В Польше рассказали, как много могут дать России

С каждым днем ухудшаются отношения Польши с ее европейскими соседями. Разрыв важного контракта на поставку вертолетов рассорил ее с Францией, Германия в обиде из-за требований репараций на $6 триллионов, с Украиной все упирается в вопросы истории и Волынской резни, которые выводит на первый план в двусторонних отношениях партия "Право и справедливость"

Однако не все так плохо, пишет в польскаой Gazeta Wyborcza обозреватель Павел Вронский, все-таки с некоторыми странами отношения налаживаются. К примеру, заметно потепление между Варшавой и Минском, хотя это может говорить о более далеко идущих планах правящей партии. Не сумев наладить отношения с Москвой напрямую, поляки пытаются сделать это через диалог с Минском.

Следствием ссоры с союзниками становится разворот Польши на восток и возможная перезагрузка в контактах с Россией. Судя по всему, именно к этому и стремится "Право и справедливость". Но это не особенно интересует Москву.