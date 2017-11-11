Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

В Польше рассказали, как много могут дать России

17:20. 11 ноября 2017 Просмотров - 188 7 коммент. Опубликовал:

В Польше рассказали, как много могут дать России. 378988.jpeg

 С каждым днем ухудшаются отношения Польши с ее европейскими соседями. Разрыв важного контракта на поставку вертолетов рассорил ее с Францией, Германия в обиде из-за требований репараций на $6 триллионов, с Украиной  все упирается в вопросы истории и Волынской резни, которые выводит на первый план в двусторонних отношениях партия "Право и справедливость"

Однако не все так плохо, пишет в польскаой Gazeta Wyborcza обозреватель Павел Вронский, все-таки с некоторыми странами отношения налаживаются. К примеру, заметно потепление между Варшавой и Минском, хотя это может говорить о более далеко идущих планах правящей партии. Не сумев наладить отношения с Москвой напрямую, поляки пытаются сделать это через диалог с Минском.
 
Следствием ссоры с союзниками становится разворот Польши на восток и возможная перезагрузка в контактах с Россией. Судя по всему, именно к этому и стремится "Право и справедливость". Но это не особенно интересует Москву.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский прямо заявил, что "Польша готова к сотрудничеству с Россией, однако не видит с её стороны ответной готовности завязать диалог". И так — ни по одному вопросу.

При этом, отмечает автор, в европейской политики сложно найти еще двух других игроков, для которых взаимное сближение было бы настолько выгодным.

Для Варшавы на первый план выходят тактические соображения, в свете ослабления интереса ЕС к сохранению санкций против России. А значит, что уменьшает и значение Польши — главного их сторонника. Однако партии "Право и справедливость" не хотелось бы потерпеть очередное имиджевое поражение на международной арене.

С другой стороны, Россия тоже заинтересована в том, чтобы эта партия оставалась у власти: издание уверено в том, что Москве удобно, когда страной в центре Европы управляют люди, подрывающие европейское единство.

Для польской правящей партии сближение с Россией станет шансом добиться самого громкого успеха во внешней политике. Возобновление экспорта на восток обеспечит партии поддержку её основного электората — аграриев.

"Если кто-то и способен произвести такой манёвр без политических последствий, то именно Ярослав Качиньский", — подводит итог Павел Вронский.

Напомним, недавно американские политологи сделали прогноз, что через 30 лет Польша станет лидером Европы, а Россия и Германия потерпят крах: в ближайшие десятилетия Россия и Германия падут, а на лидирующие позиции выдвинется амбициозно настроенная Польша.

Прогнозируется, что Польша, опираясь на высокий уровень образования, будет стремиться играть все более существенную роль в региональной политике.

 

Метки: Россия и Польша
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
...она находится, немножко могут даже рассказать об истории, ... Некоторое вооружение у Польши. Польша тоже страна проамериканская... чтобы пошуметь, чтобы дать повод. Евгений Волков:...руками, многое приходится узнавать: как отремонтировать то, как отремонтировать...
Как Гитлер пришел к власти – главная тайна Третьего Рейха
... партии, которые могут быть более или...что вы сейчас рассказали, оно как бы грешит одним...: Ну, видите, как много общего у пана Пилсутского...теории, союзники Польши… Франция – союзник Польши официальный? СТАРИКОВ:... дни. Кстати, дату падения Франции, подписания...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...осенью 2012 года). …  Как рассказал «Росбалту» источник в... накалялась. Пришлось дать интервью местной газете...одержанная вами победа многое-многое значит для всех... предприятия, которые могут позволить себе отдавать...положения, которым Польша защитилась от ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 5 марта 2015
... агрессии Донецк сможет дать отпор. Под флаги...неоднократно отмечали, что Польша будет поставлять Украине вооружение.... К 2014 году многие предприятия военной промышленности находились... рассказал о возможных заказчиках видеодиверсии и предположил, как могут ...
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013
...года произошло событие, которое как многие считают, при более ...рабства. Игнорировать эту историческую дату могут разве что особи, ...войска вступили на территорию Польши по приказу Сталина, ...мишки япончика, склепанное из рассказов бабеля и нагло присвоенных ...
Новости Украины и Новороссии 01 ноября 2017
...регионами РФ. Наверное, многие уже слышали, что... — RT) мог дать наводку НАБУ, которое ...территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по...с протестующими теперь могут запросто блокировать хоть ...Читайте также: Очевидцы рассказали, как киллеры снайперши Окуевой ...

7 коммент.»

  • 7574 6066
    Ъ 11 ноября 2017 в 17:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Польша…это проверенный временем и ухудшенный вариант укронацизма.Мне говорят что поляки это обычные хорошие люди…Ты просто с ними не общался…Политика политикой,а люди людьми…Но я же вижу как они общаются с хохлами.Пусть в роликах,пусть в статьях(наши пи…ие ток-шоу во внимание вообще не беру).Это не в хохлах дело.Это гнойник в душе.Мы-одни…Это нужно осознать.Но мы больше всех вместе взятых.

    Ответить
  • 1664 1212
    Владислав 11 ноября 2017 в 17:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если у поляков нет болонской системы и ЕГ, то у них есть шанс стать лидерами Европы. Свою дружбу они как-то странно предлагают РФ, сначала нагадили повсюду, включая кладбища, а теперь ждут хорошее отношение. Государство-флюгер, как и Турция. Можно пригласить Качинского в Смоленск, если долетит, то пусть предложит что-то конкретное.

    Ответить
    • 7581 6071
      Ъ Владислав 11 ноября 2017 в 18:31 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Полеты в Смоленск такие чистые…такие правильные и справедливые…Ой не даром Смоленск город-герой….Знаете какое выражение очень обидно в Израиле…”Твой дедушка был мылом для ног”.С поляками все проще…-”Как ты достал,лети в Смоленск”…

      Ответить
  • 5255 3224
    Марфа 11 ноября 2017 в 18:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Почитайте или послушайте профессора Александра Пыжикова о польско-украинском иге и сразу станет ясно, что такое поляки…

    Ответить
  • 5255 3224
    Марфа 11 ноября 2017 в 18:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Их Александр 1 не отдал на растерзание французам и немцам, принял в Империю и даже сделал Польское королевство во главе с королем в составе империи… А они продолжали свою вечную песню предательства и недовольства…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>