, на уровне отдельного человека и различных форм сотрудничества в обществе:

- «Высокий штиль» является родовым для сохранения социального опыта. Таково значение поэм и од о героизме, которые пишутся высоким стилем. Он же служит способом создания различных идеологий (старославянские, православные). которые не только сохраняют опыт прошлых поколений,, но и формируют патриотизм, мобилизуют на совершение перспективных задач для каждого гражданина общества. На этом уровне существуют и фундаментальные науки. Примером особого языка этого «штиля» является Ода М. В. Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве…»

Лице свое скрывает день;

Поля покрыла мрачна ночь;

Взошла на горы черна тень;

Лучи от нас склонились прочь;

Открылась бездна звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,

Как мала искра в вечном льде,

Как в сильном вихре тонкий прах,

В свирепом как перо огне,

Так я, в сей бездне углублен,

Теряюсь, мысльми утомлен!

Уста премудрых нам гласят:

Там разных множество светов;

Несчетны солнца там горят,

Народы там и круг веков:

Для общей славы божества

Там равна сила естества…

.- «Средний штиль» речевых средств является родовым для видов деятельности, которые накапливают социальный опыт. Поэтому он является универсальным стилем, куда входят разнообразные речевые средства, изречения, жанры и даже, так называемые «низкосортные» слова. Они позволяют людям быть смелыми в творчестве и открытыми для любой информации и продуктов творчества. На этом уровне используется язык для написания сатирических пьес, ироничных дружеских писем или исторических сочинений. Таков способ существования и экспериментальных наук, со своими смелыми и авантюрными проектами;

- «Низкий штиль» является родовым для создания видов комедии, песен, отражающих реальную жизнь, в процессе которой передается и социальный опыт. Сюда же относятся виды описания «будничных» дел, технологии и различные профессиональные языки, в процессе которых создаются материальные блага. Поэтому этот язык постоянно обогащается под влиянием наук и технологий.

Каждый «штиль» стимулирует развитие других, в их взаимодействии раскрывается смысл и понимание целей существования общества и себя….Например, во взаимосвязи идеологии, миссии и культуры:

— Идеология организует и мобилизует людей на выполнение общих и локальных целей. В зависимости от её уровня развития в обществе существуют планы, на осуществление которых распределяются деньги из бюджета. Если нет в обществе строгой идеологии, то исчезают и фундаментальные науки, а духовные ценности прошлого перестают влиять на сознание людей;

— Миссия каждой организации, каждого гражданина зависит от наличии таковой в обществе. Если её нет, то в общественной жизни исчезают смелые амбициозные проекты . Граждане становятся инертными, предпочитая иронизировать над собой и своими духовными ценностями. Фильм «Последний богатырь», тому пример;

— Культура каждого человека и общества без идеологии и миссии теряет свои ориентиры в передаче социального опыта. В обществе постоянно твердят о необходимости быть лидером, с амбициозными планами. Но если исчезли смыслы в производстве товаров, развитии наук и целей общества, то все превращаются в болтунов – политиков, чиновников и… блогеров.

Живой язык является основой существования долговременной памяти человека. Михаил Васильевич выделял в нем три основные части речи – имя существительное, прилагательные и глаголы. Согласно законам дидактики обучать необходимо во взаимосвязи «знаний-умений и навыков»:

— Знания фиксируются в имени существительном, в памяти накапливаются в левом полушарии, формируя зрительную, наглядную память;

— Умения фиксируются в прилагательных, которые накапливаются в правом полушарии, формируя ассоциативную, образную память;

Навыки фиксируются в глаголах, которые накапливаются в мздре, формируя смысловую память и даже появление Голоса Совести.

Но из процессов обучения ЗУН выбросили, так как по ЕГЭ можно проверять отдельно знания, отдельно умения и отдельно навыки. В качестве систематизации ввели дорожную карту компетенций. Про которые можно много рассказывать, но … даже табурета не сделаешь…Потому что все обучение переведено на ресурсы кратковременной памяти

Вот такие последствия при проявлении неуважении к законам существования своего языка

Литература:

1. Н. В. Мигашкин «Мир гармоничен через сквозные связи» (Теории науки нормология) 435 стр.

2.Сайт http://kamerton2.com/ по нормологии, статьи и книги, которые можно скачать и прочитать

Источник: slavyanskaya-kultura.ru