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Зачем Москве красивые улицы, площади, парки, дворы?

18:12. 11 ноября 2017 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал:
Персональный сайт Сергея Собянина



Есть хрестоматийная картина Сурикова «Меньшиков в Берёзове». Многие из вас, наверное, помнят ее по школьным учебникам. Я учился в школе в том самом поселке, куда в свое время был сослан известный князь. Лазил по заброшенной церкви, которую он построил.

От дома до школы было минут сорок ходу. И эти сорок минут я ежедневно проходил осенью, зимой и весной. И знал каждую дощечку на деревянных тротуарах. С годами дощечки прогнили, и ходьба по ним удовольствие не доставляла. Не помню, какие слова я говорил при этом, но вряд ли они были из словаря Ожегова.



Березово. Улицы моего детства

В летние каникулы после восьмого класса я узнал, что нанимают на работу ремонтировать тротуары. Я пригласил друга, и мы целый месяц колотили новые дощатые тротуары. Когда после этого я ходил по новеньким чистым доскам среди непролазной березовской грязи, то, наверное, испытывал гордость. По крайней мере, это был мой первый опыт благоустройства.

После окончания института у меня был выбор поехать в Тюмень или Челябинск. Помню, меня поразили тюменские тротуары. После любого дождика они покрывались черной жижей липкой грязи. А Челябинск — наоборот — приятно удивил своей чистотой и порядком.

Я выбрал Челябинск и, конечно, не предполагал, что через двадцать лет окажусь в Тюмени в роли губернатора. Но и через двадцать лет тюменские дороги и тротуары не изменились в лучшую сторону.

Первое чем я занялся — в прямом смысле слова — с тогдашним мэром мы вытаскивали дохлых собак с обочин, разгребали грязь и реконструировали улицы. Тюменцы чертыхались по поводу, казалось, вечного ремонта: не пройти, не проехать. Но через несколько лет Тюмень из самого грязного превратилась в один из самых благоустроенных городов страны.


Одно из самых популярных мест отдыха в Тюмени – сквер Депутатов. Mankuta / Wikimapia.org

По сравнению со многими российскими городами Москва выглядела шикарно. По сравнению с европейскими городами, она, к сожалению, выглядела убого. И хуже того — продолжала деградировать с точки зрения качества общественных пространств.

Разбитые бордюры, вытоптанные газоны, заплеванные и заставленные машинами тротуары, небо, завешенное тряпками рекламы и проводами, выходы из метро, перегороженные разномастными ларьками и рынками.

Город строился, возводились новые современные здания, а вокруг них было это…


Засилье рекламы на Тверской. 2010. Фото: Хуберт Голстейн / КоммерсантЪ


Ларьки на площади перед станцией метро «Улица 1905 года», 2010 г. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Помню на Варшавке, среди усеянного рытвинами разбитого газона кокетливо стояла бетонная клумба с цветочками и осыпавшейся побелкой.

Как-то раз один из журналистов, коренной москвич, дал мне стопку фотографий со всеми этими прелестями и спросил: «Вам не стыдно?»

Еще как было стыдно. Дурацкий характер, как будто я в этом виноват. Но мне действительно было стыдно. Это Москва. Это столица нашей Родины. Это город, в котором мы живем. В котором живут и будут жить наши дети и внуки.

Кто-то уедет в другие места, где все уже обустроено и красиво. Большинству из нас ехать некуда и незачем. Это наш город. В конце концов, почему мы не можем сделать так, чтобы им гордиться и любить его?

Не хочу рассказывать, что и как мы делали, сегодня это и без этого видно и понятно.

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Тверская улица, 2017 г., после завершения второго этапа программы «Моя улица». Фото: пресс-служба Правительства Москвы


Ярмарка на Манежной площади, 2017 г. Фото: пресс-служба Правительства Москвы

Нас часто ругают за благоустройство — говорят, мы тратим огромные деньги на «бессмысленное» озеленение, ремонт тротуаров, реставрацию фасадов, подсветку зданий. На самом деле, вклад во внешний облик города — это прямой вклад в экономическое развитие и здоровье людей. И даже в будущее — очевидно, что человек, выросший в загаженном городе и человек, выросший в современном окружении — это два разных человека. Наконец, есть просто хорошее настроение от прогулки по Москве.

Наверняка, что-то можно было сделать лучше, качественнее, более продумано. Самое простое вообще ничего не делать. Но честно — это не для меня.

Сергей Собянин

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Москва, собянин
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