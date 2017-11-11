В Польше рассказали, как много могут дать России
С каждым днем ухудшаются отношения Польши с ее европейскими соседями. Разрыв важного контракта на поставку вертолетов рассорил ее с Францией, Германия в обиде из-за требований репараций на $6 триллионов, с Украиной все упирается в вопросы истории и Волынской резни, которые выводит на первый план в двусторонних отношениях партия "Право и справедливость"
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский прямо заявил, что "Польша готова к сотрудничеству с Россией, однако не видит с её стороны ответной готовности завязать диалог". И так — ни по одному вопросу.
При этом, отмечает автор, в европейской политики сложно найти еще двух других игроков, для которых взаимное сближение было бы настолько выгодным.
Для Варшавы на первый план выходят тактические соображения, в свете ослабления интереса ЕС к сохранению санкций против России. А значит, что уменьшает и значение Польши — главного их сторонника. Однако партии "Право и справедливость" не хотелось бы потерпеть очередное имиджевое поражение на международной арене.
С другой стороны, Россия тоже заинтересована в том, чтобы эта партия оставалась у власти: издание уверено в том, что Москве удобно, когда страной в центре Европы управляют люди, подрывающие европейское единство.
Для польской правящей партии сближение с Россией станет шансом добиться самого громкого успеха во внешней политике. Возобновление экспорта на восток обеспечит партии поддержку её основного электората — аграриев.
"Если кто-то и способен произвести такой манёвр без политических последствий, то именно Ярослав Качиньский", — подводит итог Павел Вронский.
Напомним, недавно американские политологи сделали прогноз, что через 30 лет Польша станет лидером Европы, а Россия и Германия потерпят крах: в ближайшие десятилетия Россия и Германия падут, а на лидирующие позиции выдвинется амбициозно настроенная Польша.
Прогнозируется, что Польша, опираясь на высокий уровень образования, будет стремиться играть все более существенную роль в региональной политике.
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Польша…это проверенный временем и ухудшенный вариант укронацизма.Мне говорят что поляки это обычные хорошие люди…Ты просто с ними не общался…Политика политикой,а люди людьми…Но я же вижу как они общаются с хохлами.Пусть в роликах,пусть в статьях(наши пи…ие ток-шоу во внимание вообще не беру).Это не в хохлах дело.Это гнойник в душе.Мы-одни…Это нужно осознать.Но мы больше всех вместе взятых.
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Не смог расшифровать “пи…ие”, у меня больше “пи…ые” получались. Не дорос….
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:).Применим общепонятное “пи..ьи”…Почти как пиранья,только определение абсолютно иное:).
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Если у поляков нет болонской системы и ЕГ, то у них есть шанс стать лидерами Европы. Свою дружбу они как-то странно предлагают РФ, сначала нагадили повсюду, включая кладбища, а теперь ждут хорошее отношение. Государство-флюгер, как и Турция. Можно пригласить Качинского в Смоленск, если долетит, то пусть предложит что-то конкретное.
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Полеты в Смоленск такие чистые…такие правильные и справедливые…Ой не даром Смоленск город-герой….Знаете какое выражение очень обидно в Израиле…”Твой дедушка был мылом для ног”.С поляками все проще…-”Как ты достал,лети в Смоленск”…
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Почитайте или послушайте профессора Александра Пыжикова о польско-украинском иге и сразу станет ясно, что такое поляки…
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Их Александр 1 не отдал на растерзание французам и немцам, принял в Империю и даже сделал Польское королевство во главе с королем в составе империи… А они продолжали свою вечную песню предательства и недовольства…